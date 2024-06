On recule les épaules, c’est bien, on relève le menton, comme ça, oui, et on décoche sa plus belle moue boudeuse. Car les miniséries sur des créateurs de mode défilent à un rythme pulsant et soutenu sur les plateformes de télé en ligne. Work !

Après Balenciaga (Disney+), Halston (Netflix) et The New Look (Apple TV+), au tour de Becoming Karl Lagerfeld de froufrouter et de pavaner dans nos salons avec ses nuits parisiennes poudrées, ses tenues extravagantes et ses rivalités mesquines dignes de Game of Thrones, mais dans des appartements haussmanniens. J’ai vu les six épisodes d’une heure de cette production française – comme son titre l’indique, allô ! – qu’offre Disney+ à ses abonnés.

Et je l’écris tout de suite : la star de Becoming Karl Lagerfeld, ce n’est pas le couturier allemand du titre de la série, mais bien Théodore Pellerin, l’acteur québécois qui incarne l’amoureux de Lagerfeld, avec qui il développera une relation toxique et destructrice. Digne d’un feuilleton américain d’après-midi.

Étoile montante des écrans, Théodore Pellerin brille dans le rôle du courtisan Jacques de Bascher, un bourgeois de la banlieue qui rêve d’infiltrer la jet set de la rive gauche, au début des années 1970. Assoiffé de glam et de champagne, Jacques, 21 ans, séduit l’austère Karl Lagerfeld (Daniel Brühl), 38 ans, qui lui ouvre les portes des fêtes les plus exclusives de la Ville Lumière.

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY+ Daniel Brühl et Théodore Pellerin dans Becoming Karl Lagerfeld

Becoming Karl Lagerfeld raconte comment le personnage du Kaiser de la mode s’est construit, mais s’intéresse davantage au lien affectif étrange qui a uni ces deux hommes complètement différents. Jacques est hédoniste, charmant, insouciant, pétulant et charnel. Karl Lagerfeld incarne tout le contraire : un designer solitaire, jaloux, psychorigide, carriériste et asexué, qui vit avec sa mère, Elisabeth Bahlmann, une femme autoritaire et méchante.

C’est difficile d’embarquer dans une série dont le personnage principal se révèle aussi froid et peu aimable. Karl Lagerfeld ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas et se couche tôt, ce qui ne fabrique pas de la télé frémissante. J’ai d’ailleurs failli éteindre les lumières de la passerelle après deux épisodes.

Heureusement, le magnétique Jacques de Bascher et le grand rival de Lagerfeld, Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), injecteront du drame de haute tenue à la série.

D’abord amis à leurs débuts, Karl Lagerfeld, dit le mercenaire du prêt-à-porter, et Yves Saint Laurent, alias le créateur de génie, se détesteront et se jalouseront longtemps. Jacques de Bascher, que Lagerfeld loge et nourrit, attisera les hostilités en couchant à répétition avec Yves Saint Laurent, uh-oh, bonjour l’ambiance dans les soirées mondaines.

À défaut d’être passionnelle, la relation entre Karl Lagerfeld et Jacques de Bascher est, au mieux, transactionnelle. Jacques profite de l’argent et du statut de Karl. Et Karl s’achète, en quelque sorte, un compagnon, qui le connecte avec la jeunesse dorée de Paris. Ces deux-là s’aimaient-ils vraiment ? Difficile de le déceler au fil de leurs querelles volcaniques et de leurs réconciliations platoniques dans un château décati en Bretagne.

Becoming Karl Lagerfeld, qui dérive du livre Kaiser Karl de la journaliste du Monde Raphaëlle Bacqué, ne couvre (principalement) que la portion des années 1970 de la prolifique carrière du couturier allemand. C’est en 1983 que Lagerfeld traversera chez Chanel, où il ravivera la célèbre marque aux C entrelacés.

Le plus fascinant dans les épisodes, c’est d’assister au bal des célébrités qui tourbillonnent autour de Lagerfeld et de Saint Laurent, dont l’artiste américain Andy Warhol (Paul Spera), l’actrice recluse Marlene Dietrich (Sunnyi Melles) et Paloma Picasso (Jeanne Damas), fille du célèbre peintre espagnol Pablo Picasso.

De jeunes Thierry Mugler et Jean Paul Gaultier se pointent en fin de parcours et les cinq sœurs Fendi, rencontrées brièvement en Italie, mériteraient une série entière tellement elles sont divertissantes.

Deux autres personnages pivots définissent la trajectoire de Lagerfeld, soit l’alliée Gaby Aghion (excellente Agnès Jaoui), sa patronne chez Chloé, ainsi que le vilain Pierre Bergé (Alex Lutz), le partenaire d’Yves Saint Laurent qui le méprise et lui barre la route vers le succès.

Ce qui manque à la minisérie ? De la mode. Des défilés. Des tenues flamboyantes. On voit peu le travail de Lagerfeld et de Saint Laurent et c’est dommage.

Également, Becoming Karl Lagerfeld montre peu le caractère cruel et l’obsession de la minceur du styliste. Le scénario effleure les troubles alimentaires de Lagerfeld, sans s’y attarder. On perce à peine l’armure que le couturier a assemblée sous nos yeux, pendant six épisodes.

Il a d’abord rasé sa barbe. A laissé pousser ses cheveux. Les a attachés avec un catogan.

Il s’est caché derrière des verres fumés noirs. A éliminé graduellement les couleurs de sa garde-robe. Et a dégainé l’éventail. Mais pourquoi refuse-t-il de partager son intimité ? Mystère.

L’élégance, c’est quand l’intérieur est aussi joli que l’extérieur, disait la chic Coco Chanel. Le problème de Becoming Karl Lagerfeld, c’est que son protagoniste n’est ni beau « en dedans » ni attrayant dehors.

Et sans le vouloir, la série perpétue le pire cauchemar de Karl Lagerfeld, soit celui de vivre éternellement dans l’ombre d’Yves Saint Laurent, pas mal plus intéressant dans ses excès et son intensité, désolé.