Avec son intrigue révoltante d’animaux maltraités (ouf, nos petits cœurs !), le téléroman À cœur battant a déblayé le terrain pour la nouvelle comédie Temps de chien, dont une scène pivot implique un vétérinaire vedette, une belle bête poilue, une morsure inattendue et une rafale de coups de poing sur le museau.

Mais contrairement aux séquences où le maniaque Arthur Fortin (Mickaël Gouin) massacrait des labradors à coups de pelle, Temps de chien joue sur l’hypersensibilité du public envers la cruauté animale pour illustrer la chute vertigineuse du Ricardo des vétérinaires, soit le Dr Antoine Meilleur (François Bellefeuille), dont l’empire s’écroule après un passage catastrophique à la télé, en direct.

Invité à l’émission Soleil Matin pour faire mousser l’ouverture d’un spa canin, Antoine Meilleur masse doucement la chienne Biscuit de l’animateur (Pierre-François Legendre) quand l’animal se fâche et plante ses crocs dans son avant-bras.

Le Dr Meilleur se fige, puis frappe la chienne sur la tête pour qu’elle le lâche. Bing, bang, pow. Cette séquence a été tournée de façon comique et ne provoquera pas le même dégoût que les derniers épisodes d’À cœur battant, c’est évident.

Reste que ce geste violent choque les téléspectateurs. Comme si Sébastien Kfoury, par exemple, cognait à répétition sur un golden retriever en direct à Salut Bonjour. Ça ne passerait vraiment pas, même en cas de légitime défense découlant d’une attaque.

Son magnifique hôpital vétérinaire, sa lucrative gamme de produits dérivés et même sa propre émission animalière intitulée Beauté féline, le Dr Meilleur perd tout. Ses fans le conspuent, ses clients l’abandonnent et Antoine Meilleur, traité de monstre sur les réseaux sociaux, se réfugie dans la maison de son associée Manon (Nathalie Breuer) aux Îles-de-la-Madeleine, où il amorcera sa reconstruction.

Vous pourrez dévorer les 12 épisodes de 30 minutes de Temps de chien à partir de jeudi sur l’Extra de Tou.TV. À la télé traditionnelle, cette comédie jouera les mercredis à 21 h 30, après Sans rendez-vous, à partir du 10 janvier.

Si les séries lugubres et violentes vous rebutent, Temps de chien vous flattera dans le sens du poil. À l’image de Discussions avec mes parents, c’est un divertissement sympathique, qui ne vous décrochera pas la mâchoire, mais qui vous offrira une bulle de légèreté sans prétention.

Le premier épisode démarre toutefois de façon très cynique, très grinçante, avec une scène qui ne reflète pas le ton bon enfant de Temps de chien, une série écrite par François Bellefeuille et son acolyte Olivier Thivierge.

Antoine Meilleur enregistre alors l’émission pilote du Beau départ, qui accompagne, de façon ultra-commanditée, des maîtres en larmes qui euthanasient leurs toutous de compagnie. On décèle l’esprit corrosif des Bougon dans ces quelques minutes décapantes, qui redeviennent plus classiques par la suite.

Il y a également un côté 4 et demi… dans les intrigues de Temps de chien, qui impliquent un vétérinaire sur le fentanyl, une employée surmenée qui dort dans le chenil et un vidage de glandes anales dans le stationnement extérieur de la clinique du Dr Meilleur. Oui, ça pue le diable.

Contrairement à ses acolytes plus stéréotypés, le personnage du vétérinaire Antoine Meilleur au cœur de cette comédie est difficile à cerner. Il est censé être le chouchou des Québécois, mais il ne paraît pas tant agréable dans les épisodes que j’ai vus mardi. On ne saisit pas immédiatement d’où lui vient cette immense cote de popularité.

Par contre, la personnalité des gens qui entourent le Dr Meilleur ressort mieux. Sa partenaire d’affaires Manon est une femme tranchante, détachée de toute forme d’émotion. Son pétillant beau-frère Jean-Philippe (Éric Bernier) nage dans l’argent et se balade en jet privé, distribuant de l’argent à tout vent. Et la femme du Dr Meilleur, la psychothérapeute Kim (Émilie Bibeau), s’avère la personne la plus terre à terre de cette comédie.

Quand il débarque, seul, aux Îles-de-la-Madeleine, Antoine Meilleur nage dans les bas-fonds. Le Québec le déteste et même les Madelinots le toisent à l’épicerie.

Lentement, au contact des locaux, le Dr Meilleur guérira et décrochera même du boulot à la clinique vétérinaire du coin, exploitée par le Dr Armand Lapierre (Gaston Lepage), un alcoolique peu fiable. L’exil temporaire du pestiféré deviendra-t-il permanent ?

Potin de stars : la superbe maison des Îles-de-la-Madeleine où se cache Antoine Meilleur dans Temps de chien est la vraie maison secondaire de son interprète, François Bellefeuille, qui a pratiqué la médecine vétérinaire pendant sept ans avant de bifurquer en humour. Autre potin plateau : François Bellefeuille a étudié à l’université en même temps que Sébastien Kfoury.

C’est très rare qu’une comédie québécoise se déroule entièrement en région et les images des Îles captées par le réalisateur François St-Amant (Entre deux draps) sont magnifiques.

Si la comédie Inspirez, expirez de la plateforme Crave a récemment brillé par son originalité, Temps de chien mise sur une structure et un propos plus classiques, avec quelques touches de La grande séduction. Et il n’y a rien de mal (de chien) là-dedans.