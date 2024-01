Double surprise à La voix, dimanche soir, de retour pour une dixième saison à TVA. D’abord, aucune des futures stars de l’empire n’a parlé de son cancer agressif, du suicide de sa maman ou de la mort subite de son furet domestique.

Une pause de drames et de larmes bien reposante et salvatrice, merci.

Ensuite, c’est un sympathique métalleux, avec les cheveux longs et tout et tout, qui a été le plus charmant de cette intéressante émission de deux heures. En effet, Guillaume Lessard, 24 ans, de Laval, a soufflé les quatre coachs avec sa reprise de la pièce A Touch of Evil de Judas Priest.

Il est excellent, ce Guillaume, alias GuiGui, chanteur du groupe Les Chatons, qui a remporté la 29e édition de Ma première Place des Arts, à l’automne 2022. Guillaume Lessard, qui a opté pour l’équipe de France D’Amour, est meilleur et plus accessible que l’étonnant Louis-Paul Gauvreau, un autre adepte de métal hurlant qu’Isabelle Boulay avait entraîné jusqu’aux demi-finales en 2017.

Plus les saisons de La voix s’accumulent, moins les « débutants » – ceux qui ne possèdent aucune expérience professionnelle – réussissent à séduire les quatre coachs du populaire télé-crochet de TVA. Encore dimanche, plusieurs des concurrents n’assistaient pas à leur premier barbecue musical, loin de là.

La dernière à fouler la scène, Norah Lapointe, 19 ans, est la fille de la choriste Caroline Riverin, une membre fondatrice de la troupe Québec Issime. Son beau-père, Marc-André Fortin, a remporté Star Académie en 2005. Cela dit, Norah Lapointe, une habituée du spectacle Décembre, a démontré une retenue et une maîtrise magnifique sur Rien ne sert de courir de Karim Ouellet. Et Corneille a ajouté une recrue étoile à sa formation.

La candidate qui a fait la split après River Deep Mountain High, Anik St-Pierre, 51 ans, a progressé jusqu’aux quarts de finale de The Voice, en France, au printemps 2021, et a déjà assuré la première partie de Mario Pelchat.

Le jeune papa, Jonathan Houde, 23 ans, de Thetford Mines, fait partie du quatuor Boy Band Story, qui reprend les succès des Backstreet Boys, NSYNC et The New Kids on the Block. Il a éclaté en sanglots après sa relecture de When I Was Your Man de Bruno Mars.

Et quand le champion de La voix Junior de 2016, Charles Kardos, 20 ans, s’est réinstallé au piano, ça sentait la victoire facile. Étonnamment, aucun fauteuil n’a pivoté, alors que ce numéro festif a été supérieur à bien d’autres qui ont été encensés.

Les deux nouvelles coachs de cette 10e édition, France D’Amour et Roxane Bruneau, qui remplacent Marc Dupré et Marjo, appuient très vite sur leur bouton rouge. Très souvent, les deux femmes se retournaient quasi en même temps, plusieurs secondes avant Mario Pelchat et Corneille, qui réfléchissaient – et écoutaient – plus longtemps.

PHOTO BERTRAND EXERTIER, FOURNIE PAR LA VOIX Corneille, Roxanne Bruneau, France D’Amour et Mario Pelchat, coachs de La voix

France D’Amour est super pertinente quand elle parle de technique vocale, « de ré de transition », de tessiture ou de falsetto. C’est d’ailleurs ce qui a convaincu Maude Cyr-Deschênes, 24 ans, de rejoindre l’équipe D’Amour.

Roxane Bruneau s’en est plutôt bien sortie dans la ligue des grands. Elle n’a pas fait semblant de posséder les mêmes connaissances pointues que ses trois camarades. Elle a fait les choses à sa manière et ramassé des petits bouts de voix, qu’elle a cachés dans les poches de son veston à motifs d’oiseau.

Adieu, sugar daddy !

Épisode costaud et riche en rebondissements de Big Brother Célébrités, dimanche soir, qui a démarré avec une éviction assez prévisible, celle de la tiktokeuse Pascale de Blois.

En une semaine, l’énergie chaotique et les crises de bacon de cette créatrice de contenu de 19 ans ont provoqué sa chute accélérée et la dissolution de son alliance des Bimbos avec la youtubeuse Gabrielle Marion. On avait tous le goût de hurler, dans nos salons, « mais gère-toi, Pascale, voyons ».

Gabrielle, maintenant en équipe avec l’athlète paralympique Frédérique Turgeon, a été la seule à voter pour conserver Pascale dans la maison-studio, une décision stratégique pour bien paraître et (peut-être) empocher les jetons de sa rivalamie. Malheureusement pour Gabrielle, le coffret de Pascale ne contenait rien. Woups.

La réaction en chaîne, qui a débouché sur l’élimination de Patsy Gallant, a été savoureuse et ponctuée de moments hyper dramatiques. Encore une fois, Barbada a bizarrement joué ses cartes. La drag queen a passé sa semaine de patronat à défendre Patsy Gallant et à refuser de la mettre en danger.

Puis, quand le moment est venu de protéger Patsy, Barbada a reculé, jugeant la reine du disco de 75 ans trop imprévisible (ce qui n’est pas faux, remarquez).

Résultat : ni Patsy Gallant ni Dave Morgan, dit le Capitaine Morgan, n’ont été rescapés et ils ont dû s’affronter dans une cabine transparente, qui ressemblait à celle dans laquelle Jean Airoldi enfermait ses victimes dans la défunte série Quel âge me donnez-vous ?.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS Patsy Gallant

L’humoriste Dave Morgan, qui gagne des points, s’en voulait d’avoir « battu une madame de 75 ans que tout le monde adorait ». Mais le blâme revient à Barbada, et uniquement à elle. Le scénariste Daniel Savoie, membre de la même alliance que Barbada et Patsy Gallant, a bien fait savoir à la reine du conte que sa stratégie a été pourrie. Les masques tombent et les filtres disparaissent. J’adore.

Oui, Patsy Gallant a été divertissante et inspirante, à son entrée dans la téléréalité. Mais elle n’était pas une participante redoutable (euphémisme, ici) ni vraiment investie. Son départ ne m’attriste pas tant.

Visiblement, il n’y a pas de docteur ou d’infirmière dans la distribution de Big Brother Célébrités. Parce que personne n’a réussi, en deux semaines, à « prendre le pouls de la maison ». Et on s’entend que « prendre le pouls de la maison », la phrase préférée des candidats, ça semble vital dans cette quatrième saison.