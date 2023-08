Le lendemain de ses 60 ans, le 17 mars dernier, Christian Bégin a passé 10 longues heures sur une table d’opération, où des spécialistes lui ont retiré une tumeur bénigne au cerveau.

La délicate intervention – la masse était bien mal placée près de son cervelet et du cortex – a été un succès, mais l’animateur de Curieux Bégin a vu double pendant quelques semaines, en plus de vivre avec des pertes d’équilibre. Après trois mois de convalescence, les répercussions désagréables ont toutes disparu, pouf, plus rien. Et Christian Bégin a pu reprendre son boulot à Y’a du monde à messe. Une récupération du tonnerre, vraiment.

« Je n’ai aucune séquelle, c’est un évènement qui est clos pour moi. Oui, on a été inquiet, j’ai vu double après l’opération. Il y a de grandes chances que la tumeur repousse, mais le neurologue a été rassurant. Ça ne m’inquiète pas, je ne suis pas le premier à vivre avec ça », me confie Christian Bégin en entrevue.

Des maux de tête violents et récurrents l’ont d’abord amené dans le bureau de son médecin de famille. Mais c’est l’amoureuse de Christian Bégin, plus hypocondriaque, qui a insisté pour qu’il passe un scan, qui a révélé la présence de la (mau) dite tumeur. Denis Gagné, ancien animateur de L’épicerie, a subi une opération similaire, il y a 20 ans, et il a communiqué avec Christian Bégin pour lui offrir du soutien.

Jeudi matin, Christian Bégin, qui a toutefois torpillé les 25 derniers spectacles de sa tournée Les huit péchés capitaux, pétait le feu alors qu’il coanimait le lancement de programmation de Télé-Québec avec Édith Cochrane.

Et, bonne nouvelle pour les adeptes de Curieux Bégin, il demeurera en ondes toute l’année avec 26 nouveaux épisodes, dont deux tournés en Ontario et deux autres en Italie, dans la région de Chianti. Vino pour tous !

Parmi les nouveautés à surveiller, Télé-Québec diffusera Plaza Plaisir les vendredis à 21 h (à partir du 15 septembre), un énergique party musical chauffé par Pierre-Yves Lord à l’Ausgang Plaza, une petite salle de spectacle de la rue Saint-Hubert, à Montréal. D’où le titre de cette émission qui groove, avec la présence de Luis Clavis du groupe Valaire.

Dans un extrait du magazine Au-delà du sexe, copiloté par Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge (le mardi à 21 h, dès le 5 septembre), le prolifique Simon Boulerice s’avoue spermophobe, eh oui, tandis que la coanimatrice fait mouler sa vulve dans du plâtre. Au-delà du sexe sollicitera aussi les conseils de femmes sages, dont Louise Deschâtelets et Michelle Labrèche-Larouche, la maman de Marc Labrèche.

Le magazine Beau dans ma tête de Martin Carli et Pascale Lévesque (mercredi à 19 h 30) jettera un regard scientifique sur l’industrie du bien-être, journal de gratitude et tout le namasté.

L’indice McSween de Pierre-Yves McSween devient L’enquête McSween (jeudi à 19 h 30) avec l’arrivée de la journaliste et auteure Judith Lussier, qui creusera en profondeur des sujets liés aux finances personnelles.

Grosse acquisition pour Télé-Québec que celle de la minisérie La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, achetée au Club illico de Vidéotron.

À quel prix ? « Mettons que ce n’est pas donné », répond la PDG de Télé-Québec, Marie Collin. L’œuvre signée Xavier Dolan jouera les jeudis à 21 h à partir du 7 septembre. Bonus : les épisodes atterriront ensuite (gratuitement) sur le site web de Télé-Québec.

À Deux hommes en or et Rosalie, Jean-Philippe Wauthier rejoint Patrick Lagacé et Rosalie Bonenfant pour l’ultime saison de ce rendez-vous télé qui célèbre ses 11 ans. Début : le vendredi 15 septembre à 20 h.

De garde 24/7, mon émission préférée, quitte l’hôpital Maisonneuve-Rosemont pour s’installer à l’hôpital du Sacré-Cœur, dans le nord de Montréal. Scoop : un des nouveaux médecins aura sur le public un effet semblable à celui du Dr Éric Gagnon, alias l’urgentologue à la voix d’or et à la veste de polar. La série médicale, relayée les jeudis à 20 h, s’allonge à 14 épisodes.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Normand Brathwaite est de retour pour une 21e saison à la barre de Belle et bum.

La classique Belle et bum (samedi à 21 h) entame sa 21e saison avec trois nouvelles complices pour Normand Brathwaite, soit Marie-Josée Gauvin, Fabiola Aladin et Lunou Zucchini. Dans les médias et Ça vaut le coût reviennent également dans leurs cases horaires habituelles.

En cette époque où les jeunes désertent les antennes traditionnelles, Télé-Québec consacre 43 % de sa grille de programmation aux enfants et leur propose L’île Kilucru et Le pacte, en plus de trois productions toutes neuves.

Il y a d’abord la quotidienne Drazilion, prévue du lundi au jeudi à 17 h 30, qui transportera quatre personnages dans un monde magique peuplé de créatures mystérieuses.

Le safari de Joanie (vendredi à 18 h) met en vedette Joanie Lamoureux, une technicienne en santé animale qui ira à la rencontre de bêtes québécoises emblématiques dans leur habitat naturel. Du genre un dindon sauvage, un phoque commun ou un castor.

Puis, dans Luka et Léo (le vendredi à 17 h 30, à partir du 27 octobre), les animateurs Éléonore Lagacé et Luka Lemay répondront à toutes, toutes les questions que se pose leur jeune public.

À l’hiver, Pier-Luc Funk héritera d’une émission au titre révélateur : On ramassera demain. La productrice France Beaudoin a décrit le projet comme un party dans une maison avec des jeux, des sketchs et des personnages, à la frontière des variétés et de la fiction. Bien hâte de voir ça.

Toujours en janvier, Jean-Philippe Baril-Guérard tiendra les manettes du magazine Bien joué !, qui s’intéressera aux jeux vidéo. Julianne Côté, Stéphanie Harvey, Kevin Raphaël, Yannick De Martino et Mathieu Pellerin ont été embauchés comme collaborateurs.

Les fidèles de L’air d’aller devront également patienter à l’hiver pour attaquer le deuxième chapitre.

Voilà, la liste d’épicerie de Télé-Québec a été épluchée. Merci d’avoir été à l’écoute. C’est maintenant l’heure du 5 à 7 pour trinquer à la santé de Christian Bégin.