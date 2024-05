« Lui, il a tout ce qu’il faut. Surveille-le bien ! » Celui qui me dit ça, c’est le compositeur François Dompierre. Il me parle de Francis Choinière qui est en train de répéter avec des musiciens et un chœur son Requiem, œuvre magistrale qui sera créée sur scène en juin, à Montréal et à Québec.

C’est vrai qu’à 27 ans, le jeune chef, compositeur et interprète affiche une étonnante maturité. En entrevue, il est posé, soucieux de choisir les bons mots plutôt que de faire usage d’anecdotes aguicheuses mais futiles.

À la fin de l’actuelle saison, Francis Choinière aura dirigé pas moins de 75 concerts dans une vingtaine de salles en Amérique du Nord, dont le Stern Auditorium/Perelman Stage de Carnegie Hall, à New York.

Car il faut le dire, le jeune artiste est aussi un homme d’affaires. En 2016, alors qu’il n’avait que 17 ans, il a créé avec des camarades musiciens l’Orchestre philharmonique et Chœur des mélomanes (OPCM). Puis est venu le FILMharmonique, un ensemble voué en grande partie à l’interprétation de musiques de film. Avec son frère, Nicholas, et un ami, Gabriel Felcarek, il a fondé GFN Productions, qui produit les concerts et organise les tournées de ces deux orchestres.

Il est intéressant de voir que Francis Choinière fait partie d’une génération de jeunes chefs québécois qui n’ont pas hésité à prendre les devants pour tracer leur chemin. Nicolas Ellis a fondé l’Orchestre de l’Agora en 2013 et Thomas Le Duc-Moreau a créé l’Ensemble Volt en 2018.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Francis Choinière répétant avec les musiciens de l’Orchestre philharmonique et Chœur des mélomanes avant l’enregistrement d’un requiem composé par François Dompierre à la Maison symphonique, en janvier dernier

C’est très difficile pour un jeune chef de prendre de l’expérience. Il faut créer des moyens de l’acquérir. Francis Choinière

Et Francis Choinière prend tous les moyens pour offrir les grandes œuvres à un public qu’il souhaite toujours varié et nouveau. Mozart, Fauré, Duruflé, Brahms, Puccini, Vivaldi, Verdi, Bizet… Il est insatiable. Avec ses formations ou les autres, il est toujours prêt à relever les défis.

Issu d’une « famille musicale », Francis Choinière a une grand-mère paternelle qui était professeure de piano et des parents qui étaient musiciens. Ses années de primaire et de secondaire à l’école FACE lui ont fait découvrir le chant choral et le piano (à l’instar de son frère et de sa sœur). Déjà à 9 ans, il composait de courtes pièces. À 12 ans, il créait des symphonies.

« Mes parents ont eu l’idée de m’offrir une formation privée avec Félix Frédéric Baril, raconte-t-il. En plus de m’aider dans mes compositions, il m’a fait découvrir beaucoup d’œuvres en analyse. À 13 ans, j’ai découvert Le sacre du printemps avec les partitions du chef. Je crois que ma fascination pour l’analyse des orchestrations est venue là. »

Après des études collégiales à Marianapolis en interprétation musicale, il fait une maîtrise en direction d’orchestre à l’Université McGill, sous la direction d’Alexis Hauser. Il perfectionne ensuite sa formation lors d’ateliers de maître avec des chefs renommés comme François Xavier Roth, Yoav Talmi et Colin Metters.

Il s’est bâti une solide réputation par sa façon de préparer les chœurs avant la venue d’un compositeur ou d’un chef. Ce fut le cas pour Ramin Djawadi, venu diriger au Centre Bell la musique de Game of Thrones. Il l’a également fait pour le grand compositeur Hans Zimmer, pour Andrea Bocelli et pour Sarah Brightman.

« Quand j’ai commencé à faire cela, j’avais 19 ans, se souvient-il. Les chefs ne le savaient pas avant leur arrivée. Certains étaient surpris quand ils me rencontraient. »

À partir de 2015, Francis Choinière dirige des ciné-concerts sur les musiques de Gladiator, Amadeus et Harry Potter, tous présentés par une boîte torontoise. Mais en 2019, l’idée de produire ce type d’évènement germe dans l’esprit des dirigeants de GFN Productions. C’est ainsi que naissent les projets d’interpréter sur scène les musiques du Seigneur des anneaux, d’Howard Shore, de même que de Star Wars et de Fantasia.

Je crois sincèrement que le répertoire des musiques de film est une extension de la musique classique qu’on connaît. Les musiques de John Williams [Star Wars, Harry Potter] sont parmi les plus difficiles à jouer pour les musiciens. C’est du niveau de Stravinsky en ce qui a trait à la complexité. Francis Choinière

C’est lors du ciné-concert de La passion d’Augustine, en 2021, que Francis Choinière a fait la rencontre de François Dompierre. « François avait une seule demande, c’est que je réintègre les extraits qui avaient sauté au montage. Quand Léa Pool a vu le concert avec les images du film, elle a dit qu’elle avait eu tort de couper ces musiques. »

Le compositeur et le chef, que 53 années séparent, s’entendent si bien qu’ils se sont retrouvés pour l’enregistrement de Phonème, un disque qui rassemble 11 pièces de Dompierre. « On a fait un documentaire durant l’enregistrement, explique Francis Choinière. Et c’est là que je l’ai mis au défi de composer un Requiem. »

Lisez notre chronique sur le Requiem de François Dompierre

L’œuvre a été enregistrée en janvier dernier (le disque paraîtra à l’automne) et sera créée à la Maison symphonique et au Palais Montcalm dans quelques jours. « Je lui ai dit que les gens le connaissaient grâce à ses mélodies fortes et belles. Je l’ai encouragé à aller en ce sens. »

C’est avec ce superbe projet que Francis Choinière va conclure la saison 2023-2024. Pour le reste, il laisse venir les choses. « J’aime ce que je fais, car je suis libre. Je travaille avec de bons musiciens. On ne le dit pas assez, mais le Conservatoire de Montréal forme des musiciens de très haut niveau. »

Il ne ferme évidemment pas la porte aux invitations ou à un poste permanent au sein d’un orchestre. « En même temps, je suis lucide. Les choses ont changé depuis quelques années. Les occasions sont plus rares. On verra. En attendant, je continue de travailler pour attirer des spectateurs qui ne sont jamais allés au concert. C’est ce qui m’anime. »

Requiem de Fauré et Dompierre, à la Maison symphonique les 7 et 8 juin ; au Palais Montcalm le 9 juin

Consultez le site de l’Orchestre philharmonique et Chœur des mélomanes