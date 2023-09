Les filles d’Occupation double Andalousie ont flanché dimanche pour le musclé Sami, ce bon docteur de 27 ans qui est apparu, comme la Sainte Vierge aux enfants de Fatima, sur une route poussiéreuse de Marbella, le biceps saillant, la dent bien étincelante.

Mais les gars n’ont pas ressenti la même adoration divine au contact du médecin de famille d’origine marocaine, qui a grandi à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. C’est que, voyez-vous, Sami a commis l’impair suprême à OD. Il a recraché son verre de Bulles de nuit ? Non. Il a remis en question la charge qu’un autre bro « benche » au gym. Voyons, big !

Et ça, Dany, le lapin Energizer de la cohorte 2023, ne l’a pas digéré, mais pas du tout. Le baveux et confiant Sami a également ri des rides d’Antoine, le propriétaire de resto qui a fêté, ne l’oublions pas, ses 31 ans. L’équivalent du précambrien dans la téléréalité de Noovo.

Hélas, Dany, représentant des ventes de 25 ans, ne pourra pas défier son ennemi à un défi de gonflette, car il a été évincé de l’aventure, malgré sa « belle énergie », c’est à la fois un cliché et un classique à OD.

En même temps, la clairvoyante Mia, jeune femme de 22 ans qui recherche des connexions « genuine et meaningful », avait averti que Dany « n’était pas le gars que je serais allée vers », mais qu’il aurait été celui avec qui elle « aurait keep up la conversation ». Paroles d’évangile du franglais, merci, thank you.

Dans leur maison commanditée mur à mur, les gars ont éliminé Racky, l’analyste en actuariat de 24 ans qui voulait des « lunettes bad bitch, mais pas trop bad bitch », OK ?

Cette saison espagnole décolle d’OD doucement, les préférés virevoltent d’un épisode à l’autre, la bisbille n’affecte pas les coups de cœur et même le concept de la maison de l’amour a été adouci. La production ne force plus les concurrents à dormir ensemble et leur propose d’apprendre à se connaître, à leur rythme, avant de se glisser sous les draps, devant les caméras. Pas une mauvaise idée.

Ce qui ne change pas à OD, ce sont les délicieuses paroles que s’échangent les célibataires entre deux grosses gorgées de Truly Hard Seltzer. Commençons avec Vincent, le charpentier-menuisier sosie de Woody dans Histoire de jouets, qui sait parler aux femmes, particulièrement Lara, son top 1. « T’es la plus vieille, mais ça clashe pas avec le groupe », a susurré Vincent, 26 ans, à l’oreille de Lara, qui a l’âge vénérable de… 27 ans. Drapeau rouge !

Malgré sa vieillesse repoussante, Lara, représentante en mode, est tombée dans l’œil de Simon, 28 ans, qui l’a trouvée « full suavé et go with the flow ».

Car Simon et Lara ont joué au docteur, mais plus de façon Doctissimo, disons.

« Es-tu ATD diagnostiqué ? », a demandé Lara, confuse dans ses abréviations. « Oui, je suis TDAH diagnostiqué, moi aussi », a enchaîné Simon, qui aurait fait fureur à Charivari en replaçant les lettres dans le bon ordre.

Malheureusement pour Simon, la blonde Lara trouvait que « ça flowait plus avec Vincent, style de vie wise ». Carpe diem, Lara.

La plus discrète des candidates, Marie-Andrée, a révélé qu’elle raffolait du cinéma et qu’elle adorait tous les films de Marvel. Super !

Cinéphile lui aussi, Johanel, né de parents congolais, a révélé à Marie-Andrée que Malcolm X de Spike Lee était l’un de ses films préférés. « Malcolm X, c’est-tu un film triste, ça », a questionné Marie-Andrée, probablement plus à l’aise avec Fast X que Malcolm X.

Puis, la volubile Céline, infirmière en orthopédie de 22 ans, a vécu son moment Heidi à la montagne avec Antoine. Mais avant de s’envoler pour la Suisse, elle a spéculé sur la destination du premier voyage d’OD. « Si ça serait l’Égypte, genre, je chierais à terre », a philosophé Céline, avant d’ajouter, du même souffle : « imagine s’ils nous envoieraient au Nouveau-Brunswick ».

Rebienvenue à OD, où tout est « insane », dans les bonnes comme les vilaines vibes.

Appelez-le, Stéphan !

Stéphan Bureau avait accepté de réduire son salaire pour sauver Le monde à l’envers. Ses collaborateurs aussi. Et malgré un changement de producteur – de Sphère à Attraction – exigé par TVA, le plateau de débats du vendredi soir n’a pas obtenu de deuxième saison.

L’émission a été débranchée le 7 août, soit un mois et demi avant son retour prévu en ondes. « On ne s’attendait pas à ça, c’est un coup brutal », a redit Stéphan Bureau, dimanche soir, pour le coup d’envoi de la 20e saison de Tout le monde en parle à Radio-Canada.

Exception faite de son message publié sur le réseau LinkedIn, Stéphan Bureau n’avait pas parlé publiquement du débranchement abrupt du Monde à l’envers.

Guy A. Lepage l’a cuisiné, mais l’animateur n’a rien révélé de croustillant ou de nouveau sur la fin abrupte de son émission, vue par 600 000 fidèles toutes les semaines.

Le grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, ne l’a pas appelé personnellement avant de tirer la plogue, Stéphan Bureau ayant appris la mauvaise nouvelle de la bouche de son producteur. « L’explication est venue plus tard », a indiqué Stéphan Bureau, citant les difficultés financières que traverse actuellement le réseau TVA.

Quant à l’humoriste Louis T., mis sur le banc des punitions du Monde à l’envers après un gag sur TVA Sports (c’est ce qu’il a affirmé à l’émission Dans les médias), Stéphan Bureau ne s’est pas mouillé.

Il ferait un bon politicien, Stéphan Bureau. Il a toujours l’air de répondre aux questions, sans vraiment le faire.