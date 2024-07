Paris sera toujours Paris et Céline sera toujours Céline. C’est ce que je retiens de cette cérémonie d’ouverture des premiers Jeux olympiques d’été dans la Ville Lumière depuis un siècle.

Je chiale contre les Jeux olympiques, et tout ce que ça cache de sombre derrière l’image grandiose, puis chaque fois j’ai le motton en regardant des milliers de gens travailler comme des fous pour nous offrir un spectacle universel tout en montrant le meilleur du pays hôte, avec ce que cela impose comme clichés à revisiter.

Mais jamais je n’avais été aussi stressée avant une cérémonie d’ouverture des Jeux. À Paris, vraiment ? Après les attentats de 2015 et l’actualité brûlante ? Avec la possibilité de perturbations innombrables ? Après les rocambolesques élections législatives ? Après avoir vu sur Netflix l’un des rares films catastrophes français, intitulé Sous la Seine, avec des requins qui mangent tout le monde ?

Après qu’on s’est demandé pendant des semaines si Céline allait être là, et si on allait la voir peut-être s’effondrer en direct devant des millions de téléspectateurs ?

Parlant de Céline, j’ai rarement vu un retour aussi bien orchestré, assez pour avoir l’impression d’avoir un peu été roulée dans la farine avec le documentaire Je suis : Céline Dion. On la croyait au bout du rouleau, et la voilà flamboyante avec Scott Price dans la tour Eiffel illuminée comme pour un show de Pink Floyd, clôturant de façon magistrale une longue cérémonie de plus de quatre heures par l’Hymne à l’amour d’Édith Piaf, l’une des plus belles chansons du répertoire français, incarnant comme jamais le clou du spectacle.

Voyez la prestation de Céline Dion à la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris

Un clou qui m’est rentré dedans, comme de raison. J’étais épuisée après des mois de conjectures et quatre heures de télévision, en plus d’avoir été traumatisée par son documentaire. Pour ne rien arranger, j’étais au téléphone avec ma mère en sanglots, pendant que je répondais sur mon iPhone à mes amis adorateurs de Céline submergés par l’émotion. Comment ne pas l’être ?

Rappelons une chose : cette cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris, on en parlait comme d’une catastrophe annoncée depuis au moins un an. La première à ne pas se tenir dans un stade, mais dans les lieux emblématiques de la ville, avec un défilé des athlètes en bateaux sur la Seine.

Et quel plus beau décor que Paris, ce musée à ciel ouvert qui, contrairement à Londres ou Berlin, a été épargné par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ? Comme si Paris avait besoin d’une carte postale, alors que c’est l’une des villes les plus visitées au monde.

PHOTO RICHARD HEATHCOTE, ASSOCIATED PRESS La délégation américaine naviguant sur la Seine lors de la cérémonie d’ouverture

Et pourtant, quelle beauté. C’est bien pour ça qu’on ne se lasse pas de Paris, dont la vie se renouvelle sans cesse comme une mauvaise herbe entre les monuments impressionnants.

Ce spectacle hors normes, mis en scène par Thomas Jolly, n’était pas parfait, parce que les spectacles des Jeux olympiques sont toujours trop longs de toute façon. La logistique est démente, la captation compliquée, il faut être un peu masochiste pour accepter un tel contrat. Il m’a cependant donné encore plus envie de voir sa version de Starmania qui sera bientôt présentée au Québec.

Je me souviens avoir été impressionnée par la discipline et la perfection de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Pékin, mais celle de Paris est venue me toucher droit au cœur, probablement parce que je suis francophone, que j’adore cette ville et, bien sûr, because Céline Dion, qui rallie non seulement la francophonie, mais toute la planète.

J’ai regardé la cérémonie à Radio-Canada, la seule chaîne que je captais à la campagne. Horrifiée par les quatre ou cinq publicités agressantes qu’on nous infligeait dans des moments de crescendo du spectacle. Je comprends qu’il faut financer la délégation de journalistes radio-canadiens sur place, mais c’est un tel manque de respect envers le public et les artisans que je n’en reviens tout simplement pas. J’ai vraiment craint que le service public nous scrappe le moment Céline vers la fin.

Un bilan s’impose à Radio-Canada : on ne traite pas les téléspectateurs comme ça. Sans oublier que l’animation de Martin Labrosse et Céline Galipeau ne marquera pas les mémoires, tellement elle était fade.

Évidemment, les réactionnaires habituels, avec leur vision amidonnée de la Nation, voient dans cette cérémonie la décadence de la France et, encore une fois, la fin de la civilisation. Parce qu’il y avait des drags, du triolisme, Philippe Katerine tout nu et Aya Nakamura swinguant du Aznavour devant l’Académie française. Certains y voient une attaque contre les symboles de la France, alors qu’on vient de les magnifier et de les actualiser, en rappelant que Paris est encore une fête où tous devraient être conviés.

PHOTO ZHANG YUWEI, AGENCE FRANCE-PRESSE Le groupe Gojira aux fenêtres de la Conciergerie de Paris, vendredi soir

J’avoue avoir tripé en voyant le groupe métal Gojira performer avec des aristocrates guillotinés dans la prison de la Conciergerie, où Marie-Antoinette a été enfermée avant son supplice. La Révolution est sûrement le bout le plus heavy de l’histoire de France.

De voir aussi le soleil se coucher sur Paris, malgré la pluie qui embuait les caméras, laissant place à l’apparition de la Ville Lumière, justifiait la longueur du spectacle, pour montrer qu’on n’y dort jamais. Paris brûle-t-il ? Non, ça brille. Comme Lady Gaga, comme le « voguing » sur un pont de la capitale.

Que ça plaise ou pas, Paris a brillé de tous ses feux dans cette cérémonie d’ouverture qu’on condamnait d’avance à l’échec et qu’on va crucifier pour avoir seulement voulu montrer aussi la France d’aujourd’hui.

« La terre peut bien s’écrouler, peu m’importe si tu m’aimes, je me fous du monde entier », a chanté Céline, à la hauteur des espérances qu’elle crée, comme d’habitude.

C’est comme ça qu’on l’aime, et qu’on aime la France.