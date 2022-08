Ainsi, la maison Dior a décidé de renouveler son contrat avec Johnny Depp afin d’assurer la promotion de son parfum Sauvage. L’entente impliquerait une somme « dans les sept chiffres » sur quelques années (la précédente était de 5 millions US).

Précisons que l’acteur était déjà le visage de ce parfum (à ne pas confondre avec Eau Sauvage, créé il y a plusieurs décennies) depuis 2015. Plutôt que de trouver une autre personnalité capable de symboliser le parfum actuellement le plus vendu au monde, la maison de couture fait le pari que Johnny Depp est encore le meilleur choix.

Avant le procès qui l’a opposé à son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp projetait l’image de l’aventurier, de l’homme libre et fantaisiste. Celui qui a passé beaucoup de temps dans les cordages de bateaux de pirates était la figure idéale pour représenter ce produit.

Mais au terme de ce procès très médiatisé qui s’est soldé par une victoire de Johnny Depp (même si les jurés sont arrivés à la conclusion que les deux ex-époux s’étaient mutuellement diffamés), l’image de l’acteur a été mise à mal.

On a découvert un être narcissique capable de violence verbale et physique. Amber Heard a notamment affirmé que Johnny Depp devenait un « monstre » sous l’emprise de la drogue et de l’alcool. Il l’a violée au moyen d’une bouteille d’alcool un mois après leur mariage, en mars 2015, a-t-elle affirmé.

En mai 2016, au cours d’une dispute, Johnny Depp lui aurait lancé un téléphone au visage. C’est à ce moment qu’elle aurait pris la décision de demander le divorce.

C’est l’image de ce Johnny Depp qui s’offre maintenant à nous. C’est lui qui va tenter de faire rêver les hommes et de séduire les femmes en leur faisant croire que l’image sulfureuse qu’il a traînée pendant les six semaines du procès s’est subitement transformée en effluves de vétiver, de géranium et de cèdre.

Moi qui ai travaillé dans le monde du marketing au tout début de ma carrière, je suis fasciné par la décision de Dior, son audace et sa guidounerie. Ma première réaction a été de me dire que cet empire de la mode et du luxe prenait un énorme risque en maintenant la présence de Johnny Depp.

J’ai imaginé les jeunes hommes qui vont se retrouver au rayon des parfums devant des publicités de l’acteur et du flacon. Auront-ils envie de s’enduire d’un peu de Johnny ? Parce qu’il y a de cela dans la manière d’associer une vedette à un parfum. On devient un peu Céline Dion, Brad Pitt ou Julia Roberts quand on porte le jus qu’ils représentent.

Et leurs amoureuses ? Auront-elles envie de se blottir dans leur cou sans éprouver un certain malaise ?

Oui, j’ai pensé à cela. Mais Dieu que je peux être naïf, parfois !

Selon plusieurs sources, les ventes de Sauvage ont grimpé de 50 % au cours du procès. Oui, vous avez bien lu. Alors que les jurés n’avaient pris aucune décision et que l’on découvrait le côté sombre de ce couple au sein duquel les insultes prenaient plus de place que les mots d’amour, on se ruait sur ce parfum.

Le magazine L’officiel rapportait en juin, quelques jours après le verdict, que les recherches sur le web en lien avec le parfum avaient grimpé en flèche. Beaucoup de femmes ont publié des commentaires disant qu’elles souhaitaient acheter ce parfum à leur homme dans le but de soutenir Johnny Depp.

C’est cela qui a convaincu l’équipe marketing de la maison Dior de sceller une entente au plus sacrant avec l’acteur. Entre le tournage d’un film (il participe au tournage de La favorite où il incarne Louis XV) et des concerts avec Jeff Beck, Johnny s’est rendu dans un studio pour une séance de photos.

Les concepteurs avaient entre les mains l’homme viril et sauvage qu’ils souhaitaient pour leur parfum. Le procès dont il émerge le rend encore plus viril et sauvage. Le jackpot !

Ce qui est étonnant dans cette histoire, c’est que malgré les soubresauts, la maison Dior n’a jamais lâché Johnny Depp. Quand, en 2017, les problèmes avec son ex-femme ont été révélés, la maison aurait pu le larguer comme toutes les grandes marques le font avec leur porte-parole lorsque celui-ci se retrouve au cœur d’un scandale. Elle ne l’a pas fait.

Le mariage Dior-Depp est l’un des rares cas de fidélité inébranlable entre une marque de luxe et son visage. La raison est fort simple : l’argent. Sauvage est une véritable vache à lait pour les Parfums Christian Dior et le groupe LVMH. Il se vend un flacon toutes les trois secondes sur la planète.

Le parfum contribue largement aux 4,66 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisé par la division parfums et cosmétiques du groupe en 2021. À lui seul, Sauvage rapporte 4,5 millions de dollars par jour (un flacon de 100 ml d’eau de toilette coûte 140 $).

Je retiens de cette affaire que les procès, réels ou populaires, qu’ils conduisent à un verdict de culpabilité ou non, sont aujourd’hui accompagnés d’un incroyable ensemble de subtilités. Parmi celles-ci, la lutte que se livrent les supporteurs de la personne qui est au cœur du procès et ses détracteurs.

C’est le procès du procès qui importe aujourd’hui. Et cela passe par la bataille entre ces deux groupes.

Dans l’incontournable description poético-gnangnan qui accompagne le parfum Sauvage, on dit de cette eau qu’elle est d’une « masculinité franche et évidente, comme l’image d’un homme hors de la mode, hors du temps ».

Dans le texte qui présente le film publicitaire, il est question d’une « parenthèse habitée, traversée de légendes anciennes où les loups sont des dieux et les hommes laissent parler leur animalité… ».

Ça ne s’invente pas !

Ça donne le goût de retourner à ce bon vieil Aqua Velva !