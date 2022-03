Les profs, qui essaient de casser Jérémy Plante depuis la rentrée des classes à Waterloo, ont encore raté leur tentative d’expulsion de cet élève récalcitrant. Pour la deuxième fois, les téléspectateurs ont sauvé le Lévisien de 25 ans de l’élimination, dimanche soir, lors d’un gala de Star Académie aux accents de « pop art ».

Sur la scène des studios Mels remplis à craquer, Jérémy Plante, qui arborait un look à la Grease, a opté pour l’entraînante chanson Footloose de Kenny Loggins. Et tel un Ren McCormack (Kevin Bacon) dans un entrepôt désaffecté de Bomont, en Utah, il a dansé pour la récolte des votes. Il ne manquait qu’Ariel, Willard, Rusty et la bénédiction du révérend Shaw.

Est-ce que la performance de Jérémy a été extraordinaire ? Non. Mais, enfin, un académicien de TVA qui n’opte pas pour une chanson triste, geignarde ou déprimante.

Le public a récompensé le pep et la persévérance de Jérémy Plante. Attention au syndrome de la grosse tête, par contre. C’est ce qui guette Jérémy.

Toute la semaine, les professeurs ont rappelé à Sandrine Hébert, 25 ans, de Coaticook, qu’elle chantait toujours à côté de la note, qu’elle devait corriger ses problèmes de justesse. Sans surprise, Sandrine a été retranchée après une relecture pas du tout déshonorante de C’est zéro, grand succès de Julie Masse écrit par Manuel Tadros, le père de Xavier Dolan.



PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Sandrine Hébert

Le corps professoral a donc protégé Marily Dorion, 27 ans, de Sherbrooke, une artiste plus originale et créative que Sandrine. Son interprétation de Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai, de Francis Cabrel, a été fort jolie.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Marily Dorion

Étonnamment, le numéro bricolé avec la popstar belge Angèle, 26 ans, n’a pas été le plus étincelant de la soirée. Il a débuté sur Tout oublier avec des plans serrés dans une voiture Citroën, qui frôlaient la claustrophobie. Et les académiciens ont éprouvé de la difficulté dans le registre de la chanteuse belge. Même la meilleure du groupe, Audrey-Louise, n’a pas été au mieux.

À la toute fin de ce gala de 2 h 05 min, Ingrid St-Pierre a été la plus émouvante, en simplicité et en douceur. Les joailliers (avec Olivier) et Ficelles (avec Audrey-Louise et Julien) ont provoqué des frissons dans nos salons. Et quelle éloquence en entrevue avec l’animateur Marc Dupré.

Très bel hommage à Renée Martel avec Paul Daraîche, Isabelle Boulay, Annie Blanchard et Guillaume Lafond. Encore une fois, Audrey-Louise s’est démarquée sur Je vais à Londres, tout comme Krystel et Édouard sur Un amour qui ne veut pas mourir.

Six jours après la démission définitive de Dany Bédar, le groupe La Chicane s’est pointé avec son sac de tubes tels Tu m’manques et Calvaire (parfaite pour Olivier). Boom Desjardins, toujours en voix, en a profité pour annoncer que Jean-Marc Couture, champion de Star Académie 2012, se joignait à la formation abitibienne en tant que guitariste.

Ce fut d’ailleurs une grosse soirée pour les anciens académiciens avec le retour d’Annie Blanchard (2005), de Jean-Marc Couture (2012) et de Guillaume Lafond (2021).

Vous êtes nombreux à râler contre les vêtements portés par les académiciens. Pas moi. Ça fait du bien d’oser à fond et d’éviter les tenues noires trop classiques. Dimanche soir, on avait l’impression de feuilleter une bande dessinée aux couleurs vitaminées. Un mélange d’influences des années 1990 et d’Archie.

Léo la girouette

Suivre les manigances d’Éléonore Lagacé à Big Brother Célébrités a été plus difficile que de comprendre l’intrigue touffue des séries Lovecraft Country, Westworld ou Watchmen sur HBO. C’est Lysanne qui sort, non, c’est Stéphanie qui sort, non, c’est Eddy qui sort !

CAPTURE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO SUR NOOVO.CA Éléonore Lagacé

La patronne de la semaine disco n’a jamais trouvé son rythme et a poussé des fausses notes dans la maison-studio. Grosse déception. Copiant la stratégie (douteuse) de l’humoriste Michelle Desrochers, Éléonore dite Léo a noué des alliances avec tout ce qui se trouvait à portée de main, y compris le burger Hello Fresh garni d’halloumi.

Léo nous a complètement perdus dans sa montagne de mensonges fumeux. Quelques secondes avant le vote d’éviction de dimanche soir, qui a renvoyé l’humoriste Eddy King chez lui, qui comprenait vraiment où le couperet allait tomber ? Même le cycliste Hugo Barrette était bouche bée. C’est bien pour dire.

CAPTURE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO SUR NOOVO.CA Eddy King

Membre d’aucune coalition dominante, le placide Eddy King a été sacrifié. Honnêtement, Eddy n’a pas joué à fond comme ses camarades et n’a remporté qu’un seul challenge en deux mois. Trop peu, trop tard. Tranna Wintour ne gagne jamais non plus, sauf quand Lysanne Richard lui cède sa chaise musicale, mais elle s’implique dans les tractations de coulisse, contrairement à Eddy.

Deux alliances s’affronteront dans les prochains jours : celle de Marie-Mai, qui réunit les cinq femmes (Claudia, Léo, Stéphanie, Tranna et Lysanne), ainsi que le groupe des cinq, qui comprend Martin, Hugo, Claudia, Léo et Stéphanie. D’où l’importance de l’élection du prochain patron, qui se décidera à l’unanimité, comme dans un vrai jury.

Si Tranna Wintour s’installe dans la chambre de la patronne, elle ciblera Hugo et Martin, son ennemi depuis le premier jour. Si Martin Vachon remporte la faveur des jurés, il tentera d’éliminer Tranna ou Lysanne. La partie se corse comme un gros vin de la Californie, les amis.