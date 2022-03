Qu’est-ce que le courage ?

En 2006, on ne parlait que du roman Les Bienveillantes, de Jonathan Littell, qui a remporté le prix Goncourt. Une lecture difficile, très documentée, où nous étions dans la tête d’un officier SS fictif qui écrit ses mémoires en justifiant ses choix et ses actions. Je me souviens avoir eu une discussion enflammée avec une amie choquée par le roman, et persuadée qu’elle aurait été du bon côté de l’histoire pendant la Seconde Guerre mondiale.