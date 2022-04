La guerre des talk-shows du dimanche soir ne se déroulera pas sur les ondes québécoises ce printemps. TVA a reporté à septembre la diffusion de la nouvelle émission de débats que concocte Stéphan Bureau dans le plus grand secret.

La raison officielle du déplacement ? Encore nébuleuse. La qualité de deux émissions pilotes, qui ont été tournées la semaine dernière dans les studios de TVA, n’aurait pas joué dans la décision, me dit-on. Calendrier de production trop serré, budgets insuffisants, décor à améliorer et retouches à apporter au concept, ces hypothèses ont toutes été soulevées par des sources ayant travaillé sur ce projet appelé à concurrencer le grand plateau de Guy A. Lepage à Radio-Canada.

Joint dimanche, Stéphan Bureau a préféré ne pas commenter. Le Groupe TVA n’a pas répondu à des demandes d’information à propos de l’alternative à Tout le monde en parle qu’il développe depuis plusieurs semaines.

Selon le plan initial, Stéphan Bureau aurait pris l’antenne d’ici deux semaines, dans la case dominicale de 21 h, tout de suite après Star Académie.

Les détails rapportés par mes espions, maintenant. Le plateau que chauffera Stéphan Bureau l’automne prochain à TVA s’appelle Assoyez-vous !. Le concept s’apparente aux émissions de débats dont raffolent les téléspectateurs français, du genre On n’est pas couché, de Laurent Ruquier.

Dans un épisode test d’Assoyez-vous ! qui a été enregistré mardi, deux commentateurs épaulaient Stéphan Bureau : Benoit Dutrizac et Isabelle Maréchal. Mariana Mazza était l’invitée principale de cette émission d’une heure. Il n’y avait pas de public en studio.

Le concept d’Assoyez-vous ! permet à l’invitée d’éjecter un des deux panélistes qui entourent Stéphan Bureau. Mariana Mazza aurait écarté Benoit Dutrizac, de QUB radio, qui a été remplacé par Sophie Durocher, elle aussi une tête d’affiche de Québecor Média.

Les esprits se sont échauffés sur le plateau quand le sujet d’Éric Lapointe a été soulevé. Mariana Mazza s’est fait tatouer le visage du chanteur rock sur la cuisse droite. L’humoriste a fait altérer le dessin après l’arrestation et la reconnaissance de culpabilité qu’Éric Lapointe a enregistrée dans un dossier de voie de fait. De son côté, Sophie Durocher écrit souvent dans Le Journal de Montréal contre la culture du bannissement et pour le droit d’Éric Lapointe, 52 ans, de reprendre sa carrière musicale. L’interprète de Mon ange a bénéficié d’une absolution inconditionnelle en octobre 2020.

En fin de parcours, Assoyez-vous ! a accueilli Pierre Nantel, candidat du Parti québécois à l’élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin. Pierre Nantel a été député du NPD de 2011 à 2019 et il a récemment animé une émission matinale sur la plateforme QUB radio.

Dans les 18 dernières années, TVA a mis plusieurs émissions de variétés dans les pattes de Tout le monde en parle. Mais c’est la première fois que la chaîne de Québecor s’attaque à Guy A. Lepage avec une production d’affaires publiques, qu’elle manufacture à l’interne.

La maudite COVID

La COVID-19 n’épargne vraiment pas Star Académie. Le virus a retardé de deux semaines la mise à feu de la téléréalité de TVA, en janvier, et voilà que deux concurrents ont été infectés par le maudit variant, les forçant à s’isoler au manoir de Waterloo, loin des studios MEL’S de Saint-Hubert.

Olivier Bergeron, 20 ans, a dû se désister du dixième gala dominical, tandis qu’Eloi Cummings a défendu sa place à distance en chantant dans une pièce de l’Académie spécialement aménagée pour lui.

Le Madelinot de 16 ans n’a pas paru tant affecté par la maladie. Il a été très juste dans sa relecture épurée du classique Double vie, de Richard Séguin. Probablement sa meilleure prestation de la saison, qui lui a valu le vote du public, sans surprise. Les téléspectateurs adorent Eloi Cummings, qui ressemble à un jeune Elvis Presley dans ses habits chics.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Eloi Cummings

Sarah-Maude Desgagné, 23 ans, d’Amos, a été sauvée par les profs. Son choix de chanson, Laisse-moi t’aimer, de Mike Brant, a été étrange. Cette pièce ne lui collait pas tant. Et Sarah-Maude a éprouvé des problèmes de justesse.

Après quatre mises en danger, Jérémy Plante, 25 ans, de Lévis, a fait ses adieux sur la chanson Somebody Like You, de Keith Urban. Il a énormément progressé en deux mois et demi avec Gregory, Lara et Guylaine. Jérémy dégage beaucoup d’assurance sur scène, beaucoup plus qu’Olivier ou Eloi, qui récoltent systématiquement l’appui des fans.

En ouverture, Robert Charlebois a pété le feu. À 77 ans, sa voix demeure aussi belle et ronde qu’à ses débuts. Krystel Mongeau, ma préférée depuis le départ d’Audrey-Louise, a été épatante sur Lindberg en reprenant la portion rendue célèbre par Louise Forestier.

Le numéro hispanophone n’a pas été le plus réussi. Il faisait un peu spectacle de tout-inclus à Cayo Santa Maria. Par contre, Antoine Gratton a volé la vedette sur La Bamba en remplaçant le chanteur Mika, également absent pour cause de maladie.

Très longue portion pour mousser la sortie du disque de Star Académie 2022, qui a permis à Audrey-Louise de se nourrir des applaudissements de spectateurs. Sinon, on avait presque tous oublié la présence de Gaëlle et Yannick dans le concours.

En fin de gala, Édouard Lagacé et Krystel Mongeau ont brillé avec l’auteur-compositeur-interprète australien Dean Lewis. Vraiment, ça va se jouer entre Krystel et Camélia du côté des filles. Un souhait pour Krystel ? Qu’elle embrasse son côté country en reprenant du Isabelle Boulay, du Faith Hill, du Shania Twain et pourquoi pas du Renée Martel ? Notre cowgirl dorée, c’est elle, Krystel.