Une des élèves les plus douées de Star Académie a été retranchée dimanche soir et c’est incompréhensible. Du grand n’importe quoi.

Les trois mises en danger du dernier gala se justifiaient d’ailleurs difficilement. Pourquoi opposer trois candidats aussi forts, alors qu’il restait en masse de bois mort au manoir de Waterloo ? Certaines chanteuses épuisées ou trop souvent écorchées par les professeurs ont été épargnées de cette guillotine aussi cruelle qu’inexplicable.

C’est injuste pour Audrey-Louise Beauséjour, 23 ans, de Brossard, qui n’avait jamais été inquiétée avant cette semaine. Une série de décisions douteuses lui ont cependant coûté son siège dans l’autobus bleu. Quel gâchis.

Depuis le début du concours, Audrey-Louise a brillé à chacune de ses apparitions, ses camarades exclus lui ont également prédit la victoire, mais non, le corps professoral lui a préféré Krystel Mongeau, 25 ans, de Sherbrooke, qui a été très solide sur I Won’t Let Go, des Rascal Flatts, il faut le souligner.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Krystel Mongeau

Ce n’est pas scandaleux que Krystel poursuive son apprentissage dans le télé-crochet de TVA, comprenez-moi bien. Elle a un joli timbre de voix et une assurance inégalée sur scène.

Ce qui ne passe pas, c’est le choix de mettre Audrey-Louise contre Krystel aussi tôt dans la compétition. Les fans ne l’ont pas digéré. Le fiel se déversait en hectolitres sur les réseaux sociaux.

Car Audrey-Louise et Krystel, les deux jeunes mamans de la cohorte, n’ont rien raté depuis le premier jour et leur bulletin de mi-session n’affichait que des A. On ne peut pas en dire autant de Marily, Sarah-Maude, Camélia, Olivier, Édouard ou Jérémy.

Quand Guylaine Tremblay a annoncé que Krystel restait, on a tous cru à une bourde comme celle commise aux Oscars en 2017. LOL ! Voir qu’Audrey-Louise a été éliminée après avoir été aussi bonne sur L’amour existe encore, de Céline Dion, c’est une blague, montrez-nous l’enveloppe !

Sauf que non, pas de gag ici. Même les académiciens avaient l’air sonnés du résultat. C’est tellement dommage. Cette controverse a jeté une grosse ombre sur le meilleur gala orchestré de la saison 2022. Une pétition en ligne a même été lancée pour réintégrer la concurrente destituée.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Éloi Cummings

Le vote du public n’a pas du tout été surprenant. Éloi Cummings, 16 ans, des Îles-de-la-Madeleine, a opté pour une pièce parfaite pour lui, La ballade du Irving Whale, de Zachary Richard. On croyait revivre le même phénomène qui a poussé Wilfred LeBouthillier vers la victoire en 2003. Éloi est jeune, charmant, attachant et travaillant.

C’était évident que les téléspectateurs allaient craquer pour ce sosie de Shawn Mendes, même s’il n’est pas le meilleur chanteur de la troupe. Le vote du public penche plus souvent du côté des garçons que de celui des filles.

Quant au reste de ce gala de 2 h 10 min, il a été épatant, à commencer par l’ambitieux numéro hommage à Gerry Boulet, qui a réuni Dan Bigras, Breen LeBœuf, Daniel Boucher, Lulu Hughes et Claude Cobra, de Bleu Jeans Bleu.

Le cabaret jazz pop 80-90, monté par le directeur artistique Pierre Lapointe, a été savoureux. T’es dans la lune, des BB, Dors Caroline, de Johanne Blouin, Recherché, de Jano Bergeron ou Ça va bien, de Kathleen, on en aurait pris un spectacle complet.

À la toute fin, Guylaine Tanguay a prouvé pourquoi les Québécois l’adorent. Elle est généreuse, talentueuse et a le don de mettre du pep dans nos salons.

Le danger de bien jouer

Sauvetage kamikaze au véto et manœuvre de double jeu transformée en piège pour Lysanne Richard, la dernière semaine de Big Brother Célébrités sur Noovo a prouvé à quel point Martin Vachon maîtrise bien ce jeu de stratégie.

La manœuvre complexe que l’humoriste a exécutée a été la plus audacieuse et la plus stupéfiante de la saison. Un haut niveau de dextérité et de fausses larmes (comme celles, hyper exagérées, de Léo), ce qui place Martin parmi les prétendants les plus sérieux au titre de champion de la téléréalité.

CAPTURE D’ÉCRAN DE NOOVO Lysanne Richard

Tout s’est aligné pour que son plan de sortie de la plongeuse Lysanne fonctionne. Martin a gagné le privilège de la voûte, il a protégé Claudia Bouvette, puis sa collègue Stéphanie Harvey a retiré Éléonore Lagacé du bloc d’élimination, en espérant ainsi acheter sa fidélité. La voie était tracée et complètement dégagée pour l’éviction de Lysanne, sans que le patron Martin ne se salisse les mains ou qu’il ne trahisse son alliance.

Même en annonçant à Lysanne qu’il n’avait pas le choix de la mettre en danger, Martin a paru sincère (sortez les violons). Et Lysanne a tout gobé, sans comprendre le niveau de duperie. Oups.

Maintenant, c’est évident que Martin se dessine une cible dans le dos en traversant les semaines avec autant de virtuosité. Claudia et Éléonore l’ont réalisé dimanche : elles ont maintenant la chance de se débarrasser de leur plus grand rival. Oseront-elles trahir l’alliance des cinq ? Il le faut, si Claudia et Éléonore souhaitent survivre jusqu’à la fin.

On a beaucoup critiqué Tranna Wintour pour son absence de motivation dans les défis. Mais elle a été excellente dans l’aspect social de Big Brother cette semaine. Elle a tout donné pour empêcher l’exclusion de Lysanne. Elle a dénoncé les manigances de marchandage de loyauté. Elle obtient une note de 75 %, soit le degré de certitude de Stéphanie Harvey à propos de l’identité du père de Kim Rusk.