Assassinat d’un mafieux à la bombe, cadavre coulé dans le ciment et enfouissement d’un corps sur un chantier appartenant à la famille pégreuse Fournier-Costa, ça brasse autant à Valmont que dans la cuisine de Clothilde (Frédérike Bédard).

Et la criminalité gangrènera davantage la ville dans la prochaine saison de 5e rang, affirme au bout du fil la coauteure du populaire téléroman de Radio-Canada, Sylvie Lussier. Un réseau de prostitution juvénile inquiétera les policiers, un personnage mourra dans un bain d’acide, Marie-Christine (Julie Beauchemin) fréquentera Pascal Faubert (Antoine Durand), un couple pivot divorcera et la guerre entre les deux clans mafieux escaladera comme jamais.

D’ailleurs, pour coffrer tous ces ripoux, la SQ de Valmont accueillera une nouvelle sergente-détective, Isabelle Perreault, que campera Lynda Johnson. Si, si, la célèbre Maryse de 4 et demi des scénaristes de 5e rang, Sylvie Lussier et Pierre Poirier. La compétitive Sophie (Julie Du Page) la détestera au premier regard.

Maintenant, rassurez-vous : le bon Jean-Michel (Frédéric Millaire Zouvi) n’a pas péri après son tour de machine avec Lucas (Louis-David Morasse). C’est un personnage trop payant et trop aimé des fans de la série. « Mais Jean-Michel va revenir pas mal magané. On va aussi découvrir des pans inconnus de son passé », note l’auteure Sylvie Lussier.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Une des scènes du dernier épisode de 5e rang

Les créateurs de 5e rang ont dû se battre pour que les personnages plus excentriques comme Jean-Michel, Francine (Muriel Dutil) ou Gladys (Julie Roussel) existent. « Les diffuseurs sont très frileux avec ce type de personnage plus outrancier. Ils ont peur de la caricature, mais on a bien fait de défendre notre point de vue », indique Sylvie Lussier.

Pour qu’une série agrocriminelle comme 5e rang respire, il lui faut des bouffées d’humour et d’humanité. La vieille malcommode Francine (et son maquillage bleuté) nous en fournit une flopée, tout comme Gladys la fouineuse et le nigaud sympathique à Jean-Michel.

Comme la finale de mardi soir l’a démontré, Marie-Jeanne (Catherine Renaud) a franchi la « ligne rouge » qui sépare la culture de cannabis et le meurtre. Elle poursuivra son ascension dans le crime organisé aux côtés de Tina (Brigitte Poupart) et Lucas. « Et on continuera de montrer sa vie personnelle. Marie-Jeanne fait partie de la famille Goulet. Elle est encore une sœur, une tante et une amoureuse », détaille Sylvie Lussier.

D’ailleurs, les (nouveaux) rapprochements entre Marie-Jeanne et Fred (Maxim Gaudette) mettront le flic dans le pétrin. Et même en prison, le psychopathe Marc Trempe (Marc Béland) qui, rappelons-le, a dépecé sa sœur et voulu empailler son ex-copine, continuera de manipuler la très naïve Marie-Paule (Ève Duranceau), la Frida Kahlo des pauvres.

Quant à Mireille (Geneviève Brouillette), son Carré vert se transformera en lieu de rencontre des mafieux de Valmont. Le bâtiment qui abrite le resto appartient à Lucas, qui y tiendra ses réunions. Il y a également le chef Pascal Faubert qui souhaite ouvrir un établissement chic et une fromagerie dans le coin. Bisbille au menu, les amis.

Des nouvelles de Véro !

Véronique Cloutier est la Patrick Lagacé de la télévision généraliste. Elle jongle avec un paquet d’emplois sans jamais rien échapper.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Véronique Cloutier animera une nouvelle compétition musicale baptisée Zénith à partir de janvier 2023.

L’animatrice reviendra à la barre du gala des prix Gémeaux le 18 septembre prochain. Elle jouera dans la troisième saison de L’œil du cyclone à Radio-Canada. Elle présentera l’épilogue de sa série Loto-Méno le 19 mai dans la section Véro.TV de l’Extra de Tou.tv. Et elle chauffe la quotidienne radiophonique Véronique et les Fantastiques sur les ondes de Rouge FM.

D’ailleurs, bonne nouvelle, Radio-Canada présentera l’excellent documentaire Loto-Méno à partir du lundi 11 avril à 21 h. Plus besoin de souscrire à l’Extra pour le visionner.

Aussi, Véronique Cloutier pilotera la nouvelle compétition musicale multigénérationnelle Zénith à partir de janvier 2023, toujours au diffuseur public. Concept ? Quatre chanteurs du showbiz québécois, issus de quatre générations différentes, tenteront de séduire le public en studio en concoctant un numéro aussi original qu’inusité. Ça pourrait être, par exemple, une Ginette Reno qui reprend du Billie Eilish ou un rappeur comme Loud qui revisite un classique de Claude Léveillée.

Dans les gradins de Zénith, quatre équipes de 25 personnes représenteront chacune leur génération : les Z (nés après 1994), les Y (nés entre 1981 et 1993), les X (nés entre 1968 et 1980) et les boomers (le reste !). Ces quatre équipes, formées de gens dits ordinaires, donc pas des vedettes, voteront pour leur performance préférée. L’artiste qui accumulera le plus de points passera à l’étape suivante jusqu’à la grande finale de Zénith. Bref, qui saura charmer les 7 à 77 ans sans se dénaturer ?

Zénith jouera en direct, ce qui permet de libérer des droits de chansons à moindre coût. Comme à En direct de l’univers de France Beaudoin. Contrairement au Choc des générations de Gregory Charles, qui pigeait dans l’impro, la danse et le quiz, Zénith ne misera que sur la musique, fabriquée par des pros.

Quant à 1res fois, l’émission tire sa révérence ce jeudi à 20 h après cinq saisons à l’antenne. Et c’est Véro qui recevra les surprises. Pourquoi arrêter ? La pandémie a usé l’équipe. « Ç’a été compliqué à faire. C’est un show de gens qui se serrent dans leurs bras et où il y a 30 de tes meilleurs amis derrière le rideau. À la fin, on ne pouvait même plus s’asseoir sur le même sofa. La saison 5 en pandémie nous a achevés », confie Véronique Cloutier.