Lady Pagaille range ses colliers de perles. Capitaine Twist accroche sa cape à rebondissements. Oui, Jay Du Temple quitte officiellement Occupation double après six années au gouvernail de la téléréalité Cupidon de Noovo, ai-je appris.

L’animateur aux multiples coupes de cheveux l’annoncera dimanche soir lors de la grande finale du volet martiniquais d’Occupation double, qui proviendra en direct du décor de La semaine des 4 Julie, à Varennes. « Ça n’a pas été une décision facile. J’ai hâte à la finale de demain et de vivre cette journée avec l’équipe », a déclaré Jay Du Temple à La Presse.

Selon mes sources, Occupation double survivra au départ de Jay Du Temple, ainsi qu’à la tempête de l’intimidation, et la téléréalité amoureuse reviendra dans la grille de Noovo à une date qui n’a pas encore été déterminée.

Ç’aurait été dommage que cette populaire franchise s’éteigne sur une fausse note, qui ne représente aucunement les cinq éditions précédentes.

Jointe vendredi, la productrice Julie Snyder n’a ni confirmé ni nié le renouvellement d’OD pour 2023. « Il faut regarder le show de dimanche soir pour le savoir », répond-elle.

Jay Du Temple pilotera également une dernière Heure de vérité, qu’il enregistrera lundi — sans les trois candidats toxiques, bien sûr — pour une diffusion prévue le dimanche 4 décembre, toujours sur les ondes de Noovo.

La controverse sur les comportements déplacés des trois amigos et la fuite des commanditaires n’ont pas poussé Jay Du Temple, 31 ans, vers la porte de sortie. Début août, l’animateur moustachu a informé Julie Snyder qu’il quitterait son emploi après sa saison en Martinique.

« Il m’a appelé après ma fête, le 6 août. Il voulait nous prévenir pour que l’on ait le temps de penser à la suite des choses. Pour Jay, OD fait partie de sa vie, c’est une famille pour lui. Mais après six ans, il avait envie de se consacrer à ses projets, dont un retour sur scène », explique Julie Synder en entrevue.

Avant la diffusion du premier épisode d’OD Martinique en septembre, les patrons chez Bell Média, propriétaire de Noovo, savaient donc que Jay Du Temple s’en irait, tout comme le noyau dur de création d’OD. « Jay s’entraîne beaucoup. Il fait des ultramarathons, il a le goût de retrouver tout ça et de reprendre un rythme de vie plus normal », ajoute Julie Snyder.

Bali, Grèce, Afrique du Sud, Saint-Jean-de-Matha (OD chez nous), Whistler (OD dans l’Ouest) et la Martinique, Jay Du Temple aura chauffé six années d’Occupation double.

Au fil des chapitres, Jay Du Temple a insufflé beaucoup d’humour et d’autodérision dans son animation d’OD, ce qui a rendu les téléspectateurs complices de tout ce qui grouillait en coulisse.

Autant capable de fermeté que de souplesse, il a été impliqué, drôle, audacieux, chaleureux et son travail sur OD dans l’Ouest lui a même valu un prix Gémeaux — bien mérité — en septembre.

Julie Snyder est 100 % d’accord. « Jay a créé un style d’animation original et inédit, qu’il a façonné au gré des saisons d’OD. C’est certain que ça va faire école », indique-t-elle.

À la barre d’une émission prisée par les jeunes, Jay Du Temple a enfilé des perles, des bijoux flamboyants et des robes longues, il a coloré ses cheveux en arc-en-ciel et il a normalisé le port du vernis à ongles chez les hommes.

Que l’on trouve ça super joli ou affreusement laid, l’animateur a osé et a pulvérisé plusieurs tabous au passage.

Et dire que Jay Du Temple a failli ne jamais hériter du titre de timonier d’Occupation double Bali en 2017. À l’époque, la chaîne V (l’ancien Noovo) et la compagnie Productions J de Julie Snyder cherchaient une grosse vedette pour relancer OD après sa première incarnation sur TVA. « Stéphane Rousseau a décliné l’offre, et Guillaume Lemay-Thivierge l’a aussi déclinée », se souvient Julie Snyder.

C’est lors des auditions des collaborateurs de l’émission OD+ en direct, qui jouait sur MusiquePlus, que Julie Snyder a repéré l’humoriste à la toque — c’était la mode en 2017, souvenez-vous. Et il y a cinq ans, en dehors des fans de Code G et Code F sur Vrak, le grand public connaissait peu ce jeune homme barbu de 25 ans qui avait fait quelques apparitions dans Like-moi ! à Télé-Québec.

Le réseau hésitait, et Julie Snyder s’est rendue au bar Chez Maurice, à Saint-Lazare, où Jay Du Temple animait une soirée d’humour. « Je le trouvais tellement bon », se rappelle Julie Snyder. Le contrat a été signé et vous connaissez la suite.

Maintenant, la chasse au prochain Capitaine Rebondissement — ou à la future Lady Bisbille — est ouverte. Aucune femme n’a pris les commandes de cette émission depuis sa mise à feu, en 2003. La personne choisie ne devra surtout pas copier le style de Jay Du Temple. Ce serait casse-gueule. Et ce n’est pas tout le monde qui peut porter un « crop top » avec autant d’aisance.