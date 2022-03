Veillée 100 % masculine à Star Académie, dimanche soir à TVA, avec la popstar belge Stromae, le duo Milky Chance, le Saint-Germain-des-Prés du metteur en scène Serge Denoncourt et les trois gars sur le sofa qui ont lutté pour leur lit au manoir de Waterloo.

Pas de surprise ici : Olivier Bergeron, 20 ans, de Kedgwick, au Nouveau-Brunswick, a (de nouveau) remporté le vote populaire après sa relecture rauque de Mon ange, d’Éric Lapointe. Ce ne fut pas la meilleure prestation des trois concurrents mis en danger, disons-le.

Et non, Olivier ne possède pas la plus belle voix de la cohorte, mais il a du cœur, de la détermination et il bûche pour ne pas retourner à son emploi au moulin à scie. Résultat : les téléspectateurs craquent pour son histoire de vie inspirante. C’est dur de mettre à la porte un jeune homme aussi attachant, pour qui la chanson représente le seul moyen de s’extraire d’un milieu professionnel qu’il déteste et qui le pousse à consommer trop d’alcool.

Le public lui restera fidèle jusqu’à la finale, probablement.

Julien Charbonneau, 23 ans, de Montréal, a joué d’audace en reprenant Je t’aime, de Lara Fabian, la directrice actuelle de Star Académie et aussi son ancienne coach à La voix 6. Il a été excellent et en contrôle sur cette pièce difficile et classique de Lara Fabian. Les professeurs l’ont logiquement protégé de l’élimination.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Julien Charbonneau a été sauvé par le corps professoral.

C’est donc Édouard Lagacé, 27 ans, de Cowansville, qui a été renvoyé. Son complexe de l’imposteur lui aura causé des ennuis jusqu’à la toute fin. Dommage, car sa version de Ce soir l’amour est dans tes yeux, de Martine St-Clair, a été charmante et très proche de celle de Louis-Jean Cormier.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Édouard Lagacé a dû quitter l’arène.

Ce neuvième gala de Star Académie à TVA a décollé avec l’inspirant artiste belge Stromae, qui a été énergique, investi et généreux envers les académiciens. Superbe mise en scène pour cet auteur-compositeur-interprète talentueux, qui a eu l’humilité de révéler, au retour d’une pause publicitaire, qu’il avait induit Sarah-Maude Desgagné en erreur pendant la pièce Santé. Quel artiste sympathique, quand même.

La portion consacrée aux classiques de la chanson française a permis à Camélia Zaki, 17 ans, de se démarquer sur Ne me quitte pas. Krystel Mongeau, 25 ans, a également été solide sur Non, je ne regrette rien, d’Édith Piaf. Fausses cigarettes, utilisation du noir et blanc et costumes d’époque, ce voyage dans le temps a été joliment bricolé par Serge Denoncourt.

Quant au passage du duo allemand Milky Chance, ce fut correct, loin de l’extase. Et que dire du segment humoristique concocté par Patrick Groulx avec les meilleurs amis des candidats en danger ? Ça méritait une élimination sur-le-champ. Un gros « skip » (sans nourriture).

Campagne électorale cruciale

Stéphanie Harvey a pété le McTrio de filles de Big Brother Célébrités, fin février, en orchestrant l’éviction de Catherine « Peach » Paquin.

La championne mondiale de jeux vidéo a brisé dimanche soir le dynamique duo de mousquetaires (mes préférées !) en renvoyant Claudia Bouvette chez elle.

C’est une joueuse redoutable qui a ainsi été retranchée. Probablement la meilleure de tous les colocs qui habitent encore dans la maison-studio d’Anjou. Claudia Bouvette, 26 ans, se dirigeait vers la victoire, et tous les fans de la téléréalité de Noovo lui prédisaient le grand prix.

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Claudia Bouvette a été évincée de Big Brother Célébrités, dimanche.

Claudia Bouvette a perdu en raison d’un geste louable : elle s’est abstenue de mener une campagne de séduction en mentant ou en dénigrant ses collègues du bloc d’élimination, soit Tranna Wintour et Éléonore Lagacé. Stéphanie Harvey, 35 ans, espérait que Claudia lui promette tous les déjeuners Ben & Florentine du monde – et probablement tous les sushis du Yuzu, aussi.

Mais l’auteure-compositrice-interprète a refusé de se commettre ou de salir ses amies. L’intégrité est un phénomène rare à Big Brother Célébrités. Et cette décision honore Claudia Bouvette, dont la cote d’amour a explosé dans les 11 dernières semaines.

Vraiment, c’est une jeune femme attachante, drôle, vive et brillante.

Une « chic chick », pour paraphraser un des succès de MixMania 2, la populaire émission de Vrak à laquelle elle a participé en 2011. Bonus : Claudia n’aura pas à aller vivre dans un condo à Mirabel pendant trois ans. Tout le monde gagne.

De son côté, Éléonore Lagacé, 24 ans, n’a pas hésité à jurer à Stéphanie qu’elle la garderait dans la chambre jaune, même si c’était une tromperie. Éléonore a adopté la tactique opposée à celle de son amie Claudia, mais tout aussi valable, pour s’assurer d’accéder au top 4. En pilotant une campagne électorale agressive et efficace, Éléonore a conquis Stéphanie. Tranna a effectué un travail de terrain similaire.

Maintenant, l’issue du challenge de la patronne chamboulera la suite des évènements. Si Tranna gagne, ça sent le roussi pour le cycliste muet Hugo Barrette. Si Stéphanie l’emporte, l’alerte rouge clignote pour Tranna Wintour qui ne s’habille pas en Prada, mais avec des chandails de divas.

Et tout ça se réglera ce lundi soir avec une pile de tranches de bacon en bois !