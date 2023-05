Pour se laisser faire, à la vie comme à la guerre. Jean-Junior et Christophe, les deux jumeaux cosmiques de Survivor Québec, dominent le jeu depuis le (premier) jour où ils ont enroulé le foulard jaune de Tiyaga autour de leurs têtes brûlées – par le soleil, bien sûr.

En fait, non. C’est le gourou Jean-Junior Morin, 41 ans, opérateur dans une aluminerie, qui tire les ficelles et dirige les votes à chacun des conseils de tribu. Christophe, col bleu de 40 ans, suit son maître à la trace et adopte un accent étrange, supposément comique, lorsqu’il se confesse à la caméra.

Comme téléspectateur, c’est frustrant de voir tous les concurrents, sauf le lucide Joël, qui multiplie les cris d’avertissement à ses collègues, tomber sous le charme sectaire du Messmer JJ, qui les hypnotise avec son épée de ti-gars, un bout de bois que JJ refuse d’ailleurs de prêter à ses camarades. Pas touche à mon jouet, bon. C’est tellement ridicule.

Ancienne membre de Kalooban, la prof de karaté ultra-déterminée Karine, 37 ans, a été ensorcelée par l’incassable duo JJ-Christophe en deux secondes et quart. Karine a bu leur Kool-Aid d’une traite et a même trahi Marika, 23 ans, qui a tenté de séparer les deux frères de la jungle philippine.

La rébellion féministe, qui aurait propulsé la téléréalité dans une tout autre direction, a ainsi été étouffée par Karine, probablement sous le joug de l’horrible chandail à manche asymétrique de Christophe.

Au conseil de lundi soir, c’était limite pathétique quand Karine, en mode panique extrême, implorait JJ : je fais quoi avec mon immunité, je la sors, je la joue ? Comme une ado qui souhaite à tout prix conserver sa place dans la troupe des cool.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Karine et Sandrine

On ne quitte jamais la cour d’école de son secondaire, faut croire.

La bonne Karine ne gagnera jamais Survivor contre JJ et Chris. Il faut vite défaire cette paire, qui forme une alliance écrasante analogue à celle de l’After-party dans Big Brother Célébrités. Une situation d’hégémonie qui débouche toujours sur des épisodes prévisibles.

Après les évictions (attendues) de Sylvain et Nicolas, le prédicateur JJ a livré un discours de vestiaire de hockey du type « la gang, c’est la gang, on se lâche pas, on est encore là, fidèles au poste, prêts au combat ».

Les fidèles de JJ le vénèrent et acceptent leur châtiment de former le bas de la pyramide, ce qui signifie une élimination programmée dans les prochains jours.

La naïve Justine, 25 ans, l’équivalent de Jemmy Echaquan Dubé dans Big Brother Célébrités, pense qu’elle fait vraiment partie du groupe majoritaire. Pauvre Justine, qui a accroché son wagon à une locomotive qui ne la mènera nulle part. Sait-elle qu’elle sortira bientôt ? Que la morsure qui se prépare pincera pas mal plus que celle d’un mille-pattes ?

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Kimberly

Aussi, pourquoi JJ et Christophe se décarcassent-ils autant à protéger Kimberly, 25 ans, une concurrente très moyenne et quasi absente des épisodes ? Sango, 28 ans, a même gaspillé son immunité sur Kimberly, alors que les votes de la tribu unifiée visaient le superfan Joël, 29 ans, qui a lui aussi dégainé un bouclier de protection.

Dimanche soir, JJ a arrosé Joël de complimardes, lui disant qu’il était le joueur le plus redoutable de Survivor, bla, bla, bla. Le ton était tout sauf sincère et chaleureux, c’était limite intimidant. Du haut de ses 6 pi 3 po, JJ était perché au-dessus du petit Joël, dont la position a toujours été précaire dans l’aventure.

Et du haut de sa chaire, JJ ne tolère pas la dissension. Dès qu’un de ses adeptes sort du rang, JJ le sermonne : tu faisais quoi avec lui ou elle, tu ne joues plus avec nous ?

Maryse, 27 ans, a déçu bien des fans en ne forçant pas fort pour sauver Sylvain, 41 ans, son allié du départ chez Kalooban. Sylvain a été expulsé une deuxième fois et il a encore profité d’une bouée de sauvetage, qui l’a déposé sur l’île de la rédemption. Deux résurrections pour un seul joueur, c’est injuste pour ceux et celles qui n’ont même pas eu droit à une tentative de se racheter.

Aux États-Unis, l’île de la rédemption a été introduite dans la 22e saison de Survivor, à l’hiver 2011. Cette « twist » a été abandonnée trois ans plus tard.

La semaine qui a suivi l’évincement nébuleux de Pierre-Alexandre a été la moins palpitante de cette saison de Survivor Québec. À quelques jours de la fusion, les deux tribus se tournaient les pouces avant d’être réunies sous un bandeau bleu ciel.

Oui, JJ a sûrement le cœur à la bonne place et quand un des siens mange un coup, il est le premier à sauter sur la glace. Et Christophe défendra son pote, à la vie comme à la guerre, parce que les chums, c’est fait pour ça.

Reste qu’il y a des limites à se laisser frère par les deux fers, non, attendez, il y a des limites à se laisser faire par les deux frères, voilà.