Quelques jours avant Noël, le chef d’antenne Louis Jean a été effacé des ondes de TVA Sports, sans aucune explication de la part de la chaîne.

C’était très étrange, car le journaliste vedette, entré à TVA Sports en juin 2013, était une grosse tête d’affiche du réseau et il animait les parties du Canadien de Montréal le samedi soir, une des plages les plus regardées de cette antenne appartenant à Québecor.

Puis, le 31 décembre dernier, c’est Élizabeth Rancourt qui a hérité de la présentation des matchs du CH à TVA Sports, en remplacement de Louis Jean. Encore ici, aucune nouvelle de Louis Jean n’a été transmise publiquement.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE TVA SPORTS Entré à TVA Sports en juin 2013, Louis Jean était une grosse tête d’affiche du réseau et il animait les parties du Canadien de Montréal le samedi soir.

Comme si les fans de hockey n’allaient pas remarquer qu’une personnalité aussi connue manquait à l’appel.

Sur ses réseaux sociaux, Louis Jean n’a rien publié à propos de son retrait des ondes. Ses collègues de TVA Sports non plus. C’est comme si le présentateur vedette avait disparu des écrans radars, comme le vol 370 de Malaysia Airlines au-dessus de l’océan Indien, en mars 2014. Dossier mystère, s’il en est un.

Évidemment, l’absence de Louis Jean a généré un paquet de questions légitimes de la part des téléspectateurs. Que se passe-t-il avec Louis Jean ? Pourquoi TVA Sports lui a-t-il retiré son micro ? Est-il malade ? Reviendra-t-il un jour ? Vous avez été nombreux à chercher des réponses.

Remarquez, on poserait les mêmes questions si Pierre Houde ou Alain Crête s’éclipsaient de RDS dans un silence suspect qui ne fait qu’alimenter les rumeurs les plus folles.

Trois mois plus tard, nous avons enfin obtenu des nouvelles fraîches de Louis Jean. Un court communiqué publié la semaine dernière annonçait que TVA Sports s’était entendue avec lui pour qu’il quitte la chaîne spécialisée à la fin du mois de mars.

La direction de TVA Sports a justifié le remplacement de Louis Jean par « un remaniement de la grille qui a forcé des réaffectations pour mieux refléter les nouveaux besoins au sein des équipes de production ».

C’est la version officielle de l’évènement. La version officieuse raconte une autre histoire, plus délicate, explosive et complexe. En fait, c’est un conflit personnel entre Louis Jean et une autre vedette du réseau, le reporter Renaud Lavoie, qui aurait été à l’origine d’un grand jeu de chaises musicales à TVA Sports, selon trois sources au courant du dossier.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Renaud Lavoie (à droite), de TVA Sports, avec Alex Galchenyuk lors d’un avant-match du Canadien, en mars 2015

Le conflit, qui n’a rien à voir avec le boulot, a éclaté à l’été 2021, alors que le Canadien de Montréal participait à la finale de la Coupe Stanley, à Tampa Bay, en Floride.

Je n’entrerai pas dans les détails, qui relèvent de la vie privée, mais sachez que le différend a été grave au point que Renaud Lavoie a demandé de ne plus être physiquement dans le même studio que Louis Jean. Ce qui lui a été accordé.

La pandémie, au cours de laquelle plusieurs journalistes intervenaient en direct de leur salon, a aidé à ce que les téléspectateurs ne se rendent pas trop compte que les deux vedettes de TVA Sports ne travaillaient plus sur le même plateau.

En ondes, où ils ont échangé régulièrement après le litige, Louis Jean et Renaud Lavoie ont exécuté leur travail de façon professionnelle. Ni l’un ni l’autre ne souhaitait que les téléspectateurs assistent à des échanges remplis d’agressivité passive. Mais dès que les caméras s’éteignaient, les deux journalistes sportifs s’ignoraient et ne s’adressaient jamais la parole. Il n’y a pas eu d’esclandre ou d’altercation physique entre les deux.

« Tout le monde était pogné là-dedans », confie une source chez TVA Sports qui a demandé à ne pas être identifiée par crainte de représailles.

Ce traitement du silence a duré un an et demi et a créé des clans au sein de TVA Sports. L’ambiance n’a pas été au mieux, c’est le moins qu’on puisse dire, et Louis Jean s’est lentement détaché de plusieurs de ses collègues.

La discorde n’a pas provoqué la sortie immédiate de Louis Jean, mais a enclenché un processus qui y a mené, me dit-on.

Une taupe bien placée à TVA Sports nuance toutefois cette interprétation. « Le départ de Louis Jean n’est pas lié directement au conflit avec Renaud Lavoie. Les deux ont coexisté en ondes pendant presque deux ans et, pour le commun des mortels, ça n’a jamais transpercé l’écran », rappelle cette source.

En décembre, les patrons de TVA Sports ont offert à Louis Jean de redevenir reporter aux sports, offre qu’il a étudiée, puis refusée. Il lui reste une dernière semaine à être employé de TVA Sports.

Et la suite ? Louis Jean pourrait-il retourner au réseau Sportsnet de Rogers où il a œuvré pendant 10 ans, de 2003 à 2013 ? Impossible de le savoir. Louis Jean a refusé toutes mes demandes d’entrevue. « Ce n’est pas un bon moment pour moi, je suis occupé et je ne veux pas parler présentement », m’a-t-il dit.

Joints mercredi, Renaud Lavoie et le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, n’ont pas souhaité accorder d’entrevue.

Si Réjean Tremblay ressuscitait Lance et compte pour une dixième saison, la saga Jean-Lavoie meublerait à elle seule plusieurs épisodes. Et on trouverait que l’humble chroniqueur appuie bien trop fort sur les touches de son clavier.