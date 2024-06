Pour une personne très, très anxieuse, la dose suggérée de diazépam – le nom scientifique du Valium – se situe à 5 mg, à prendre au maximum quatre fois par jour. Donc, un total de 20 mg.

Rendu à 40 mg de Valium au quotidien, on parle d’une dose de cheval, une « mégadose », précise le pharmacien et vulgarisateur Olivier Bernard, aussi connu sous son pseudonyme du Pharmachien, qui n’a évidemment pas soigné la star internationale.

Au pire de sa maladie neurologique, Céline Dion avalait tous les jours 90 mg de diazépam, un médicament de la famille des benzodiazépines qui soulage l’anxiété et qui relaxe les muscles.

« Ce sont de très hautes doses », confirme le pharmacien Anis Ouyahia, qui collabore à l’émission radiophonique de Pénélope McQuade au 95,1 FM et qui n’a pas non plus traité Céline.

Cette consommation excessive, qui décontractait le cou et les cordes vocales de la chanteuse de 56 ans, aurait pu la plonger en détresse respiratoire et, ultimement, la tuer, selon ce que la diva a elle-même dévoilé en entrevue, mardi soir, avec l’animatrice de NBC Hoda Kotb.

Quelqu’un en bonne forme physique et sans trouble de santé mentale deviendrait zombie – ou tomberait carrément dans le coma – en absorbant 90 mg de Valium sur une période de 24 heures. Par exemple, une ordonnance standard de diazépam équivaut à une dose 22 fois moins importante que la quantité qu’ingérait Céline.

Mais comme elle l’a révélé publiquement, Céline Dion a rapidement développé une tolérance à cet anxiolytique, qui date d’une autre époque.

« On utilise rarement le Valium aujourd’hui. Il y a de nouveaux médicaments qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, comme le clonazépam, dont les effets durent sur une plus longue période », précise le pharmacien Olivier Bernard.

Souffrante et en quête de performance, la diva de Charlemagne a défoncé les paliers pharmaceutiques, augmentant ses doses de 3, à 15, à 50 et jusqu’à 90 mg de Valium. Comment elle tenait debout sur une scène avec autant de substances chimiques dans le corps relève du miracle scientifique. Le Valium agit en quelques minutes et provoque de la somnolence ainsi que des pertes de mémoire. Aussi, ses consommateurs réguliers deviennent vite dépendants et doivent se sevrer, comme Céline l’a fait pendant la pandémie, alors qu’elle se terrait dans son bunker à Las Vegas.

La superstar de la musique pop n’enfilait pas les Valium pour se geler la face ou pour planer, mais pour chanter au niveau élevé auquel elle a habitué ses fans. Ne pas décevoir, quitte à bousiller sa santé, dans le secret le plus opaque, ça brise le cœur à regarder.

Céline Dion a passé toute sa vie dans la retenue et le contrôle. Le contrôle de sa précieuse voix, de son image publique et de son corps athlétique. Céline buvait à peine, ne fumait pas, protégeait jalousement son instrument, s’imposait de longues périodes de silence et contrôlait l’humidité des salles où elle se produisait. Pendant plus de 40 ans, elle a évité toute forme d’excès, contrairement à certaines de ses consœurs, qui aurait pu nuire à sa carrière ou altérer ses performances vocales.

Il y a quelque chose de profondément injuste à voir une maladie incurable (le syndrome de la personne raide) frapper une artiste aussi saine et disciplinée que Céline.

En février 2012, à la mort tragique de Whitney Houston, l’interprète québécoise avait dénoncé l’abus de substances au sein de la colonie artistique, qui a emporté Elvis Presley, Amy Winehouse, Marilyn Monroe et Michael Jackson. De penser, maintenant, que Céline Dion, la femme la plus prudente du showbiz, aurait pu connaître le même sort donne des frissons.

Le public n’a presque jamais observé Céline Dion en situation de faiblesse. Pour nous, Céline, c’est une superhéroïne qui pousse les plus grosses notes et qui remplit les arénas partout dans le monde. Infatigable, inarrêtable, Céline enchaîne les tournées et les albums, autant en anglais qu’en français. Et elle pulvérise tous les records, accumule les conquêtes professionnelles.

Dans des extraits du documentaire I Am : Céline Dion, qui sort le 25 juin sur la plateforme Amazon Prime Video, c’est une Céline fragile et vulnérable qui apparaît sous nos yeux.

Sans maquillage, à peine coiffée, et dans des éclairages crus, qu’elle n’aurait jamais acceptés il y a cinq ans. Elle est bouleversante de vérité, surtout quand elle montre à la réalisatrice Irene Taylor, entre deux sanglots, à quel point sa voix a été endommagée par ses ennuis de santé.

Depuis 2008, où les premiers spasmes musculaires l’ont incommodée, Céline Dion a dû trouver des trucs pour finir ses spectacles sans devenir aphone. Elle a plus souvent tendu le micro à la foule (chantez avec moi !) et a abaissé la tonalité de ses chansons, pour les rendre moins exigeantes.

Ce mal mystérieux, Céline a d’abord cru qu’il s’agissait d’un banal rhume, d’une infection aux sinus ou des conséquences d’un surmenage. Le diagnostic officiel n’est tombé qu’en 2022 : syndrome de la personne raide, dont les spasmes violents lui ont cassé une côte.

Je l’ai trouvée brave et touchante de parler aussi ouvertement de ses problèmes. Surtout, j’admire sa détermination. Qu’elle doive ramper ou s’exprimer avec ses mains, Céline Dion remontera sur scène, ce qu’elle n’a pas fait depuis mars 2020.

Et jamais sa pièce Courage n’aura été aussi vibrante et parlante. « Courage, ne me laisse pas tomber maintenant. J’ai besoin de toi pour tenir les doutes à l’écart. Je me trouve devant quelque chose de nouveau. Tu es tout ce à quoi je peux me raccrocher. »