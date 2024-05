Trois pays, trois diffuseurs publics, trois transformations. CBC/Radio-Canada n’est pas seule à remettre en question sa gouvernance, sa mission et son financement. Cela se passe aussi en France et au Royaume-Uni. Décryptage.

Un projet de fusion de France Télévisions, Radio France, l’INA (Institut national de l’audiovisuel) et France Médias Monde (France 24, RFI) est sur les rails. Et il suscite beaucoup de réactions chez nos cousins. Cette réforme monstre, portée par la ministre de la Culture, Rachida Dati, a pour but de créer une plus grande force pour faire face à la concurrence féroce des géants du numérique.

Qualifiée de « BBC à la française » par certains, de « retour de l’ORTF » par d’autres, cette société géante, dont la première étape serait la création d’un holding baptisé France Médias, bénéficierait d’un budget de 4 milliards d’euros et engloberait 16 000 salariés. On se donne jusqu’au 1er janvier 2026 pour réaliser cet objectif.

Mais voilà, ce projet sème l’inquiétude chez les syndiqués qui craignent que cette fusion ait pour effet de réduire les effectifs, particulièrement dans le domaine de la radio publique. Une lettre de protestation signée par des salariés et des vedettes (Léa Salamé, Nagui, etc.,) a été publiée mercredi dernier dans Le Monde. Le projet devait faire l’objet d’un examen jeudi et vendredi à l’Assemblée nationale, mais l’exercice a été reporté à juin.

PHOTO LUDOVIC MARIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La ministre de la Culture en France, Rachida Dati

À quoi ressemblerait cette fusion et de quelle manière sa mise sur pied serait-elle un outil de lutte contre les géants du numérique ? Ça, personne ne peut vraiment le dire. Selon le Parisien, cette transformation pourrait coûter très cher aux contribuables au bout du compte.

En revanche, certains experts croient que la création d’une grande marque permettrait de jouir de plus de ressources et d’avoir moins de doublons. Ajoutons à cela que ce projet prévoit un décloisonnement des recettes publicitaires pour l’audiovisuel public.

En d’autres mots, certains secteurs qui tirent peu de revenus publicitaires pourraient maintenant y avoir droit.

Pendant ce temps, les Anglais ont eux aussi une réflexion sur l’avenir de la BBC qui compte aujourd’hui 21 000 salariés, dont 5500 journalistes, 8 chaînes de télé nationales, 10 radios nationales, des médias en ligne, sans compter des dizaines de télés et de radios régionales et locales.

Au cours des 10 dernières années, son budget a été amputé de 30 % par les conservateurs, qui jugent le média public trop woke. Cela a entraîné un important plan de compression, la suppression de 1800 postes et plus de 1000 heures de contenus.

Le budget de la BBC s’élève maintenant à 8,7 milliards de dollars, dont les trois quarts proviennent d’une redevance télévisuelle annuelle fixée à 275 $. On souhaite abolir cette redevance à compter de 2028 et la remplacer par des abonnements, une privatisation partielle et un financement public accru.

Il est facile d’établir un parallèle entre ce que la France et le Royaume-Uni sont en train de vivre et ce que nous nous apprêtons à faire avec la double réflexion sur l’avenir et la gouvernance de CBC/Radio-Canada.

Précisons que des comités créés par la PDG Catherine Tait et la ministre du Patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, vont se lancer dans un vaste exercice de redéfinition du rôle du diffuseur public, dont les grandes lignes devraient être connues l’automne prochain.

PHOTO PATRICK DOYLE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La PDG de la CBC, Catherine Tait

Tout comme en France, il est question de fusion de certains services à CBC/Radio-Canada, notamment pour éviter les doublons. Pourquoi composer avec deux plateformes différentes pour offrir les produits numériques ? C’est l’une des questions que se posent les conseillers de Catherine Tait.

Comment pérenniser le financement du média public ? Ça, c’est l’autre grande préoccupation, surtout avec un candidat conservateur haut dans les sondages qui menace de sabrer le budget. La diversification des revenus, notamment publicitaires, est un sujet qui revient régulièrement. Alors que le secteur privé souhaiterait que la publicité soit abolie chez le diffuseur public, d’autres pensent qu’elle devrait être étendue à d’autres secteurs.

Vous voyez comme d’un continent à l’autre les réflexions quant à l’avenir des médias publics sont très présentes et se ressemblent à certains égards. Ce qui m’amène à penser que ces opérations sont saines et incontournables.

Je fais partie de la dernière génération qui a connu le règne absolu de la télévision publique. Les grands rendez-vous qui rassemblent des centaines de milliers de téléspectateurs seront maintenant très rares. C’est dans mon lit, au moment où je le désire, que je découvre les épisodes de Splendeur et influence.

La jeune génération n’a pas connu le monopole du diffuseur public. Elle a grandi avec un choix à la carte et du divertissement à profusion. Or, c’est cette génération et celles qui vont suivre que les diffuseurs publics veulent désespérément séduire.

Pour cela, est-ce que les médias publics doivent vendre leur âme ? C’est la grande question qui doit être posée. Et curieusement, quand on me parle de financement, de fusion des services, de création de produits numériques et de gouvernance, je ne vois aucunement la présence de ce sujet.

À un moment donné, il va falloir que le souci obsédant de la cote d’écoute soit retiré de ces réflexions. Sommes-nous prêts comme société à investir dans la qualité et la crédibilité sans pour autant devenir fous avec les résultats ?

Je n’ai jamais autant entendu parler de la menace des fausses nouvelles et de l’intelligence artificielle. Régulièrement, un ami ou une connaissance m’en parle avec un certain désarroi. La lutte des grands diffuseurs publics devrait viser la bêtise, le vide et les mensonges qui nous assaillent.

C’est là, et seulement là qu’ils se distingueront.