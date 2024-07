Dès qu’une DJ survitaminée a pris place vers 19 heures en enfilant des succès francophones, on a su que ça serait un gros party. Déjà, des milliers de personnes envahissaient les plaines d’Abraham pour assister au spectacle Plaines de chansons, dans le cadre de la SuperFrancoFête 2024.

Cet évènement, qui soulignait le 50e anniversaire du mythique spectacle J’ai vu le loup, le renard, le lion, qui avait réuni sur scène Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois au même endroit en 1974, je ne l’aurais pas raté pour tout l’or du monde.

Pensez-y ! Robert Charlebois (le loup de l’évènement de 1974), Diane Dufresne, Claude Dubois, Paul Piché, Pierre Lapointe, Hubert Lenoir, Marie-Pierre Arthur, Patrice Michaud, Les Trois Accords, Lou-Adriane Cassidy, Ariane Roy, Sarahmée, Souldia, Gab Bouchard, Thierry Larose, Kanen, Pierre Kwenders, Jay Scøtt, Simon Kearney et d’autres réunis sur la même scène avec une dizaine de musiciens, des danseurs et des acrobates.

Marjo, qui devait prendre part au spectacle, a annulé sa présence. « Rassurez-vous, elle va bien », a dit le présentateur.

Le spectacle a démarré mollement avec Les gens de mon pays interprétée de manière incertaine par plusieurs têtes d’affiche. Pour cette chanson, déjà pas facile à chanter, on avait choisi une tonalité qui ne semblait pas convenir à tout le monde. Mais quand Vigneault est arrivé (sur vidéo), on a oublié tout ça et les frissons sont venus.

PHOTO JOCELYN RIENDEAU, COLLABORATION SPÉCIALE Robert Charlebois, entouré de Gab Bouchard et Simon Kearney



Puis, Charlebois est monté en cinquième avec son irrésistible Entre deux joints accompagné à la guitare par Simon Kearney et Gab Bouchard. Ce dernier nous a ensuite balancé son succès Dépotoir en compagnie de Marie-Pierre Arthur. C’est là qu’on a senti la riche présence des neuf musiciens (dont des cuivres) et quatre choristes. Les Plaines étaient habitées.

Je n’aurai pas assez de ce texte pour parler de toutes les chansons qui ont été interprétées. Il y en a eu près de 35. Mais parmi les bons moments, il y a eu Kundah d’Ariane Roy avec ses deux bons amis Lou-Adriane Cassidy et Thierry Larose. Ce trio, c’est de la dynamite.

PHOTO JOCELYN RIENDEAU, COLLABORATION SPÉCIALE Pierre Lapointe et Claude Dubois devant un décor de forêt enflammée



L’arrivée de Claude Dubois dans un décor de forêt et sur l’intro de Chasse-galerie a déclenché l’hystérie dans la foule. Il a été rejoint par Pierre Lapointe. Ce duo était un bon exemple des mariages improbables imaginés par le metteur en scène Benoit Landry et le directeur artistique et musical Alex McMahon. Ce dernier a, par ailleurs, fait un travail remarquable avec les arrangements.

Nous sommes restés dans cet univers de fables et de songes avec Béatrice Deer et Sylvia Cloutier, qui, face à face, ont exécuté d’envoûtants chants de gorge. On ne savait pas que c’était l’intro d’Oxygène, de l’impériale Diane Dufresne. Cette version aérienne est l’une des plus belles que j’ai entendues de cette chanson pourtant très entendue.

L’énorme ambition (plus de 35 chansons) de ce spectacle fut toutefois sa principale faiblesse. Au bout d’une heure, les effets de surprise se sont faits plus rares. L’intérêt du public est quelque peu retombé.

Heureusement, on a pu compter sur Hubert Lenoir, Pierre Lapointe et Marie-Pierre Arthur, Sarahmée, des danseurs et une trentaine de figurants pour repartir la machine en offrant une version absolument renversante du Chat du café des artistes. Ce fut le moment le plus déjanté de la soirée. Jean-Pierre Ferland peut reposer en paix. La jeune génération s’occupe bien de sa chanson.

Le plus grand karaoké des Plaines

Après avoir fait promettre au public qu’on allait encore entendre des chansons québécoises sur ces lieux enchanteurs pendant les 50 prochaines années, Patrice Michaud s’est entouré de plusieurs artistes qui ont proposé au public le plus grand karaoké des Plaines.

Y va toujours y avoir, Mille après mille, 23 décembre, Journée d’Amérique, La rue principale, Pour un instant, La folie en quatre, L’Amérique pleure, Quand les hommes vivront d’amour ont fait chanter les dizaines de milliers de spectateurs. Les Québécois aiment leurs chansons. Et ça paraît.

PHOTO JOCELYN RIENDEAU, COLLABORATION SPÉCIALE Paul Piché sur la scène des plaines d’Abraham, vendredi soir

On en a eu la preuve encore plus quand Paul Piché a lancé Y a pas grand-chose dans l’ciel à soir. Il en est ressorti complètement sonné. Il a ensuite transporté nos émotions aux antipodes avec L’escalier, chanson qui a pour effet de faire monter les larmes.

Nous n’étions pas au bout de nos émotions. Avec L’amour existe encore, Pierre Lapointe et Pierre Kwenders ont amené beaucoup d’amoureux à s’enlacer. Diane Dufresne, avec l’Hymne à la beauté du monde, a complété cette portion riche en émotions.

Puis, ce fut le party ! Deux par deux rassemblés, 1990 et Fille de personne ! Que dites-vous de cela ? Pas assez ? OK, on va ajouter Les Trois Accords (Vol à l’étalage et Corinne) et Robert Charlebois et son éternel Lindberg en compagnie d’acrobates qui virevoltaient au-dessus de lui et dans la foule ! Un moment d’une beauté à couper le souffle !

Là, vous pouvez aller vous coucher.

PHOTO JOCELYN RIENDEAU, COLLABORATION SPÉCIALE Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy sous une pluie de confettis

Cet évènement était une véritable (et rare) célébration de notre chanson. Il rappelait les grands évènements du mont Royal, en 1975 et 1976. Loin de moi l’idée de dénigrer les efforts mis dans la préparation des spectacles de la fête nationale, qui bénéficient de moyens plus que modestes, mais là, nous étions à un niveau supérieur.

La différence entre ce spectacle et celui qui a eu lieu il y a 50 ans réside dans sa grande diversité. Cette diversité était partout. Dans les styles musicaux, les origines culturelles, les sexes et les orientations sexuelles. En ce sens, cet évènement est un portrait juste du Québec de 2024.

Malgré la grande qualité des numéros, l’attention des spectateurs n’était pas complète. On s’en rendait compte lors des chansons plus douces, interprétées au piano, par exemple. On entendait beaucoup de grandes gueules dans le public. Hey chose, si tu veux jaser fort en buvant ta bière, va donc sur une terrasse de la Grande Allée !

Gros moyens

Ce spectacle, produit par SISMYK, la division musicale de ComediHa!, disposait de gros moyens. Le budget tournait autour de 4 millions de dollars, m’a-t-on dit. Le gouvernement québécois, partenaire de ce projet, était représenté par le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge. Avant le spectacle, il a présenté une vidéo avec François Legault. Son message a été hué par le public.

En 2022, lorsqu’on a ramené le concept de la SuperFrancoFête à Québec, j’ai été très critique. À ce moment, il n’était question que d’une émission de télé destinée en grande partie aux Français. Et avec un accès limité pour les spectateurs. Je trouvais que ça faisait pic-pic !

Deux ans plus tard, la SuperFrancoFête a pris la forme de deux grands évènements (hommage à Starmania et Le grand concert de la francophonie), d’une série de spectacles avec des artistes de tous les horizons et d’un méga évènement qui célèbre la chanson québécoise.

Bien sûr qu’on ne pouvait pas mettre tous les artistes québécois dans ce programme déjà très généreux. N’empêche que des gens comme Michel Rivard, Louise Forestier, Pierre Flynn, Gilles Valiquette, Claude Gauthier, Ariane Moffat, Louis-Jean Cormier, Émile Bilodeau, Alex Nevsky auraient mérité d’être là.

Et si ce spectacle de la SuperFrancoFête devenait une tradition estivale ? Et si une fois par année, on célébrait en grande pompe notre chanson en liant les générations et les styles ? Ça serait le plus beau cadeau à lui faire. Pardon, à nous faire !

Le spectacle Plaines de chansons sera télédiffusé le 14 septembre prochain sur les ondes de Télé-Québec.

Les frais d’hébergement pour ce reportage ont été payés par l’organisation de la SuperFrancoFête, qui n’a eu aucun droit de regard sur cet article.