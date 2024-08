De retour de trois semaines de vacances, je constate que ce sont celles où j’ai le moins lu de ma vie. Oh, ma moyenne au bâton demeure quand même bonne – la lecture est la seule discipline de mon existence –, mais je n’ai pas atteint ma dizaine de bouquins comme d’habitude, parce que je n’ai pas cessé d’être perturbée par l’actualité.

Cette idée, aussi, d’avoir l’internet et la télé au chalet. Le fruit défendu est entré dans mon jardin d’Éden. J’avais à peine déposé mes bagages que ma mère m’appelait pour me dire qu’on avait tiré sur Donald Trump. J’ai connecté tous mes appareils sur le WiFi pour voir l’ex-président des États-Unis lever le poing en l’air, l’oreille en sang et le drapeau en berne, en comprenant tout de suite que la campagne de Biden était foutue.

PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Donald Trump photographié immédiatement après la tentative d’assassinat, le 13 juillet dernier

L’ironie là-dedans est que cette photo a été prise par Evan Vucci, de l’Associated Press, un photographe d’un média traditionnel, donc « traître » aux yeux de Trump. Pas de manipulation, pas d’intelligence artificielle, Vucci était juste là au bon moment, dans le bon angle, avec son expérience, à capter un instant d’histoire. Tellement incroyable que j’ai quand même attendu, par prudence, la confirmation de l’Associated Press pour valider (et digérer) cette photo que je transformerais en t-shirt, si j’étais trumpiste.

Il faut l’admettre : quel sacré personnage que Donald Trump, qui est dans la psyché américaine depuis les années 1980. Il faut la connaître, cette psyché, et avoir le sens du spectacle, pour se relever en criant « fight ! » comme il l’a fait. Maintenant que j’ai Netflix au chalet, je me suis tapé le documentaire en quatre parties Trump : un rêve américain,, réalisé en 2018, qui m’a mieux fait comprendre ce phénomène.

Peu importe ce que je pense de l’homme, j’étais soulagée qu’il ait échappé au pire, car en démocratie, on ne gagne pas des élections par des assassinats, sinon on perd la démocratie.

Peu de temps après, Biden, sous la pression, cédait sa place à Kamala Harris comme candidate à la présidence. La balle du tueur solitaire n’a pas atteint Donald Trump, mais elle a certainement fait dévier le cours de ces délirantes élections américaines qui sont loin d’être terminées.

J’ai écrit à mes collègues Richard Hétu et Yves Boisvert pour leur dire que je lisais avidement leurs articles, mais aussi pour leur offrir mes encouragements, parce qu’ils n’ont pas eu de break cet été, comme plusieurs autres journalistes qui couvrent les États-Unis.

À bien y penser, ceux qui ont eu les meilleures vacances cette année, ce sont probablement nos politiciens locaux. Le psychodrame américain et les Jeux olympiques ont pris toute la place.

Je pense que j’avais besoin de cette trêve olympique, question de souffler et de rêver un peu, puisque nous savons que l’automne sera chaud. Nous avons cette chance, car il n’y a pas de trêve à Gaza, au Moyen-Orient ou en Ukraine.

On n’a jamais vu Paris autant en liesse et en beauté, après des mois à entendre que ces Jeux allaient être une catastrophe. Macron doit se frotter les mains. Il y a même des Parisiens qui écourtent leurs vacances dans le Sud pour revenir dans la capitale, un peu honteux d’avoir fui cet évènement planétaire. J’envie mes collègues qui vivent cette fièvre collective.

Éblouie par la cérémonie d’ouverture, je l’ai regardée au moins trois fois pour saisir toutes les références et revoir Céline dans toute sa splendeur, sinon rire aux larmes avec Philippe Katerine peint en bleu aux trois quarts nu. Pendant qu’on s’obstinait sur les allusions à La Cène ou aux dieux de l’Olympe, la Chine a offert une troisième lecture en faisant de Philippe Katerine le schtroumpf le plus populaire d’Asie. Je n’y avais même pas pensé, n’ayant vu que Dionysos.

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO DES SERVICES DE DIFFUSION DES JEUX OLYMPIQUES Céline Dion interprétant L’hymne à l’amour lors de la cérémonie d’ouverture des JO

Après les élections législatives où la coalition du Nouveau Front populaire a fait barrage au Rassemblement national, il y a autant de soulagement que d’amertume en France. Les plus déçus ne veulent rien savoir de la trêve olympique, et d’autres n’abandonnent pas la chasse aux « wokes ». Ce sont les premiers Jeux paritaires de l’histoire, mais toute l’attention se concentre sur le sexe de deux boxeuses et les costumes des joueuses de volleyball de plage.

Malgré tout, je ne boude pas mon plaisir et je me fais encore avoir, à pleurer quand les athlètes reçoivent leurs médailles devant leurs parents émus, pour des exploits sportifs que je ne regarde jamais d’habitude, et qui m’ont pourtant immobilisée pendant des heures devant mon téléviseur, où tournaient en boucle des publicités d’Ozempic. Du pain et des jeux, dit-on, et si nous avons eu des Jeux magnifiques, le pain demeure trop cher pour trop de gens (sauf à Paris, où le prix de la baguette est contrôlé depuis quelques révolutions).

Ces Jeux sont un petit moment de grâce que je prends de bon cœur, car ce que je retiens de plus inquiétant de l’été 2024, c’est une aggravation de la désinformation et du cyberharcèlement.

Le metteur en scène de la cérémonie d’ouverture, Thomas Jolly, avec ses collaborateurs et quelques artistes LGBTQ+ ont dû déposer des plaintes pour des menaces de mort. La boxeuse algérienne Imane Khelif subit le même sort depuis que des personnalités comme l’écrivaine J.K. Rowling et Elon Musk, le patron de X, ont partagé leur colère avec leurs millions d’abonnés.

PHOTO JOEL SAGET, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le metteur en scène de la cérémonie d’ouverture des JO, Thomas Jolly

On peut ne pas avoir aimé la cérémonie des JO, et interroger les règles de la boxe à l’ère du questionnement des genres, mais quand on atteint ce degré de violence, on n’est plus dans le débat. On est dans la propagande, l’effet de meute et l’affrontement à mort, peu importe les faits et le simple respect des droits de la personne. Ce que les algorithmes des réseaux sociaux encouragent, en misant sur nos émotions, parmi lesquelles la colère semble la plus payante.

Les émeutes cette semaine dans plusieurs villes d’Angleterre illustrent comment une fausse nouvelle peut servir de bougie d’allumage après un fait divers traumatique, et percoler dans le réel avec brutalité.

Malheureusement, la haine ne respecte jamais les trêves.