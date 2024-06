C’est Marc Hervieux qui prendra le fauteuil de Claude Saucier l’automne prochain, ai-je appris. Je rassure tout de suite les inconditionnels de ce rendez-vous du samedi d’ICI Musique, la formule, l’univers musical et même le titre de l’émission ne changeront pas.

« On va respecter le cadre créé par Claude, m’a confié l’animateur. Évidemment, ma signature sera là. Les plus récents sondages montrent que cette émission est très aimée. On ne va pas changer ça. »

Il paraît que plusieurs candidats se sont manifestés et qu’un grand nombre de pilotes ont été réalisés. Finalement, le choix s’est porté sur le chanteur et directeur des Conservatoires d’art dramatique et de musique du Québec pour qui le jazz d’après-guerre et le son de big band sont une véritable passion.

« Ce sont des musiques que j’écoute beaucoup depuis l’adolescence, m’a confié Marc Hervieux. Même si je suis un chanteur classique, je ne me mets pas de barrière. Une musique, quand elle est bonne, elle est bonne. »

Marc Hervieux va abandonner l’émission qu’il présente sur ICI Musique, Quand ça vous chante, pour se consacrer à ce nouveau créneau.

En attendant de prendre le micro de C’est si bon, le 31 août, Marc Hervieux passera une partie de l’été au Domaine Forget, dans la région de Charlevoix, où il a agi comme porte-parole de la 46e édition du festival. Il va d’ailleurs en profiter pour présenter le spectacle Une voix pour être aimée, le 17 août, avec Sophie Faucher et Dominic Boulianne.

Marc Hervieux sera à l’émission L’effet Pogonat ce lundi, à 11 h, en compagnie de Catherine Pogonat, pour parler de ce nouveau défi.

Dernier tour de piste pour Paul Arcand

Le compte à rebours s’est amorcé pour Paul Arcand, qui quittera définitivement son émission Puisqu’il faut se lever vendredi. L’animateur préféré des Montréalais peut partir la tête haute avec des résultats spectaculaires lors des sondages Numéris publiés la semaine dernière (une moyenne de 89 274 auditeurs par minute).

Il se retire aussi en très grande forme. Son entrevue serrée avec Caroline Bourgeois, mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, vendredi dernier, au sujet de l’état lamentable des appartements exploités par l’Office municipal d’habitation de Montréal, a montré qu’il n’a rien perdu de son mordant, atout à l’origine de son succès.

Paul Arcand conservera une présence au 98,5 en présentant sa fameuse revue de presse commentée au quotidien. Ce segment sera également offert aux lecteurs de La Presse, où il signera en outre des textes. Avec son regard aiguisé, son sens de la justice et son redoutable cran, il ne fait aucun doute que sa présence sera très appréciée.

Beau Dommage se raconte

Pour les membres de Beau Dommage, 2024 sera une grosse année. Le 50e anniversaire du premier disque du groupe sera souligné de diverses façons. La première est le lancement d’une série balado qui sera offerte à compter du 12 juin, à midi, sur OHdio.

Dans Beau Dommage : La face cachée de l’album, la bande d’amis replonge dans le processus de création des 11 chansons qui constituent ce disque historique. Mais attention, ils le font en réécoutant les bandes sur lesquelles ont été gravés les instruments et les voix. Amateurs de musique, vous allez vivre un grand moment.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Les membres de Beau Dommage devant l’œuvre murale créée en leur honneur à Montréal

Imaginez le plaisir qu’on éprouve en découvrant la genèse de Tous les palmiers, 23 décembre, La complainte du phoque en Alaska, et des autres dans le cadre d’une sorte de striptease musical. Présentés isolément, les instruments (guitares, flûte, basse, piano, percussions, etc.) laissent voir l’extrême richesse des compositions. On peut aussi savourer pleinement les fameuses harmonies vocales de Michel Rivard, Pierre Bertrand et Marie-Michèle Desrosiers.

Au fil des épisodes et des confidences, on refait la charpente de ces chansons tatouées dans notre imaginaire collectif. Mais aussi l’histoire de ce groupe légendaire. Cette série balado, l’une des meilleures que j’ai écoutées à ce jour, a été réalisée par Sarah Fortin d’après une idée originale de Guylaine Maroist. C’est à découvrir sans faute.

Des succès souvenirs à la tonne

Les programmations estivales d’ICI Première et ICI Musique s’annoncent chaudes et colorées. Je vous ai fait part de certaines surprises il y a quelques semaines. Mais en scrutant les grilles, je me suis rendu compte que plusieurs émissions musicales feront la part belle aux succès souvenirs.

D’abord, en reprenant la barre de JS Tendresse, le dimanche à 17 h, sur ICI Première, Jean-Sébastien Girard fera beaucoup de place aux succès sirupeux et enveloppants des années 1970, 1980 et 1990.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La drag queen et chroniqueuse Mado Lamotte

Mais attention, Jean-Sébastien n’aura pas le monopole du genre. Il fera face à une concurrente de taille en la personne de Mado Lamotte qui, le samedi à 14 h (en reprise le dimanche à 18 h) sur ICI Musique, présentera Mado à gogo. Pour avoir fréquenté son cabaret à une certaine époque et l’avoir vue aux tables tournantes, je peux vous dire que rien n’échappe à ses oreilles, surtout pas le thème de Mini-Fée. On ne va pas s’ennuyer.

De son côté, Monique Giroux récidive avec Des années enchantées, le samedi à 10 h (en reprise le dimanche à 20 h) sur ICI Musique. Au menu, les grands succès des années 1960 et 1970. Monique nous a donné un avant-gout dimanche dernier avec Lady lay, interprétée par Pierre Groscolas. Je suis déjà conquis.

Bref, ça va fredonner dans les chaumières et sur les quais !

Les chanteuses moins présentes à la radio

Une étude menée par la musicologue Jada Watson, en partenariat avec le Centre national des Arts d’Ottawa et le groupe militant Women in Music Canada, a examiné les 150 chansons les plus jouées entre 2013 et 2023, ainsi que tous les morceaux diffusés en 2023 sur divers types de radios populaires.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Charlotte Cardin est l’une des rares chanteuses canadiennes à faire jouer en rotation ses chansons sur les palmarès radio canadiens.

Les résultats montrent que les chansons des femmes, particulièrement celles des femmes de couleur, étaient beaucoup moins offertes à la radio que celles des hommes. C’est sur les stations de rock que les femmes sont moins représentées. Elles n’ont occupé que 1,9 % de la diffusion en 2023.

On ne connaît toutefois pas le nombre d’artistes masculins et féminins qui étaient au fil de départ.