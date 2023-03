De stratège ratoureuse et ricaneuse, Coco Belliveau a emprunté le caractère rugueux d’Otev, le castor ultra baveux de Big Brother Célébrités, en montrant un aspect impitoyable de sa personnalité, ce qui rebutera les membres du jury chargés de couronner la championne de la téléréalité de Noovo.

Elle joue dur dans les coins, notre Coco, et elle donne des mises en échec inutilement robustes. Encore cette semaine, l’humoriste acadienne de 31 ans a trahi le secret de patronne invisible de Marianne Verville en le répandant à tout vent dans la maison et en riant quasiment au visage de la pauvre Marianne, qui a connu deux semaines de merde, merci à cette fonction foireuse de crieuse du trône.

Même déloyauté envers Jemmy Échaquan-Dubé : Coco Belliveau a répété à tous ses alliés l’indice récolté par Jemmy pour ouvrir la porte des archives. Et quand l’alarme de ladite porte a sonné, Coco a physiquement bloqué le chemin de Marianne Verville et lui a même piqué son mot de passe (qui n’a pas fonctionné, heureusement). Il y a des limites à s’acharner contre quelqu’un déjà à terre. Ça s’appelle tirer sur l’ambulance.

Pauvre Marianne. C’était crève-cœur de la voir couler sous nos yeux alors que Jemmy Échaquan-Dubé, une joueuse confuse, lui a retiré son ultime bouée de sauvetage.

Les manœuvres de Coco, zéro subtiles, 100 % agressives, n’ont pas été agréables à regarder. Les gagnants des autres éditions (Jean-Thomas Jobin et Stéphanie Harvey) n’ont jamais injecté autant d’énergie négative dans leur partie. À long terme, ces stratégies desserviront Coco Belliveau, qui se dessine une énorme cible dans le dos.

L’abandon de la designer Marie-Christine Lavoie, blessée à un genou, a ravivé l’espoir de Marianne Verville de renverser la vapeur. Et quand Jemmy a été sacrée patronne éclair, l’interprète d’Aurélie Laflamme pensait survivre une autre semaine dans l’émission. Mais non. Girouette complète, Jemmy a sacrifié Marianne au lieu de se venger de Coco, qui l’avait vissée sur le bloc la semaine dernière sans l’avertir.

Pauvre Jemmy. Elle-même a dit que son jeu, c’est n’importe quoi. Comment elle a réussi à progresser aussi loin dans l’aventure demeure un mystère aussi grand que l’importance de popokatci dans les épisodes. Les concurrents n’évincent pas Jemmy parce qu’elle ne menace personne. C’est le pire prix de consolation.

Dans la course aux 100 000 $, Korine Côté grimpe habilement les échelons. L’humoriste de 42 ans gagne les défis cruciaux et progresse sans collectionner les ennemis.

L’alliance Pangée, formée par Mona de Grenoble, Korine Côté, Coco Belliveau et Liliane Blanco-Binette, tentera de sortir Natalie Choquette cette semaine, puis Jemmy la semaine suivante, c’est évident.

Mais qui osera dégommer Coco ? Peut-être Korine « Koko » Côté, la seule qui semble avoir le courage et la ruse pour tasser sa principale rivale. Allez, Koko, c’est le temps de craquer Coco et de percer sa coquille !

Pendant ce temps, dans la jungle du Costa Rica, la téléréalité Sortez-moi d’ici ! a muté en Fear Factor pendant l’épreuve du repas gastronomique sept services, déterminé par l’infâme roue d’infortune. Ne manquait que Joe Rogan à la place d’Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion et on se serait cru à NBC au début des années 2000.

Pauvre Deano Clavet. Il a dû avaler des larves, un œil de poisson et de la coquerelle sans rien restituer (clin d’œil à Colette Provencher qui a régurgité son gruau la semaine passée). Le bon docteur François Marquis a goulûment croqué dans un poumon de porc, Marianne a mordu dans une immense chenille, Jean-François Mercier a grignoté une patte de poulet griffue, et Deano Clavet a déclaré forfait rendu au testicule de bœuf. Maux de cœur dans tous les salons du Québec. Beurk.

Sortez-moi d’ici ! a éliminé dimanche soir son premier participant à la suite d’une activité relativement tiède et veloutée par rapport aux autres, extrêmes et dégoûtantes, disons. Il fallait que les dix campeurs du gala de la jungle pèsent, à vue d’œil, 1,5 kilogramme de café. On aura déjà vu un challenge plus corsé.

Les trois pires évaluateurs ont été soumis au supplice du casque d’astronaute rempli de blattes. Ouache. Pendant que les bibittes envahissaient leur visage, Deano Clavet, Andréanne A. Malette et Marianne St-Gelais dévissaient des rondelles dans un vivarium rempli de rats et de leurs excréments.

À mi-parcours, Deano Clavet, 62 ans, a suffoqué et exigé le retrait de son casque-bulle grouillant d’insectes. C’est dommage que le parcours de l’acteur-boxeur s’arrête aussi rapidement. Il a été attachant, volontaire et super sympathique, notamment lors de sa séance nocturne de boxe et de salsa avec Rahmane Belkebiche.

Les téléréalités peuplées de vedettes conservent leur énorme pouvoir d’attraction au Québec. Noovo a confirmé une quatrième saison de Big Brother Célébrités à l’hiver 2024, et TVA annoncera sous peu le deuxième chapitre de Sortez-moi d’ici !, me dit-on.

À côté des menus dégueulasses de Sortez-moi d’ici !, la slop de Big Brother Célébrités paraît vraiment plus ragoûtante. Un vrai rrrégal, pour paraphraser Tony le Tigre.