Il a fallu patienter jusqu’à la dernière image, jeudi soir, pour résoudre le mystère le plus titillant de Si on s’aimait encore à TVA : Pierre obtiendra-t-il son fameux bidet, que sa conjointe Nathalie détestait et pour lequel elle refusait de dépenser un seul sou ? La réponse ? Non, pas de toilette « lave-cul », dixit Nathalie, pour notre cuisinier de 56 ans.

Mais Pierre et Nathalie ont obtenu beaucoup plus qu’un article de plomberie « haut de gamme » lors de leur passage à la télé. Ils ont sauvé leur couple du naufrage, ce qui vaut plus que n’importe quelle rénovation de salle de bain, je l’écris sans aucun sarcasme, oui, ça m’arrive des fois.

Parce que l’aventure de Pierre et Nathalie dans le bureau de la thérapeute Louise Sigouin a débuté, il y a six semaines, sous forme d’accident de char, n’ayons pas peur des mots. Nathalie, 50 ans, jappait comme un petit chihuahua, qu’elle a appris à ranger dans sa sacoche, merci.

Cette comptable allergique à la douceur se plaignait que son mari ne la désirait pas depuis 32 ans, elle le rabaissait, l’humiliait, le picossait sans arrêt et lui « pognait le paquet » pour manifester son appétit sexuel.

Puis, au fil de leurs ateliers de tantrisme, de flattage d’alpagas et de tai-chi en plein air, Nathalie et Pierre ont reconnecté. Et sous nos yeux, leur complicité a fleuri de nouveau, ça a l’air ésotérico-boboche écrit de cette façon, mais c’est 100 % vrai. Nathalie encaisse sa paye (comprendre : une relation sexuelle), Pierre s’exprime davantage (notamment dans son journal intime) et les deux époux vivront la van life avec le bon chien Hector, évidemment. Le papi est devenu prince !

Pour la première fois en quatre saisons, dont trois habituelles et une spéciale de couples à la dérive, Si on s’aimait a pris fin dans l’harmonie et l’espoir.

IMAGE TIRÉE DE L’ÉMISSION SI ON S’AIMAIT ENCORE Janie et Lee

Les quatre couples pivots qui ont consulté Louise Sigouin n’ont pas explosé, au contraire. Que Lee, 43 ans, et Janie, 40 ans, n’aient pas cassé relève du miracle, prions les cinq dualités, seigneur.

La dépression, la consommation de haschisch, le cri primal sur la terrasse du chalet, les œuvres d’art barbouillées de noir, la vie dans le bachelor, sérieusement, Lee s’enfonçait sous nos yeux, mais la prêtresse Louise Sigouin lui a évité la noyade.

Bon, le déménagement de Lee et Janie dans la même chambre à coucher ne figure pas au calendrier, on avance lentement et de façon prudente. Il reste qu’on n’aurait jamais imaginé, après les deux premières semaines de diffusion, que Lee et Janie chanteraient Bohemian Rhapsody dans une Honda rouge en souriant à pleines dents.

C’est ce qui ressort joyeusement de Si on s’aimait encore : le progrès. Semaine après semaine, nous avons été témoins de l’amélioration de la vie amoureuse des huit protagonistes, ce qui n’a pas toujours été le cas dans les chapitres précédents.

La dernière semaine, celle des bilans, a même été touchante à regarder.

La formule de Si on s’aimait encore permet d’explorer les enjeux en profondeur et elle ne force pas les choses, comme on a vu par le passé, où des célibataires incompatibles devaient partir en voyage au bout de l’enfer ou cohabiter dans le même condo des Shop Angus. C’était génial pour les malaises, pas tant pour l’épanouissement domestique.

IMAGE TIRÉE DE L’ÉMISSION SI ON S’AIMAIT ENCORE Louise Sigouin, Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge

Avec ses volontaires de 2023, l’experte Louise Sigouin a même abordé d’éventuelles séparations, si jamais les morceaux du pot cassé ne se recollaient plus. Et elle a été bonne de ne pas pogner les nerfs davantage, notre bonne Louise, surtout quand Lee et Jérémie formaient à peine des phrases complètes en grognant devant elle. On aurait eu le goût de les secouer, réveillez-vous, vos familles sont en train de s’effondrer !

Encore ici, la patience et l’accompagnement de Louise Sigouin ont été salvateurs pour Emmanuelle, 34 ans, et Jérémie, 28 ans, qui élèvent six enfants ensemble. Ils se sont envoyé chier devant les caméras, se sont dit des choses blessantes (sortez le collier de grelots) et ont réussi à éviter l’éclatement de leur couple.

Il y avait quelque chose d’émouvant dans le fait de voir Lee et Jérémie, deux hommes peu habitués à communiquer leurs émotions, se dire fiers du travail qu’ils ont accompli.

Même chose pour Alexandre, 35 ans, et Gilles, 33 ans, qui ont également frôlé le divorce et qui ont rebranché le fil de leur complicité à coups de tours de quatre-roues dans le bois, de soupers de fondue au resto, d’observation de rivière et de peintures exécutées avec des éléments de la nature. Vraiment, leur évolution a été belle à suivre.

Est-ce que tous ces couples de Si on s’aimait encore survivront à leur expérience télévisuelle ? Peut-être pas. Au moins, ils auront essayé. Et ils ont appris l’abc de la fabrication du tableau de visualisation, le bon vieux vision board.