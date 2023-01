Vous savez quel jour on sera ce lundi ? C’est le « Blue Monday », le jour le plus déprimant de l’année.

Ainsi a-t-on désigné le troisième lundi du mois de janvier comme étant le pire des 365 jours de l’année – sans aucune base scientifique, mais c’est entré dans les mœurs. En ce qui me concerne, dès le premier lundi, j’étais déjà à terre, à cause du manque de soleil et du temps des Fêtes. J’avais beau ingurgiter des gélules d’oméga-3 et de vitamine D, rien n’arrivait à me remonter la mine.

Jusqu’à ce que je regarde LOL : qui rira le dernier ?, sur la plateforme Prime Vidéo d’Amazon, l’adaptation québécoise d’un concept japonais qui consiste à enfermer dix humoristes pendant six heures où ils ne font que des niaiseries pour faire rire les autres qui doivent résister à cette envie, même par un simple sourire. Le dernier qui rira n’aura pas une tapette (comme dans le jeu de la barbichette), mais remportera un prix de 100 000 $ qui sera versé à la cause de son choix.

Mon collègue Hugo Dumas en a dit du bien.

Quand j’ai lu le synopsis, je n’étais pas certaine que j’allais perdre mon temps avec cette émission, mais au bord du désespoir, j’ai regardé les six épisodes.

Et j’ai été guérie !

Rire, c’est comme la queue du chien. Est-ce qu’elle branle parce qu’il est heureux ou est-il heureux parce qu’elle branle ? On ne le sait jamais, mais une chose est certaine : quand je ris, je vais mieux. C’est immanquable.

On nous dit de bouger, de manger mieux et de bien dormir, et ce sont évidemment de bonnes recommandations qui ne peuvent nuire, mais rire a sur moi un effet immédiat.

Ça ne me prend pas le meilleur show d’humour en ville pour arriver à cet état, car tous les détails absurdes de la vie constituent à mon avis le meilleur des spectacles, et ça joue tous les jours. Il n’y a rien de plus réconfortant que de vérifier une fois de temps en temps si on n’est pas mort en dedans, et ça peut arriver par surprise, de façon extrêmement banale comme de voir un passant tomber sur le cul et se relever rapidement en espérant que personne ne l’a vu.

Je fais ici une confession : je souffre depuis l’enfance de crises de fou rire, ce qui m’a mise parfois dans des situations extrêmement inconfortables. Comme cette fois à l’église, où j’ai éclaté dans un hurlement que je retenais depuis trop longtemps, seulement parce qu’il y avait un monsieur qui répétait les phrases de la messe en retard sur tout le monde. Ou lors de funérailles (ça m’arrive chaque fois, ce doit être nerveux). Comme j’étais une élève plutôt sage, seuls mes gloussements incontrôlables qui énervaient le prof m’ont valu des retenues.

Mordre ses joues, penser à des choses tristes comme son chien mort... J’ai très souvent eu recours à ce truc dans ma vie pour ne pas me couvrir de honte, avec plus ou moins de succès. S’empêcher de rire est probablement l’une des pires tortures qui existent. Je crois vraiment qu’on peut en mourir – ça a failli m’arriver une fois, quand ma rate est restée coincée pendant une heure (d’où l’expression « être crampée »).

Mordre ses joues pour ne pas rire est ce que vous verrez beaucoup dans LOL. On a l’impression qu’Édith Cochrane est au bord de s’évanouir, et que Rachid Badouri souffre très fort intérieurement.

Pendant trois épisodes, Christine Morency a carrément l’air d’un poisson qui manque d’air et je la comprends trop. Ce sont des professionnels, car je ne survivrais pas trois secondes dans ce jeu. J’ai fait le test dans mon salon et je n’y arrivais tout simplement pas. Surtout quand Cherze Siachon (personnage d’Yves P. Pelletier) offre un cours de diction. Seulement essayer de dire Cherze Siachon est déjà chez moi un déclencheur.

« La plus perdue de toutes les journées est celle où l’on n’a pas ri », écrivait Chamfort, mon moraliste préféré. Comme la journée de ce lundi semble perdue d’avance parce que c’est le « Blue Monday », je vous conseille vivement de trouver matière à rire, peu importe où. Ce peut être avec LOL, en regardant des vidéos de gens soûls qui tombent dans le gâteau de mariage, avec une amie, votre chien ou simplement parce que quelqu’un a pété dans le métro, mais je vous jure que ça fonctionne. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal, en attendant que janvier finisse.