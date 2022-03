Un touriste irlandais, incarné par le coquin Christian Grey, aussi connu sous son nom d’acteur Jamie Dornan (The Fall), se réveille dans un hôpital perdu en Australie. Comme dirait un participant d’OD : il se souvient de « fuck all ».

Il ne se rappelle ni son nom, ni d’où il vient, ni de ce qu’il fabrique dans le désert australien. Pas de portefeuille dans ses poches, pas de téléphone cellulaire. Rien du tout. La police l’a retrouvé inconscient dans la carcasse d’une vieille auto qui a capoté sur une route isolée de campagne. Personne n’a été témoin de l’accident. Et personne n’a couru aux urgences pour s’informer de l’état de santé de ce touriste amnésique.

Mais qui est cet homme barbu et confus, au métier et au passé inconnus ? Voilà le point de départ, très accrocheur, de la captivante minisérie britannique The Tourist, offerte en anglais et en français sur Amazon Prime Video. Ce western moderne aux rebondissements multiples est vraiment très, très bon et a été concocté par les brillants cerveaux derrière The Missing (Disparition).

The Tourist ne comporte que six épisodes d’une heure, et les trois premiers vous cloueront au sofa. En fin de parcours, ce thriller prend une tangente psychédélique inattendue et longuette, mais la qualité demeure plus qu’acceptable.

Il y a de l’action brute à la Jason Bourne, des scènes comiques, de l’humour noir, un puzzle à assembler et des personnages bizarres qui vivent dans l’univers croisé de David Lynch et des frères Coen.

Et il y a l’attachante policière Helen Chambers (Danielle Macdonald), la seule de la série qui s’inquiète du sort de notre pauvre touriste perdu (excellent Jamie Dornan), qui n’a toujours pas de nom. Helen donne habituellement des contraventions de vitesse. Elle n’enquête jamais sur de gros cas et son mari, hyper détestable, la rabaisse constamment.

Mais Helen possède une qualité redoutable : l’instinct. Quelque chose cloche avec l’histoire du touriste à la mémoire brouillée. Mais quoi ? La vaillante Helen, le rayon de soleil de cette minisérie, décide de se coller au touriste amnésique et n’a aucune idée que sa vie changera à jamais par la suite.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Danielle Macdonald incarne la policière Helen Chambers dans la minisérie The Tourist.

Le seul indice qui relie le touriste à son existence d’avant, c’est un bout de papier retrouvé dans les poches de son pantalon. Dessus, une date, une heure et l’adresse d’un casse-croûte au fin fond d’un bled qui ressemble à un village fantôme du Far West (avec des virevoltants dans les rues vides).

À partir de là, tout déboule. Portez attention aux nombreux détails, qui n’ont pas été plantés dans l’intrigue de façon anodine. The Tourist est le genre de série que l’on pourrait visionner une deuxième fois en remarquant que, cibole, plusieurs clés de l’énigme reposaient sous nos yeux, comment avons-nous pu les rater ?

Les deux versions de District 31

Luc Dionne est un auteur ratoureux et bien avisé. Il a écrit deux versions des derniers épisodes de District 31. Comme dans les grosses séries américaines, quand l’équipe de production souhaite mélanger les acteurs, prévenir les fuites et brouiller les pistes.

La première version des textes de District 31 ramenait bel et bien le personnage mort dont je vous parlais dans ma chronique de mercredi. Cet homme conspué partageait une scène de pêche importante avec notre bon commandant Chiasson (Gildor Roy), qui aurait fait crier les fans, c’est évident.

Dans la deuxième version du scénario, celle que nous verrons en avril, Luc Dionne a rayé ce personnage controversé, dont la présence (prévisible) aurait détonné dans cette grande finale qui s’annonce hyper émotive. Selon les infos qui ont filtré, oui, ça va pleurer dans les chaumières. Mais Laurent Cloutier (woups, divulgâcheur) n’y sera pas. Il repose dans le même cimetière que Nadine Legrand, Jeff Morin, Yanick Dubeau et Christian Phaneuf.

Le retour de La voix

TVA en a fait l’annonce cette semaine. Star Académie s’offrira une pause en janvier 2023 et c’est La voix qui reviendra en ondes après un arrêt de trois ans. Charles Lafortune tiendra toujours les manettes, et l’identité des quatre coachs n’a pas été révélée.

Je préfère Star Académie à La voix. Le concept de La voix devient vite répétitif. À Star Académie, ça pleure dans les toilettes, ça s’enfarge devant Stromae, ça hurle après l’élimination d’Audrey-Louise, ça subit les coupes au scalpel de Lara Fabian et ça pleure encore dans les toilettes. Bref, c’est du bon divertissement.

En même temps, on n’a pas le choix. Il faut se farcir quelques saisons de La voix si l’on veut que Star Académie reprenne les ondes. Pourquoi ? Parce que sans La voix, où Star Académie repêcherait-elle ses meilleurs candidats ?