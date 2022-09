La programmation d’automne de Noovo, qui se déploiera à partir du 11 septembre, s’articule autour de trois mots-clés pas du tout « relous » : chouchou, doudou et remous.

Chouchou, pour l’intrigante nouvelle série de Simon Boulerice (Six degrés, Géolocaliser l’amour), où une prof de cinquième secondaire s’amourache d’un élève de 17 ans.

Doudou, pour le retour de nos séries réconfort comme Entre deux draps, Moi non plus ! et Un souper presque parfait.

Et remous, pour Occupation double, allô, avec les vagues de la Martinique, la bisbille coulée en boisson sucrée et les nouveaux cheveux de Jay Du Temple, qu’il coiffe en pics comme a) Simon L’Espérance dans Ramdam mais b) d’une couleur pastel délavée. Grosse vibe de Backstreet Boys en 1998, dirait sûrement Jimy ou Koralie-Maya.

Pour revenir à Chouchou, ça débute le mercredi 14 septembre à 20 h. L’enseignante de français Chanelle Chouinard (Évelyne Brochu), dite Chouchou, 37 ans, flanche pour son élève Sandrick (Lévi Doré), un ado curieux, sensible et passionné de littérature. Sophie Cadieux campe la maman de l’adolescent, tandis que Steve Laplante hérite du rôle du mari cocu, une bombe à retardement. Très, très hâte de voir les premiers épisodes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Steve Laplante jouera dans la série Chouchou de Simon Boulerice.

Assisté d’Antoine Vézina, Louis Morissette s’empare des manettes du Maître du jeu, une adaptation du concept britannique Taskmaster, où cinq humoristes (Ève Côté, Christine Morency, Mehdi Bousaidan, Jo Cormier et Mathieu Pepper) relèveront des défis loufoques et rigolos. Première diffusion : le jeudi 15 septembre à 20 h.

Nouveauté du vendredi à 20 h : Les justiciers, où trois volubiles avocates régleront des dossiers de petites créances à la façon de L’arbitre ou de La cour en direct, choisissez la référence selon votre âge. L’émission ne s’appelle pas Les justicières, car Noovo ne sait pas si les trois procureures (Julie Couture, Elfriede Duclervil et Marie-Élaine Tremblay) seront toutes disponibles pour une éventuelle deuxième saison. La caméra nous montrera aussi les délibérations des trois avocates quand elles se retirent dans leur antichambre. Et Paul Houde assurera la narration.

Si vous ne souscrivez pas à la plateforme Crave, Noovo présente les mardis à 20 h la captivante et poignante minisérie Une affaire criminelle avec Céline Bonnier dans le rôle d’une mère qui se bat pour sortir son fils de prison.

C’est très bon et c’est nommé dans la catégorie de la meilleure série dramatique au prochain gala des prix Gémeaux, le dimanche 18 septembre.

Dans Moi non plus !, après leur prise d’otage en studio et l’échange d’un baiser (ooouh !), Sarah (Catherine-Anne Toupin) et Christian (Vincent Leclerc) vivent un choc post-traumatique. Ils ajoutent un nouveau chroniqueur à leur émission de radio, le Dr Valcœur (Vincent Graton), une caricature de tous les médecins qui embrassent une carrière médiatique. Ah oui, l’assistante du Dr Valcœur, interprétée par Chantal Baril, tombera amoureuse du père de Sarah, campé par Pierre Curzi.

Deux nouveaux personnages dans Entre deux draps : Christian Bégin, qui jouera le père de Lydia (Virginie Ranger-Beauregard), ainsi que Paul Doucet, le papa de Jean-Pascal (Simon Pigeon). Une autre chambre s’ajoute aux décors de cette délicieuse sitcom : celle d’un tout-inclus dans le Sud. On rouvre les portes le mercredi 14 septembre à 19 h 30.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Julie Snyder reprendra la barre de La semaine des 4 Julie le 12 septembre.

Pour son retour en ondes le lundi 12 septembre à 21 h, La semaine des 4 Julie recevra le groupe Simple Plan et l’animatrice dévoilera un topo qui a été tourné avec les joueurs du CH Cole Caufield et Nick Suzuki… en pédalo. Michèle Richard (avec qui Julie Snyder a campé aux Îles-de-la-Madeleine) et Jean-Luc Mongrain se joignent au bassin de collaborateurs du talk-show quotidien de Noovo. Fait à noter : tous les chefs des partis provinciaux ont accepté de défiler sur le tapis roulant de la démone, sauf François Legault.

La deuxième saison de Club Soly (lundi à 19 h 30) nous promet plus de musique de même que des caméos de Martin Matte, Bernard Fortin, Ariane Moffatt et Pierre Brassard.

Phil Roy s’installe aux commandes de Qui sait chanter ? les lundis à 20 h. Au menu, soirées thématiques de country, de Noël et d’Halloween.

Le 3 octobre, Noovo reconduit sa soirée électorale avec ses chefs d’antenne Marie-Christine Bergeron et Michel Bherer dans la cabine de pilotage. Par contre, Noovo ne retransmettra pas le débat des chefs chauffé par Patrice Roy.

À l’hiver, Noovo offrira la télésérie Virage 2 : Double faute, où Éric Bruneau enfile les shorts d’un joueur de tennis québécois qui pointe au 187e rang du classement mondial. Un genre de Simon Larose, quoi. Oui, Virage 2 parlera de sport, mais bien plus d’anxiété et de pression de performance. Louis Morissette sera Sylvain, l’entraîneur.

Toujours en janvier, la scénariste Michelle Allen (L’échappée) signera les textes de L’empereur, une minisérie qui explorera l’histoire tordue d’une étoile montante du monde de la pub (Jean-Philippe Perras) qui s’enfoncera dans un engrenage de comportements toxiques, avant d’être dénoncée. La distribution de L’empereur comprend David Boutin, Macha Grenon, Madeleine Péloquin, Charlotte Aubin et Naïla Louidort.

Toujours pas de confirmation officielle pour Aller simple 2, mon coup de cœur de la saison passée, mais ça sent bon pour la suite, à ce qu’il paraît.

Chez Noovo, janvier rime également avec Big Brother Célébrités, téléréalité toujours chauffée par Marie-Mai. Et quant à la version québécoise de Survivor, Noovo la relaiera au printemps 2023, promis, juré, la tribu a parlé !