Ces séries que l’on finit malgré nous

Après le premier épisode de la minisérie phénomène The Watcher de Netflix, on sent le piège se refermer avec force sur nous. Il reste encore six épisodes d’une heure à cette histoire d’épouvante qui aurait pu être un courriel et c’est 100 % certain que l’on va l’engloutir au complet, même si la qualité n’est pas top, top.