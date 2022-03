Dimanche soir tranquille à Star Académie, où le départ de Marily Dorion n’a pas ébranlé autant les colonnes du temple musical que celui d’Audrey-Louise, qui a plongé la cohorte 2022 dans une grave dépression saisonnière.

Pour remonter le moral des troupes et combattre la grisaille de mars, quoi de mieux que des vêtements pastel d’inspiration coco de Pâques et un épatant numéro d’éveil du printemps monté par la chorégraphe et danseuse Lydia Bouchard ? C’était du joli, tout ça. Tout en douceur, en rondeur et en souplesse, avec un beau fondu enchaîné des chansons Pendant que de Gilles Vigneault et Aquarius (Let the Sunshine in) de The 5 th Dimension.

Les trois performances des candidates en danger ont été inférieures à celles d’Éloi Cummings, Audrey-Louise Beauséjour et Krystel Mongeau dimanche passé, il faut le dire. Comme si la séquence chronologique de Star Académie avait été bousillée. Comme si la finale avait été devancée de six semaines.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Camélia Zaki

Sans surprise, Camélia Zaki, 17 ans, de Sherbrooke, a été plébiscitée par le public en interprétant une pièce quasi inconnue, Voilà de Barbara Pravi, qui sonne comme Padam Padam d’Édith Piaf. Sans rien enlever au talent de l’adolescente, c’est évident que le retour-surprise de son papa marocain lui a permis de moissonner plusieurs votes. La production a beaucoup insisté sur cette histoire familiale depuis le début de la saison.

Sarah-Maude Desgagné, 23 ans, d’Amos, a refait River Deep Mountain High de Tina Turner avec quelques problèmes de justesse (et de criage, ajouterais-je). Ce fut quand même suffisant et convaincant pour que le corps professoral la garde au manoir de Waterloo.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Sarah-Maude Desgagné

C’est donc celle avec l’identité artistique la plus forte, Marily Dorion, 27 ans, de Sherbrooke, qui a été remerciée. Son Tour de l’île de Félix Leclerc n’a pas été bouleversant ni extraordinaire. Pas de scandale ici, on s’y attendait.

Ce que nous n’avions pas anticipé, par contre, c’est la renaissance de Jérémy Plante, 25 ans. Autant il en arrachait au départ, autant il a été le concurrent le plus solide dimanche soir.

Jérémy, qui a changé d’attitude complètement, avait l’air de s’amuser, tout en assurant à chacune de ses apparitions. Est-ce l’effet Footloose ?

Édouard Lagacé, 27 ans, s’est nettement démarqué sur Crier tout bas dans le pot-pourri « nautique » de Cœur de pirate, qui a été très généreuse avec les académiciens. Mention spéciale à Julien Charbonneau, 23 ans, excellent pendant Place de la République avec Béatrice Martin au piano. La séquence sur le quai était fort sympathique.

Plombé par de petits accrochages, le segment avec Daniel Lavoie paraissait moins rodé que le reste du spectacle. Mais quelle voix et quel catalogue garni de succès comme Jours de plaine (parfaite Krystel), Ils s’aiment (chancelant Olivier) et Tension attention (étonnant Éloi).

Le séjour à la cabane à sucre, mené par Yves Lambert, Édith Butler et Jérôme 50, nous a tous fait taper du pied dans nos salons. On se serait cru à En direct de l’univers du jour de l’An, vraiment.

Quant à la controverse monstre entourant l’éviction d’Audrey-Louise, Marc Dupré a trouvé la meilleure façon de l’aborder : par le rire. Il a composé et interprété la chanson humoristique Une semaine pleine d’émotions pour aborder la grogne sans l’attiser. C’était exactement la bonne chose à faire.

Le triomphe de Tranna

Semaine héroïque pour Tranna Wintour de Big Brother Célébrités, qui a remporté le véto le plus important de la saison (jusqu’à présent). Non seulement l’humoriste anglophone a sauvé sa peau, seule devant le groupe des cinq qui dominait la maison, mais en plus elle a orchestré le départ de l’un des joueurs les plus redoutables de la saison, l’humoriste et acteur Martin Vachon.

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION L’humoriste anglophone Tranna Wintour a sauvé sa peau à Big Brother Célébrités.

Ce dernier a quitté dimanche la téléréalité de Noovo avec élégance, dignité et humour. Un super exemple de sortie réussie. Le golden retriever de l’émission a été fidèle à son personnage : attachant et juste assez mordant. L’alliance des cinq a ensuite explosé dans un bruit d’ouverture de canette de Beach Day Every Day.

Et ce qui a davantage grincé dans nos télés, ce sont les tergiversations interminables d’Éléonore Lagacé, qui a été tiraillée pendant une demi-heure entre a) sauver Martin Vachon ou b) garder Stéphanie Harvey dans la partie. Au. Secours. Décide. Toi.

Hugo Barrette ne gaspille pas de salive, on le sait depuis dix semaines. Dimanche, le cycliste a utilisé une de ses rares prises de parole par épisode pour jouer dans la tête de Léo et fouetter sa culpabilité. Cette stratégie de manipulation, bien exécutée, a été freinée par Tranna, qui a de nouveau abattu la carte féministe : pourquoi ne pas orchestrer un top 3 entièrement féminin ?

Tranna Wintour l’a bien formulé. Son retour à Big Brother Célébrités a été plus flamboyant que celui de Cher avec la chanson Believe en 1998.

Personne ne croyait en ses chances de s’extirper du pétrin. Tranna n’avait rien gagné de la saison et avait abandonné plusieurs défis sans se forcer.

Oui, c’était parfois pénible à regarder. Mais comme dans un match de basketball où le ballon flotte dans les airs quand la sirène finale hurle, Tranna a marqué le panier le plus payant de sa carrière.

Maintenant, avec Hugo Barrette qui s’aligne vers le poste de patron et qui la ciblera assurément, Tranna sera-t-elle « strong enough » comme sa diva préférée ?