La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, sonne l’alarme. Elle souhaite attirer l’attention des francophones du Québec et d’ailleurs au pays sur le projet du chef conservateur Pierre Poilievre qui veut définancer CBC tout en préservant le service français de Radio-Canada.

« Ça ne tient pas la route. Quand il parle de définancer CBC, cela veut dire que tout s’effondre et qu’il n’y aura plus de Radio-Canada. Il ne faut pas se faire d’illusions là-dessus. Ça entraîne la fin de Radio-Canada. »

Selon Pascale St-Onge, le plan de Pierre Poilievre se traduirait par l’amputation des deux tiers du financement public. « En faisant cela, on réduit considérablement l’empreinte de CBC/Radio-Canada. Et aussi, comment on restructure Radio-Canada qui est partout au Canada, qui partage des locaux et des équipements avec CBC ? Il faut aussi se demander combien ça coûterait pour mettre tous ces gens à la porte. »

La ministre souligne que le chef conservateur tient ces deux discours au gré de ses rencontres avec les partisans et qu’il le fait « dans deux langues différentes ».

Pourquoi les Canadiens du reste du Canada paieraient-ils pour que seuls les francophones aient un diffuseur public ? Quand [Pierre Poilievre] dit qu’il peut définancer CBC et garder Radio-Canada, c’est faux. C’est impossible. Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Rappelons que mercredi, lors d’un discours à Côte-des-Neiges où il lançait sa tournée de séduction à travers le Québec, Pierre Poilievre a déclaré ceci alors qu’il promettait de faire de la construction de logements une priorité. « Ça me réchauffe le cœur de penser à la belle famille qui arrivera en camion U-Haul pour déménager dans sa nouvelle maison… dans les anciens bureaux de la CBC. » Ces propos ont été chaudement applaudis.

Pascale St-Onge est également préoccupée par le sort des Autochtones, pour qui le diffuseur public joue un rôle important au sein de ses nombreuses communautés. « CBC ne fait pas que servir en anglais, elle sert aussi en huit langues autochtones. Qu’est-ce que ça voudra dire pour eux ? Je pense qu’il est temps que l’on s’interroge très sérieusement sur ces idées. »

Ce sujet et bien d’autres ont fait partie d’une entrevue que Pascale St-Onge m’a accordée quelques heures après la fin de session parlementaire à Ottawa. Arrivée au ministère du Patrimoine canadien en juillet 2023, la ministre, connue pour sa persévérance, n’a pas chômé au cours des derniers mois.

PHOTO SPENCER COLBY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre Pascale St-Onge en mêlée de presse à Ottawa, le 4 juin dernier

Sa plus grande réalisation est sans contredit l’application des projets de loi C-11 (sur la radiodiffusion) et C-18 (sur les plateformes de communication en ligne). « On a enfin mis le pied dans la porte. On ne prend pas encore la pleine mesure de ça parce qu’on est encore dans une mise en œuvre des lois, mais ça commence à être concret. »

Ces chantiers, qui ont fait des pas de géant depuis l’arrivée de Pascale St-Onge, ont été couronnés d’une belle victoire en novembre dernier : Google accepte de verser annuellement 100 millions de dollars dans un fonds destiné aux médias canadiens. « Je dois remercier mon passé syndical, dit-elle. Ça m’a beaucoup aidée à mener ces négociations. »

Il reste toutefois un acteur récalcitrant : Meta (Facebook et Instagram), qui refuse de se conformer à cette entente. Pour la contourner, le géant américain empêche depuis août dernier le partage de contenu provenant de la plupart des médias canadiens.

Cette décision coïncide, selon l’avis de plusieurs, avec une dégradation de la qualité du contenu de Facebook sur lequel on retrouve maintenant une grande quantité de sites de type « appât à clics », de contenus commandités, de sites de fausses nouvelles et de ce que la ministre a déjà qualifié dans certains médias de « vidéos de chats ».

Pascale St-Onge refuse de capituler et affirme que le bras de fer avec Meta est loin d’être terminé. « Des plaintes ont été déposées au Bureau de la concurrence. Je sais aussi que de nouveaux pouvoirs lui ont été accordés pour mener des enquêtes plus costaudes. Ce qu’il faudra surveiller également, c’est le travail du CRTC qui devra statuer sur les plateformes auxquelles la loi s’applique et celles qui auront une exemption. Dans le cas de Meta, ça va venir dans les prochains mois. »

Quel pourrait être le sort de Meta ? « Je laisse le CRTC faire son travail, mais mon interprétation est que Facebook n’arrivera jamais à empêcher le transfert d’information, explique Pascale St-Onge. Si le CRTC juge que la loi doit s’appliquer, il y a des pénalités pécuniaires assez importantes qui sont prévues. La loi contient aussi une obligation de négocier de bonne foi pour arriver à une entente. Si cela n’arrive pas, il y a un processus d’arbitrage qui est prévu. Bref, il va y avoir une décision en fin de compte. »

Le dossier de CBC/Radio-Canada a aussi beaucoup occupé la ministre Pascale St-Onge. J’ai passé outre aux décisions prématurées de la haute direction concernant les compressions, car j’ai eu l’occasion de m’exprimer souvent là-dessus.

Mais j’ai voulu savoir si le plan de modernisation que prépare la direction du diffuseur public et le plan sur lequel planche le comité mis en place par la ministre ne sont pas des doublons.

Pascale St-Onge, qui ne s’est pas gênée pour critiquer certaines décisions de la PDG Catherine Tait, a répondu en choisissant bien ses mots. « Ce n’est pas anormal qu’ils travaillent sur un plan stratégique. Le dernier plan arrive à échéance. Ils ont une responsabilité d’effectuer le travail pour les cinq prochaines années. De mon côté, je ne suis pas dans les opérations. C’est pour cela que je me concentre sur la Loi sur la radiodiffusion, le mandat et le budget. »

Aux funérailles de Jean-Pierre Ferland le mois dernier, Pascale St-Onge était assise à côté de Mathieu Lacombe, ministre québécois de la Culture et des Communications. En apparence, les deux politiciens semblent entretenir une relation cordiale, mais au cours des derniers mois, Mathieu Lacombe a multiplié les messages où il déplorait qu’Ottawa ne laisse pas de place au Québec dans l’élaboration du projet de loi C-11.

Pascale St-Onge ne souhaite pas jeter de l’huile sur le feu. « Ce qu’il faut retenir, c’est que nous partageons les mêmes objectifs, dit-elle. Ça facilite beaucoup notre relation. Dans le cas de C-11 [modifiant la Loi sur la radiodiffusion], je comprends que Québec soit impatient. La mise en œuvre n’est pas encore complétée. La question qui est importante pour le Québec, et qui devrait l’être pour le reste du Canada, c’est la découvrabilité de nos contenus. Les discussions que j’ai avec Mathieu [Lacombe] ont pour but de voir comment Québec peut être complémentaire là-dedans. Je suis très ouverte là-dessus. »

Avant de replonger dans la prochaine session d’automne, Pascale St-Onge a beaucoup de travail qui l’attend cet été. Ça commence avec CBC/Radio-Canada. Elle souhaite arriver avec un « plan de match » cet automne. Puis elle devra poursuivre le travail de mise en œuvre de C-11 et de C-18. Elle entend également avoir de grandes conversations avec ses homologues à l’échelle internationale sur la question cruciale de l’intelligence artificielle.

« Il faut réfléchir à l’impact de tout cela sur nos industries créatives, sur le secteur des médias et sur la société en général. Je serai au G7 cet automne. Il y a aussi le G20 en novembre, au Brésil. Il est urgent qu’on s’entende sur des principes conducteurs pour qu’ensuite les législations puissent les refléter. »

Même si elle espère disposer d’un autre mandat pour faire avancer ces gros chantiers, Pascale St-Onge ne dispose que de quelques mois pour les consolider. Elle sait que dès l’an prochain, elle plongera dans une campagne électorale. Mais on dirait bien que la ministre y est déjà bien engagée.