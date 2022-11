Claudia et Jimy

« Je ne miserais pas une caisse de Shaker sur la victoire de Clémence ou de Claudia. »

C’est avec beaucoup de clairvoyance et d’acuité que j’écrivais cette phrase prophétique dans ma chronique du 25 août, qui suivait le dévoilement de la cuvée des célibataires d’Occupation double : Martinique, spécial bons baisers de Fort-de-France. Nostradumas avait clairement bu le mauvais Kool-Aid ou une vieille sangria Pepito expirée, qui a brouillé son jugement, comme le logo d’un commanditaire ayant quitté le navire en pleine tempête médiatique.

Car depuis la première semaine, le triomphe de la comptable Claudia, 26 ans, et de son cowboy-carreleur Jimy, 29 ans, était aussi prévisible qu’une décision du conseil d’administration d’OD. Et avec le congédiement des trois spécialistes de l’ambiance toxique, il n’y avait plus rien à l’épreuve des deux tourtereaux, pas même un chandail puant, un toutou magané (allô Lapinette) et un dromadaire nommé Monsieur Babines.

Chouchous des téléspectateurs depuis le premier coup d’éventail, Jimy et Claudia, qui habitent respectivement Saint-Jean-sur-Richelieu et Repentigny, ont hérité des clés de leur condo de Mirabel dans la portion d’OD qui a été relayée en direct, dimanche soir, sur les ondes de Noovo.

Personne n’a craché sa pizza Salvatoré quand l’enveloppe dorée a révélé leurs visages souriants. C’était le couronnement le plus facile à prédire depuis celui du roi Charles III.

Walide, préposé aux bénéficiaires de 28 ans, et Aïssa, étudiante en soins infirmiers de 24 ans, n’avaient aucune chance de les coiffer. Leur romance n’a pas été aussi fusionnelle et intense, limite quétaine, que celle entre Claudia et Jimy, qui ont été le top 1 l’un de l’autre dès l’ouverture de la première bouteille de Bulles de nuit.

Et dans un revirement digne de Star Académie, le chanteur Matt Lang a même invité Jimy à le rejoindre sur scène le 19 janvier à Gatineau. Le papa du petit Liam y jouera-t-il son mégasuccès : « c’tu trop beau pour être vrai, y serait-tu trop tôt si on s’aimait » ? Le suspense me tue, arrêtez.

En fin d’épisode, Jay Du Temple a confirmé son départ d’OD après six saisons dans le rôle de Capitaine Twist, tout en annonçant le retour de la téléréalité de Noovo pour une autre édition. Les yeux dans l’eau, l’animateur maintenant imberbe a remercié la productrice Julie Snyder et l’équipe derrière OD. « Ma vie a complètement changé grâce à vous », a-t-il dit devant les spectateurs du studio de La semaine des 4 Julie, le trémolo dans la voix.

Sans trop de subtilité, et après un mois d’octobre houleux où la controverse a failli tout emporter, la production a mis le paquet sur l’aspect positif d’OD en ramenant les couples qui ont survécu au jeu de la bouteille, dont les gagnants de l’an dernier, Inès et Stevens, ainsi que les vainqueurs d’Occupation double chez nous, Noémie et Vincent.

Voyez comme c’est beau l’amour, ça se trouve entre deux soupers Cook It et un tour d’auto Spinelli !

Le concurrent conspué par les trois mousquetaires malveillants, le pompier-charpentier Jonathan Desjardins, 26 ans, a pris sa revanche en remportant (avec la coiffeuse-coloriste Virginie) le prix coup de cœur du public. En septembre, ce même Jonathan avait également été choisi par les fans pour déposer directement ses valises dans les villas martiniquaises.

Du côté du conseil d’administration, c’est l’étudiante en enseignement de 23 ans Megan — à ne pas confondre avec Mégane et ses selles de luxe — qui a récolté le prix chouchou de 50 000 $. Encore ici, personne n’a craché son Guru, non, attendez, personne n’a craché son (nom effacé) d’étonnement. Il faut s’adapter à l’ère post-scandale, merci.

Parlons-en, du tout premier conseil d’administration d’OD, une bonne idée sur papier qui n’a pas vraiment décollé. Notamment parce que ses membres n’ont jamais brisé de couple chéri ou renvoyé des têtes fortes au Québec. Leurs décisions ont toujours été conservatrices et timides, comme s’ils craignaient de vraiment « brasser les cartes », pour employer leur vocabulaire limité.

Le seul bon coup du C.A., c’est d’avoir repêché Jimy sur le tapis rouge, à qui les filles avaient préféré le photographe Michael, 22 ans, de Saint-Eustache, souvenez-vous.

En théorie, le mannequin Isaack, pardon, le candidat Voldemort n’aurait jamais dû rejoindre l’aventure. Il s’est greffé au groupe après le désistement de l’entrepreneur en construction Marc-Olivier, 26 ans.

La finale de dimanche a été zéro palpitante, en excluant les multiples changements de costumes de Jay Du Temple. Pendant une heure, nous avons eu droit à un topo touristique de type Grands Explorateurs sur les splendeurs du Maroc. « On dirait vraiment… un film », commentera Jimy entre deux gros plans de versage acrobatique de thé à la menthe. Ce même Jimy, en activité de parapente, remarquera que « c’est la plus belle vue que j’ai vue de ma vie ». Super.

Et durant son tour de montgolfière, Walide a adoré « le sentiment de flottage » qu’il a expérimenté dans les airs. Bah, flottage, flottement, rendu là, tant que Jimy n’empoigne pas sa guitare, on est prêt à laisser passer bien des choses.