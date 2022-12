Tournée en tamoul au printemps dernier, puis doublée en cinq langues, dont l’hindi et le marathi, la minisérie Fall comportera sept épisodes, alors que le matériel original, destiné à Séries Plus, couvrait six heures.

Télé d’ici en tamoul et télougou !

Très souvent, quand une télésérie québécoise se « vend » à l’étranger, elle se retrouve à jouer sur une obscure troisième chaîne de télé privée, en Pologne, à 4 h du matin.

Ouais, ouais, le talent d’ici rayonne partout dans le monde, ça va, c’est un langage codé pour dire qu’une obscure antenne croate cherchait à remplir sa grille avec des productions étrangères qui ne coûtent pas cher, voilà.

Ce n’est pas du tout ce qui se passe avec la minisérie Vertige de Michelle Allen, qui a subi un remake complet destiné à la plateforme Disney+ en Inde et dont la diffusion démarrera le 9 décembre. Vertige s’appellera Fall dans l’Asie du Sud-Est, un immense marché pour la production audiovisuelle.

Tournée en tamoul au printemps dernier, puis doublée en cinq langues, dont l’hindi et le marathi, la minisérie Fall comportera sept épisodes, alors que le matériel original, destiné à Séries Plus, couvrait six heures.

Avant de poursuivre, c’est quoi Vertige, déjà ? demandez-vous. Bonne question. Relayée au printemps 2012 par Séries Plus, Vertige racontait l’histoire de Daphnée (Fanny Mallette), qui tombait du toit d’un édifice et qui sortait d’un coma avec la mémoire à zéro. Suicide ou meurtre déguisé ? Ce thriller familial touffu, couché sur une transaction immobilière douteuse, mettait aussi en vedette Normand Daneau, Monique Spaziani, Marilyn Castonguay, Patrick Hivon, Noémie Godin-Vigneau et Germain Houde.

Fanny Mallette entourée de la distribution de Vertige

TVA avait repris cette production de Pixcom (Indéfendable) sur ses ondes à l’automne 2014. Vertige avait remporté le Gémeaux du meilleur texte de série dramatique et celui de la meilleure réalisation (Patrice Sauvé) à l’automne 2012. Fin de la mise en bouche.

La scénariste Michelle Allen n’a pas demandé de relire ou polir les textes des sept épisodes de Fall, qui ont été coproduits par la division asiatique de Banijay, le géant qui détient, entre autres, les formats de Big Brother, Survivor, Peaky Blinders et Black Mirror. « Pour moi, la création originale s’est faite ici. J’ai écrit Vertige pour que la série dise quelque chose aux gens d’ici. Je ne pourrais pas leur dire comment faire, ils connaissent mieux leur univers, je les ai laissés aller », raconte Michelle Allen en entrevue téléphonique.

C’est la troisième fois qu’une série de Michelle Allen revit à l’étranger, avec des acteurs locaux et un nouveau look. TF1 a refait Fugueuse en 2021 de même que Pour Sarah en 2019. « J’étais très contente de Fugueuse. Je trouve qu’ils ont bien gardé l’essence du personnage et de sa quête », ajoute Michelle Allen.

Selon le producteur Charles Lafortune, chez Pixcom, c’est en s’affichant dans les différents marchés internationaux de télévision (Séries Mania, MIPTV, Content London) que la série Vertige a suscité de l’intérêt en Inde. « L’Inde est tellement un gros marché, ils ont besoin de beaucoup de contenu. Et est-ce que c’est payant pour nous ? Non, pas du tout. C’est un territoire que l’on explore », indique Charles Lafortune.

La bande-annonce de Fall annonce une série moins sombre que la version québécoise. L’actrice indienne Anjali, qui joue principalement en tamoul et en télougou, a été choisie pour reprendre le rôle qu’a créé Fanny Mallette chez nous.

Au Canada anglais, le dernier coup de manivelle a été donné la semaine dernière sur l’adaptation de Plan B achetée par la CBC, qui réunira Karine Vanasse, François Arnaud et Patrick J. Adams, alias l’avocat prodige Mike Ross dans Suits. Diffusion prévue : hiver 2023. C’est la première saison de Plan B avec Louis Morissette et Magalie Lépine-Blondeau qui a été refaite en anglais.

En 2021, la deuxième saison de Plan B, celle avec Sophie Lorain à Radio-Canada, a également fait l’objet d’un remake franco-belge pour les chaînes TF1 et La une. Le téléroman 30 vies a connu le même traitement au Brésil et en France.

Ma mère, deux actrices

Le dernier épisode de Ma mère a été hyper intense mardi soir, à TVA. La maman bipolaire et la fille aînée ont touché le fond du baril, ce qui a permis à leurs interprètes de briller dans des scènes très dures et difficiles à regarder. Vraiment, Marilyn Castonguay et Chantal Fontaine portent cette minisérie sur leurs épaules.

Poudrée, paquetée et esseulée, Valérie (Marilyn Castonguay) a été sacrée à la porte de la jardinerie où elle travaillait en comptabilité. La jeune femme en détresse a aussi confié avoir avorté parce que sa propre mère Chantal (Chantal Fontaine) couchait avec son mari Martin (Richard Robitaille). Bonjour, Serge Boucher, ici.

De son côté, Chantal a été hospitalisée en pleine crise de manie. On l’a toutefois sentie plus solide en fin d’épisode, alors qu’elle a entendu, par inadvertance, les confidences alcoolisées de sa fille.

Il ne reste que deux épisodes de Ma mère pour boucler toutes les intrigues. J’adore ce format court et punché, qui ne s’étire pas sur 14 saisons. Par contre, je ne suis pas certain de l’efficacité d’entendre les pensées de Chantal en voix hors champ. Ça fait un peu vieillot comme procédé.