Comme plusieurs d’entre vous, je n’ai pas été impressionné par le travail de la télévision de Radio-Canada lors de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris. J’ai trouvé que Martin Labrosse et Céline Galipeau donnaient l’impression de naviguer à vue. Mais le travail d’un chroniqueur, c’est aussi d’accepter de traverser le miroir.

Céline Galipeau, qui est rentrée à Montréal, a pris connaissance des critiques en évitant celles des réseaux sociaux. Elle a accepté de me parler lundi et de me dire comment elle a vécu ce moment « unique ». « C’est sûr que je suis déçue de lire ces commentaires, dit-elle. Je suis désolée que les gens aient perçu ça comme une improvisation, comme un manque d’information. »

D’abord, précisons une chose : plusieurs personnes ont pensé que Céline Galipeau était l’animatrice principale de cette émission spéciale. C’est Martin Labrosse (qui succède à deux pros : Richard Garneau et Marie-Josée Turcotte) qui tenait ce rôle. La cheffe d’antenne de Radio-Canada était là pour commenter la situation géopolitique des pays participants.

Je croyais aussi que Radio-Canada avait reçu une avalanche de plaintes. « Nous avons reçu un total de 154 commentaires concernant la diffusion de publicités durant la cérémonie d’ouverture, m’a dit une porte-parole de Radio-Canada. […] Il s’agit d’une proportion semblable aux plaintes reçues lors des Jeux précédents. »

En temps normal, les journalistes appelés à présenter les cérémonies assistent à une répétition générale deux jours avant l’évènement. Ils savent exactement ce qui va se passer. Ils ont le temps de se préparer. À Paris, les animateurs ont eu droit à un breffage de 90 minutes mercredi dernier.

Le metteur en scène Thomas Jolly voulait conserver le mystère. Il nous a dit que nous n’aurions pas tellement le temps de parler parce que tout irait très vite. Il nous a mis en garde : si on parlait trop, on allait rater des choses. Peut-être qu’on s’est trop fié là-dessus. Céline Galipeau

Les animateurs se sont également vu remettre un document contenant le déroulement de la cérémonie (le nom des 12 tableaux, leur signification, les lieux, les créateurs, etc.). Tout était là, sauf les détails entourant les numéros de Lady Gaga et de Céline Dion, de même que les noms des porteurs de flamme.

Dans ce document, il y avait même des sigles qui indiquaient « micro fermé » ou « micro ouvert ». « C’est ce que Thomas Jolly souhaitait », ajoute Céline Galipeau.

Est-ce que Martin Labrosse et Céline Galipeau ont trop écouté les recommandations du metteur en scène ? En tout cas, d’autres équipes de télé ne se sont pas gênées pour se délier la langue. Sur France 2, Laurent Delahousse était entouré de l’animatrice et styliste Daphné Bürki et du journaliste Alexandre Boyon. « Daphné Bürki a travaillé durant deux ans avec Thomas Jolly. Elle connaissait tous les détails », dit Céline Galipeau.

Je suis allé voir les commentaires au sujet de cette émission sur les réseaux sociaux. Si je résume grossièrement, ça donne à peu près ceci : « Vos gueules ! Vous parlez trop ! »

Bref, dans ce genre d’évènement, à partir de quand on parle trop, à partir de quand on n’en dit pas assez ?

« Il y a un public qui aime qu’on le prenne par la main et un autre que ça agace, reprend Céline Galipeau. C’était une cérémonie très difficile à commenter. Jusqu’à quel point on laisse l’image, le son ou l’ambiance parler ? Thomas Jolly nous a répété que tout allait s’expliquer par la magie de l’image. Il y avait un équilibre à trouver. Si on ne l’a pas trouvé, je suis sincèrement désolée. »

Le concept était hautement innovateur. L’action s’est déroulée sur six kilomètres. Personne n’avait une vue d’ensemble comme c’est le cas dans les stades. Céline Galipeau et Martin Labrosse ont eu le même point de vue toute la soirée, soit celui d’un gradin situé place du Trocadéro.

Littéralement ensevelis sous une bâche en plastique (une pluie diluvienne s’est abattue sur Paris durant toute la cérémonie), ils ont suivi les tableaux sur des écrans pendant plus de quatre heures. « Personne n’avait vu ce spectacle dans son ensemble, pas même Thomas Jolly, explique Céline Galipeau. Je pense qu’on aurait dû être plus transparents et dire aux gens qu’on allait découvrir ce spectacle avec eux. »

Céline Galipeau ne sera pas à la cérémonie de clôture. L’équipe des sports se chargera de cette étape. C’était prévu comme ça.

On verra bien si on trouve le parfait équilibre.

Selon des données préliminaires de Numéris (2+, Québec franco), 1 024 000 personnes en moyenne ont regardé en direct la cérémonie d’ouverture de Paris 2024 sur ICI Télé. De plus, une moyenne de 184 000 personnes a suivi la cérémonie sur RDS. En soirée, 476 000 ont regardé la rediffusion sur ICI Télé et 73 000 sur RDS.

Ces publicités qui ont tant fait rager

Quatre jours après sa diffusion, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris continue de nourrir une foule de sujets. Son extrême beauté, la performance de Céline, son côté « subversif », le drapeau olympique hissé à l’envers, tout cela est re-re-re-passé au peigne fin.

Mais chez nous, c’est un tout autre sujet qui alimente encore les discussions : la présence des publicités intrusives durant ce très beau moment. Nous avons été nombreux à pester contre ces interminables blocs publicitaires qui ont brisé plusieurs fois la magie du spectacle.

Imaginez que vous êtes allongé dans un hamac avec comme seuls compagnons le soleil et le vent. Et là, une grosse mouche à chevreuil vient vous déranger toutes les 12 minutes. C’est pas mal ça qu’on a vécu.

Ça fait des années qu’on nous dit que cette cérémonie allait être complètement différente de toutes les autres. Le metteur en scène Thomas Jolly a créé un évènement bourré de références culturelles qui a merveilleusement lié les arts vivants à l’univers de la télévision. C’est un homme de son temps !

Pourquoi Radio-Canada n’a pas profité de cela pour imaginer une nouvelle manière de mettre en valeur ses annonceurs autrement que par des blocs classiques qui nous donnaient chaque fois l’impression de nous priver de quelque chose ?

Quand les publicités (toutes très bonnes, par ailleurs) démarraient, on y allait de notre juron préféré pour les accueillir. Ce n’est pas très bon pour les annonceurs qui veulent au contraire que leurs publicités soient reçues de façon positive.

Plusieurs diffuseurs prennent la décision de ne diffuser aucune publicité durant les cérémonies d’ouverture et de fermeture. Radio-Canada devrait adopter cette pratique. Pourquoi ne pas respecter une trêve durant de tels moments ? Ça serait tellement un beau cadeau à faire aux téléspectateurs.

Mais voilà, le diffuseur public a une peur bleue de perdre des revenus publicitaires (288,6 millions en 2023). Environ 30 % du budget annuel de la société d’État, qui gravite autour de 1,8 milliard, provient aujourd’hui de sources privées (publicités, abonnements et autres sources).

La situation que nous avons vécue lors de la cérémonie d’ouverture nous ramène au sempiternel sujet des revenus publicitaires à CBC/Radio-Canada. Après la radio, la télévision devrait enfin se débarrasser de ce boulet (car c’en est un) de la publicité. Ça lui donnerait des ailes.