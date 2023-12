Sur le site de l’Alliance des radios communautaires, on peut lire une excellente réflexion sur les qualités d’un bon animateur. À la fin, l’auteur Simon Forgues écrit qu’au bout du compte, un patron devrait se poser une seule question avant de confier ce rôle à quelqu’un : « Est-ce le genre d’animateur dont je m’ennuierais s’il devait s’absenter quelques jours ? »

Ce sentiment d’ennui, plusieurs le connaissent depuis que Paul Arcand s’est absenté des ondes du 98,5 le 9 novembre dernier. Les résultats du dernier sondage Numeris nous indiquent que l’absence du « roi des ondes » a fait perdre quelques plumes à l’émission Puisqu’il faut se lever.

La chute est loin d’être dramatique et Arcand continue de dominer largement le marché montréalais. Mais cela démontre l’importance du rôle d’un animateur ou d’une animatrice au cœur d’une émission.

Les membres de l’équipe sont précieux, certes, mais c’est incontestablement sur les épaules du leader que repose le succès d’une émission.

Cette réflexion, je l’ai eue en scrutant le dernier rapport Numeris de l’automne 2023 concernant la performance des radios de Montréal. Que voulez-vous, certains lisent le dernier roman de Kevin Lambert au lit, moi, ce sont des données de sondage radio.

Autre observation, encore une fois le 98,5 réussit à placer ses quatre émissions phares (Puisqu’il faut se lever, L’effet Normandeau, Sans réserve et Le Québec maintenant) parmi les cinq émissions les plus écoutées dans le Grand Montréal⁠1. Tout un exploit !

On est en droit de se demander pourquoi cette station peut avoir autant d’émissions qui sont numéro un dans leur créneau. La réponse se trouve dans l’homogénéité de sa programmation et des liens très forts qui unissent les émissions et les animateurs. Peu importe le moment de la journée où on syntonise le 98,5, on se retrouve dans un environnement connu et défini. On reste dans la même famille.

Ce qui n’est pas tout à fait le cas avec ICI Première, dont l’un des mandats est justement d’offrir une variété d’émissions et de styles. Au sujet de la chaîne publique, elle inscrit 5 émissions dans le top 10 des émissions les plus écoutées à Montréal : Pénélope, Tout un matin, Midi info, Dessine-moi un matin (édition du samedi) et La journée est (encore) jeune.

On peut encore une fois parler d’une très forte dominance de ces deux radios à Montréal.

Restons dans les émissions les plus écoutées pour souligner quelques belles remontées entre le printemps dernier et l’automne : Pénélope (ICI Première), Nadia le week-end (édition du vendredi sur Rythme FM), Tout terrain (ICI Première), une nouvelle émission qui réalise l’exploit de grimper de plusieurs places en quelques semaines, C’est si bon (ICI Musique), Le 15-18 (ICI Première) et Les années lumière (ICI Première).

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE L’équipe d’À la semaine prochaine a souligné le 15e anniversaire de l’émission en mai dernier. Pour l’occasion, l’émission a été enregistrée devant public à Radio-Canada.

Il y a toutefois un glissement que j’ai du mal à m’expliquer et c’est celui d’À la semaine prochaine, qui a quitté le peloton de tête du palmarès après de nombreuses années. Il faut dire que cette émission, l’un des plus grands succès de l’histoire d’ICI Première, s’est installée tard dans la saison (9 septembre) et que dans un parcours aussi long, il est normal d’assister à un certain fléchissement. Attendons au printemps prochain pour y voir plus clair.

Toujours à ICI Première, il y a un aspect qu’il faut absolument souligner et c’est l’excellente performance du bulletin d’information de 8 h qui obtient une part de marché de 26,1 % dans le marché de Montréal⁠.

Cela veut dire que beaucoup d’auditeurs se branchent sur le 95,1 uniquement pour écouter ce bulletin. Et cela veut dire que la radio publique continue d’être une référence en information.

Les week-ends d’ICI Première continuent de dominer le marché montréalais⁠2, particulièrement avec l’édition du dimanche de l’émission Dessine-moi un matin. Ce qui m’amène à vous parler des critiques. Franco Nuovo et Pénélope McQuade sont parmi les animateurs les plus critiqués et controversés d’ICI Première. Leur personnalité divise beaucoup. Or, on doit le reconnaître, avec leurs scores plus qu’enviables (Pénélope a obtenu un record historique toutes saisons confondues avec une part de 21,3 %), ces deux animateurs semblent surfer au-dessus des récriminations.

Quand on regarde les habitudes d’écoute des hommes et des femmes⁠3, sans surprise on se rend compte que les hommes de 25 à 54 ans écoutent surtout la radio pour s’informer (Puisqu’il faut se lever, Tout un matin, etc.) alors que les femmes, qui aiment aussi beaucoup ce type d’émissions, ont tendance à diversifier leur écoute avec des émissions musicales ou de divertissement (Véronique et les fantastiques, La gang du matin, Rouge au travail, etc.).

Je me suis intéressé au tableau des émissions les plus écoutées par les 18-34 ans. S’ils écoutent les grandes matinales d’information comme tout le monde, les jeunes auditeurs font remonter dans le top 20 trois émissions d’ICI Première : Tout peut arriver, Jeannot BBQ et De l’huile sur le feu. Fait intéressant, ils sont par ailleurs très intéressés par l’émission Les dessous de l’immobilier diffusée le samedi au 98,5.

L’autre succès qu’il faut souligner est celui d’ICI Musique, qui a triplé sa part d’écoute⁠4 au cours des quatre dernières années pour atteindre une moyenne de 7,3 %. Qui aurait dit un jour que cette chaîne musicale se retrouverait au coude-à-coude avec CKOI et Rouge FM ?

Avec des parts de 18,1 % pour C’est si bon, 14,9 % pour Chants libres, 11,2 % pour De pop et d’eau fraîche, 11 % pour Le temps d’une chanson et 9,1 % pour La chaîne musicale, ICI Musique a le vent dans les voiles. De son côté, Francis Reddy réussit le tour de force d’aller chercher des parts de 9,5 % et 8,7 % le samedi et le dimanche matin.

Ces derniers sondages montrent une fois de plus que la radio se porte bien et que sa grande mobilité joue en sa faveur. Bref, tout se passe bien ! Pourvu que nos animateurs favoris ne prennent pas de congé !

⁠1. Top 40 des émissions les plus écoutées à Montréal franco, auditoire moyen-minute, T2+, Numeris PPM, automne 2023, du 28 août au 26 septembre.

⁠2. Parts d’écoute des stations, Montréal franco, par tranche horaire, T2+, Numeris PPM, automne 2023, du 28 août au 26 septembre.

⁠3. Top 40 des émissions les plus écoutées à Montréal franco, auditoire moyen-minute, hommes 25-54 ans, femmes 25-54 ans, adultes 18-34 ans, Numeris PPM, automne 2023, du 28 août au 26 septembre.

⁠4. Parts d’écoute des stations, Montréal franco, lu-di, 2 h-2 h, T2+, Numeris PPM, automne 2023, du 28 août au 26 septembre.