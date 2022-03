Qui répond quand le commandant Chiasson (Gildor Roy) sort le téléphone magique de son tiroir dans District 31 ? Des agents secrets. De redoutables espions qui trompent les enquêteurs les plus vigilants.

C’est dans cet univers mystérieux et frénétique que nous plonge la nouvelle minisérie Classé secret de la chaîne AddikTV, que cosignent Michel d’Astous et François Pagé. Oui, il s’agit du même François Pagé (Après, Piégés) qui a fait croire à tout son entourage qu’il était mort d’un cancer des os en avril 2014. Court résumé d’une longue histoire : François Pagé souffrait alors de dépression majeure et en a profité pour disparaître et remettre les compteurs à zéro.

On peut dire que l’imagination fertile de François Pagé a été cruciale dans l’élaboration des intrigues complexes de Classé secret, qui parle de duperie professionnelle et de fausses identités. C’est hallucinant, quand même.

Ce thriller policier, qui décolle le jeudi 31 mars à 21 h sur la chaîne AddikTV, plaira assurément aux fans de The Americans, mais dans une version dépouillée de budgets colossaux. Tokébakicitte, quand même.

Mélissa Désormeaux-Poulin et Patrick Labbé campent le couple d’agents secrets au cœur du récit. Elle, Rachel Miller, dirige l’unité de contre-terrorisme établie à Montréal. Lui, Émile Darcy, travaille comme responsable du recrutement et de la gestion des sources.

PHOTO FOURNIE PAR ADDIKTV Rachel et Émile (Mélissa Désormeaux-Poulin et Patrick Labbé) forment un couple en apparence normal. Mais Émile doit enquêter sur une taupe à la solde des Américains… sa propre femme.

Rachel et Émile ont deux filles, Azure et Marine, et mènent une vie de couple en apparence normale. Sauf que non. Les services secrets canadiens ont été infiltrés par la CIA et le grand patron (Andreas Apergis) confie à Émile Darcy le mandat d’enquêter sur la présumée taupe à la solde des Américains, soit sa propre femme, Rachel Miller. Surprise !

Commence ici un jeu captivant du chat et de la souris sur fond d’attentat terroriste. Car une cellule de réfugiés orchestrerait à Montréal une attaque contre un puissant émir du golfe Persique.

Classé secret contient les ingrédients classiques d’une série d’espionnage : échange de mallettes dans un parc, rencontre anonyme dans un stationnement étagé, caméras de surveillance enfouies dans des toutous, fusillades sur la place publique, opération de sauvetage en territoire hostile, tout ça. Rapidement, tout le monde devient suspect et les pistes se brouillent. C’est franchement intrigant.

Et est-ce que c’est bon ? Oui. La première heure est brumeuse, mais les auteurs recadrent l’intrigue au deuxième épisode (sur un total de dix). Mélissa Désormeaux-Poulin est excellente dans son rôle de Mata Hari, dont on ne connaît pas (encore) les motivations réelles. Mère aimante et reine du déguisement, pour quelle équipe joue-t-elle ? Silence radio.

Heureusement que l’agent défendu par Patrick Labbé est sympathique, car on aurait pu le confondre avec Laurent Cloutier de District 31. Lui aussi a un côté louche, trop parfait, trop droit. Quelque chose cloche ici.

Pour suivre Classé secret, il faut s’abonner à AddikTV et consommer les épisodes à la petite semaine, sans possibilité de rafale télévisuelle. Même situation pour Manuel de la vie sauvage sur Séries Plus.

Après une époque de buffet à volonté, les diffuseurs reviennent à des stratégies de diffusion plus classiques, qui aiguisent la patience des fans. Même Disney+, Apple TV+ et Netflix délaissent lentement l’offre en bloc et la remplacent par l’étalement des épisodes sur plusieurs semaines.

Pas de répit pour Mélanie

Il n’y a pas eu de longues auditions, comme au printemps 2014, pour remplacer Véronique Cloutier et Antoine Bertrand à la barre des Enfants de la télé.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Mélanie Maynard fera équipe avec André Robitaille pour animer Les enfants de la télé.

La nouvelle complice d’André Robitaille, Mélanie Maynard, a été le coup de cœur de toute l’équipe quand elle a participé, en janvier dernier, à l’émission spéciale consacrée à Guy Jodoin. Drôle, vive et spontanée, c’est cette coanimatrice qu’il nous faut, a constaté le producteur Guy Villeneuve de chez Fair-Play. Et Mélanie Maynard a décroché l’emploi.

La recrue des Enfants de la télé situe sa présence humoristique entre celle, plus caustique, d’Antoine Bertrand et celle, plus enveloppante, d’Édith Cochrane. Mélanie Maynard se décrit « comme la chum de fille » avec qui on peut avoir bien du fun et se rappeler des souvenirs. Rappelons qu’Édith Cochrane avait annoncé à ses patrons en décembre qu’elle quittait son siège de coanimatrice pour explorer d’autres avenues professionnelles. C’était son choix.

Les tournages de la 13e saison des Enfants de la télé, prévue en septembre à Radio-Canada, débuteront en mai dans un décor flambant neuf. Oui, la table à l’éclairage magique pour les visages restera au centre du plateau, mais dans une version modernisée.

Parmi les invités confirmés, il y a Marjo, Pierre Bruneau (qui avait toujours refusé), Laurence Jalbert, Marie-Chantal Perron, Jean-Michel Anctil, Félix-Antoine Tremblay, Virginie Ranger-Beauregard, Guillaume Lambert, Charles Tisseyre, Jean-René Dufort et Isabelle Brouillette.

Deux noms figurent sur la liste de ceux qui refusent toujours qu’André Robitaille fouille dans leurs archives télévisuelles : Jean Leloup et Marc Dupré. Joint mercredi, Marc Dupré m’a dit qu’il s’agissait d’une « question de timing ». « Je fais beaucoup de télé, donc j’essaie de donner un break de ma face. C’est juste ça. J’adore l’émission », m’a-t-il confié.

La très grande majorité des convives aux Enfants de la télé se prêtent de bon cœur à cet exercice parfois difficile pour l’ego. En fait, une seule actrice a demandé à ce que la production retranche des extraits du montage final : Angèle Coutu.

La popularité des Enfants de la télé se maintient dans les sondages d’écoute. À sa 12e saison en ondes, l’émission attire encore 854 000 téléphages et la concurrence sur les autres chaînes ne l’a jamais achevée.