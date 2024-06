Ce samedi-là, le Québec faisait ses adieux à Jean-Pierre Ferland, et sachant Ferland si bien entouré, j’ai préféré aller aux funérailles de l’écrivaine Caroline Dawson à l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel, pas très loin d’où elle habitait.

Le soleil était radieux, comme c’est souvent le cas dans des moments de grande tristesse. Ce n’est jamais comme au cinéma où il pleut les jours de funérailles. La vie nous rappelle toujours à l’ordre.

La famille de Caroline Dawson a été très généreuse de partager son deuil avec le public, rien ne l’y obligeait. Quand on est un monument comme Jean-Pierre Ferland, qui a composé certaines des plus belles chansons de notre répertoire pendant des décennies, notre vie ne nous appartient plus totalement, parce qu’elle signifie tant de choses pour tellement de gens. Mais Caroline, c’est une vie fauchée en plein vol par le cancer, qui nous fait regretter toutes les œuvres qu’elle aurait pu nous offrir. Un monument en construction interrompu par cette maladie impitoyable. Le père de Caroline a livré un discours en français, en anglais et en espagnol, qui a fait pleurer toute l’assemblée dans l’église, je n’oublierai jamais ça.

Je ne crois pas exagérer en écrivant que Caroline Dawson était un monument en construction. Dans le dossier spécial du magazine Lettres québécoises (LQ) qui est lui est consacré, tout juste arrivé en kiosque, Félix Morin affirme en introduction que Là où je me terre, son premier livre, est « le plus récent des classiques québécois », en rappelant que ce roman ne cesse de faire des adeptes, en plus d’être enseigné dans de nombreux établissements. Il a raison.

PHOTO FOURNIE PAR LETTRES QUÉBÉCOISES Couverture du numéro de Lettres québécoises consacré à Caroline Dawson

En trois livres seulement, aux formes différentes – le roman Là où je me terre, le recueil de poésie Ce qui est tu et le livre pour enfants Partir de loin –, Caroline Dawson a su toucher la meilleure fibre en nous, dans cette simple intention de faire entrer dans notre littérature sa mère absente dans les livres qu’elle lisait, pour que ses enfants puissent également savoir d’où ils viennent.

Elle avait une telle reconnaissance envers ses parents qu’elle en a fait des personnages immortels dont ils n’auront jamais honte.

Pour ma part, je porterai toujours en moi l’image de cette enfant chilienne qui découvre en Passe-Partout sa première amie québécoise. Aussi d’apprendre que dans mon quartier, Centre-Sud, la famille Dawson prenait racine malgré des défis supplémentaires – parmi lesquels, et non le moindre, l’apprentissage d’une nouvelle langue, le français – m’a tendu un miroir absolument nécessaire.

Je n’ai pas cessé de recommander Là où je me terre et Ce qui est tu dans mon entourage, en sachant très bien que ces livres allaient faire mouche à tout coup. Il y a des titres comme ça qui ont ce pouvoir magique de plaire à tout le monde, sans jamais être racoleurs.

Je n’étais pas une amie de Caroline Dawson, plutôt une simple admiratrice. De son œuvre, mais aussi de sa générosité quand elle parlait des livres des autres à la radio. De sa lucidité quand elle a commencé à raconter dans des chroniques, toujours à la radio, son expérience du cancer. Je pense que chaque fois, nous retournions à notre quotidien avec un supplément d’âme, malgré le chagrin.

J’ai rencontré Caroline une seule fois, pour la sortie de son livre pour enfants Partir de loin. Honnêtement, c’était un prétexte, car la littérature jeunesse n’est pas ma spécialité. Je savais que sa santé déclinait, mais je tenais absolument à lui dire en personne combien ses livres étaient importants.

Lisez la chronique « Parce qu’elle vient de loin »

En écrivant mon article, j’avais l’impression de n’ajouter rien de neuf à ce que Caroline Dawson nous donnait et nous faisait, mais j’avais le sentiment d’avoir reçu en cadeau cette permission de lui dire mon admiration de vive voix. Ensuite, je n’ai plus voulu la déranger. Car nous étions nombreux à vouloir lui parler, lui écrire, l’encourager, et je ne voulais pas prendre une minute de plus du précieux temps qui lui restait.

Et pourtant, jusqu’à la fin, elle a accepté les entrevues, notamment avec Émilie Perreault, qui lui a annoncé la création d’un prix littéraire portant son nom qui récompensera un roman ou un essai publié en français par un auteur ou une autrice de la diversité. Car il y aura toujours une profondeur dans ce regard extérieur qui naît de la marge où on veut reléguer tout ce qui est différent de la norme. Là où on se tait, là où on se terre, mais sans jamais cesser de voir.

Et puis, il y a ce beau numéro de LQ, illustré par les superbes photos de Lawrence Fafard, que Caroline Dawson a pu voir avant de s’éteindre, ce qui rend ce dossier encore plus spécial puisqu’elle a donné son accord du début à la fin.

En plus d’un entretien accordé à Félix Morin, elle a choisi les collaborateurs, et nous pouvons lire les textes de Didier Eribon, Michel Marc Bouchard, Gérald Gaudet, Katia Belkhodja, Alain Farah, Nicholas Dawson et Jennifer Bélanger.

Le plus émouvant pour moi, qui est une grande sœur, est celui de son frère, Nicholas Dawson, lui aussi écrivain réputé, chercheur et éditeur, qui a hérité des derniers cahiers de notes de sa sœur. On ne parle pas assez de cet amour entre frère et sœur, et dans ce texte, Écrire pour la vie (portrait de ma peur), Nicholas raconte comment Caroline et lui s’épaulaient l’un et l’autre, comment ils surmontaient ensemble les peurs innombrables de leur enfance. « C’est toujours avec toi que la peur est tolérable », écrit-il, en confiant qu’après trois ans à avoir eu peur pour elle, « aujourd’hui, je redoute l’éventualité de la peur sans toi ». Caroline la sociologue considérait que Nicholas était l’écrivain de la famille, elle craignait de jouer dans ses plates-bandes en écrivant à l’aube de la quarantaine, et c’est pourtant lui qui l’a encouragée à publier ces livres qui font maintenant date dans l’histoire littéraire du Québec, et qu’elle pensait garder dans ses tiroirs. « Tu peux me le dire si c’est de la merde », lui avait-elle dit en lui faisant lire son manuscrit. « J’ai ri de nouveau parce que ce n’était pas de la merde, le Québec en entier allait te le prouver l’année suivante, que Là où je me terre n’est pas de la merde, mais bien le récit (pardon, non, le roman, tu tiens à ce mot) dont nous avions besoin – je dis nous, ça c’est toi et moi, puis toutes ces personnes qui ont trouvé dans tes mots le début d’une réparation jusqu’alors quasi absente dans la culture québécoise, qu’elle soit d’origine ou d’accueil. »

Je me console en me disant que ses enfants littéraires seront nombreux, tout en sachant combien elle va terriblement manquer à ses enfants, à son amoureux, à ses parents, à ses frères, à ses amis et à ses élèves. Elle a lutté contre la maladie et les injustices jusqu’au bout, elle mérite le repos, tandis que nous avons le devoir de garder vivante la lumière qu’elle portait. Ce que ce numéro de LQ fait magnifiquement bien.