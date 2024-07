Pour la première fois de son histoire, l’animation de la plus ancienne émission radiophonique de sport (elle a vu le jour en 1972, à CKAC) est confiée à un tandem féminin. Tous les vendredis soirs de l’été, Isabelle Ethier et Patricia Ann Beaulieu vont mettre à profit leur expérience et leur passion du sport pour divertir et informer les auditeurs du 98,5.

« Je ne peux pas croire que je vais coanimer cette émission, m’a confié Patricia Ann Beaulieu. Je n’étais même pas née quand elle a été lancée. Isabelle et moi sommes conscientes de la chance que nous avons. Ce n’est quand même pas rien. »

La relation professionnelle entre ces deux femmes est récente. Et pourtant, on perçoit déjà une grande complicité.

La première commence une phrase et l’autre la complète. Il ne fait aucun doute que leur présence à l’antenne sera hautement dynamique.

Les auditeurs du 98,5 ont pu entendre Patricia Ann Beaulieu, qui possède une expérience de 25 ans en journalisme sportif, en tant que collaboratrice des Amateurs de sports. Il faut remonter à l’enfance pour découvrir son vif intérêt pour les sports.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Isabelle Ethier et Patricia Ann Beaulieu

« Je m’endormais en écoutant les lignes ouvertes et Marc Simoneau, dit-elle. À la maison, il n’y a eu personne pour m’influencer. C’est moi qui tentais de convaincre la famille de regarder le sport à la télé. Mes amis écoutaient MusiquePlus et moi, les games des Expos. Mes copines tripaient sur les Backstreet Boys et moi, sur Gary Carter, Tim Wallach et Andrés Galarraga. Je pratique plusieurs sports – tennis, hockey, course. Ça fait vraiment partie de ma vie. »

Quant à Isabelle Ethier, elle s’est fait connaître avec sa plateforme Femme d’hockey, où elle donne la parole à celles qui gravitent de diverses façons autour de ce sport. « Moi, je viens d’une famille où le sport était très présent. Mon père a coaché Mike Bossy quand il était pee-wee. La première fois que j’ai vu mon père pleurer, c’est quand Gilles Villeneuve est mort », se souvient avec émotion celle qui a longtemps fait un interminable trajet en autobus pour suivre le programme sport-études de l’école Pierre-de-Coubertin à Montréal-Nord.

À l’instar d’autres émissions, Les amateurs de sports fait plus de place aux femmes depuis quelques années. Les deux coanimatrices reconnaissent que les choses ont évolué. « Là-dessus, on doit souligner l’ouverture de nos collègues masculins, dit Patricia Ann Beaulieu. L’intégration se fait super bien. Mario Langlois, Jérémie Rainville et Jeremy Filosa sont des gars très inclusifs. On se sent soutenues. On a pris notre place. On est rendus là. Il y a eu des pas de géant depuis Chantal Machabée. »

Isabelle Ethier partage ce point de vue. « Est-ce que le milieu des médias a changé depuis 10, 15 ou 20 ans ? Oui. Est-ce qu’on est rendu à une parité ? Non. Cela dit, il est vrai que les choses ont changé. »

Quand je vois un Centre Bell plein pour un match de hockey féminin, je trouve ça encourageant. On nous demande d’animer une émission de sport et de le faire à notre façon. C’est quand même un signe de grande ouverture. Isabelle Ethier

En effet, quand la direction du 98,5 a proposé à Isabelle Ethier et Patricia Ann Beaulieu d’animer Les amateurs de sports le vendredi, on leur a dit de le faire avec leurs couleurs. « Bien sûr, on va couvrir l’actualité, mais on va aussi parler de sport autrement, dit Isabelle Ethier. On va aller vers des sujets qui sortent des sentiers battus. Le regard des hommes et des femmes sur les sports est parfois différent, il faut parler de ça. »

Le segment « Les deux côtés de la médaille » va d’ailleurs réunir un athlète masculin et une athlète féminine qui évoluent dans la même discipline sportive. Leurs points de vue seront croisés.

« Je pense qu’Isabelle et moi, on s’entend sur une chose, ajoute Patricia Ann Beaulieu. Au-delà des statistiques, ce qui nous intéresse, c’est l’athlète, c’est l’humain. Et puis, il y a tout ce qu’il y a autour, le style de vie, la nourriture, la mode. » « Le sport influence plein de choses dans notre quotidien, enchaîne Isabelle Ethier. On ne s’en rend pas toujours compte. »

L’été qui s’amorce sera marqué par les Jeux olympiques de Paris. Voilà de la belle matière pour les deux animatrices. Mais elles entendent laisser également beaucoup de place au tennis, au football, au basketball et au baseball. « Et c’est sûr qu’on va parler de hockey, lance Isabelle Ethier. Au Québec, on doit parler de hockey à longueur d’année. »

Parmi les collaborateurs qui se grefferont au tandem, il y aura Katia Aubin, Bruno Gervais, Annie Guglia, Louis Jean, de même que Jean-Philippe Cyr et Chef Oli qui parleront de cuisine. Et puis, bien évidemment, on donnera la parole aux auditeurs. Que seraient Les amateurs de sports sans une bonne tribune téléphonique ? « C’est sûr qu’on va ouvrir les lignes, insiste Isabelle Ethier. Et durant toute l’émission, les gens vont pouvoir nous texter. »

Les amateurs de sports, du lundi au jeudi avec Jérémie Rainville, le vendredi avec Isabelle Ethier et Patricia Ann Beaulieu, 20 h,

au 98,5