Difficile de demeurer insensible devant une histoire émouvante comme celle d’Olivier Bergeron de Star Académie.

Le Néo-Brunswickois de 20 ans se dirigeait vers l’élimination en début de semaine. Sa mise en danger aux côtés de Mathieu Rheault et d’Édouard Lagacé ressemblait à une éviction assurée.

Olivier Bergeron, qui travaille dans une scierie de Kedgwick, un emploi qu’il déteste, voyait son rêve musical lui filer entre les doigts. Et il a craqué devant les caméras. Je ne veux pas partir, a-t-il dit en substance, je veux vivre de ma musique, je fais enfin quelque chose que j’aime dans la vie, ne m’enlevez pas ça.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Olivier Bergeron

Dans le bureau de la directrice, Lara Fabian, le timide Olivier Bergeron a prononcé des phrases qui ont broyé le cœur des téléspectateurs : « Ici, à Waterloo, je n’ai pas besoin de boire pour me sentir bien, alors qu’avant, j’avais juste hâte au week-end pour me détruire dans la boisson. » Ce fut un moment inattendu, d’une vérité très crue.

Après des confessions aussi touchantes et sincères, qui évoquaient La vie d’factrie, de Clémence DesRochers, c’était impossible de ne pas appuyer ce jeune homme à la conquête de ses rêves. C’est ce que les téléspectateurs de TVA ont fait, dimanche soir, en protégeant Olivier de l’élimination.

Vocalement, Olivier Bergeron n’est pas le plus doué des académiciens, mais il a opté pour une chanson taillée sur mesure pour lui, À hauteur d’homme, de Vincent Vallières, qui raconte presque sa propre vie. Il l’a interprétée sobrement, assis sur un tabouret, et il a conquis le cœur des électeurs. Jamais on n’aurait pu prédire un tel revirement la semaine dernière.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Édouard Lagacé

Les trois professeurs ont repêché Édouard Lagacé, 27 ans, de Cowansville, qui a repris High Hopes, du groupe irlandais Kodaline. Prestation correcte, qui manquait cependant de relief. Édouard souffre d’un fort syndrome de l’imposteur que les profs s’acharnent à éradiquer.

C’est donc Mathieu Rheault, 27 ans, de Laval, qui a été renvoyé chez lui. Comme il a été le moins solide des trois – avec sa relecture tiède de Je suis venu te dire que je m’en vais, de Serge Gainsbourg –, l’ordre logique a été respecté.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Mathieu Rheault

Ce cinquième gala a décollé avec un pot-pourri des succès pop-punk de Simple Plan, où Audrey-Louise (sur Jet Lag) et Krystel (sur The Antidote) ont volé la vedette. Jérémy Plante a également été très bon sur I’d Do Anything. Drôle d’idée d’ajouter un BMX dans le tableau. Ça doit faire jeune, j’imagine.

Le numéro orchestré par Mitsou, première directrice artistique invitée de la saison, a été surprenant et flamboyant, mais aurait gagné à exploiter davantage la profondeur de la scène. Cela dit, l’enfilade de La corrida, Les Chinois, Bye bye mon cowboy, Lettre à un cowboy, C’est chaud, Le yaya et Dis-moi, dis-moi nous a étampé un sourire au visage, tout comme les commentaires rigolos de Roxane Bruneau sur les trois gars en danger.

Quant au segment sporadique des demandes spéciales, il aurait davantage sa place dans une émission comme 1res fois à Radio-Canada. Star Académie doit éviter de s’éparpiller, je pense, même si ses intentions sont nobles.

Sortie de scène pour Guylaine

Le public de Big Brother Célébrités a noué une relation compliquée avec la concurrente Guylaine Guay, qui a été évincée dimanche soir de la téléréalité de Noovo.

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Guylaine Guay a été évincée dimanche de la maison de Big Brother Célébrités.

C’est que l’auteure, animatrice et humoriste de 52 ans a tenu des propos controversés pendant les sept semaines qu’elle a passées dans le jeu. Guylaine Guay a traité les trois mousquetaires (Catherine Paquin, Éléonore Lagacé et Claudia Bouvette) de « petites épouses » soumises, elle a qualifié son meilleur ami, Hugo Barrette, de « moumoune », elle a rabroué Eddy King dans un moment où il ne se sentait pas écouté et elle a même demandé, lors d’un discours rempli de sacres, à ce que les « cool kids » lui crissent patience, câlisse.

Cette semaine encore, Guylaine Guay a sermonné la maisonnée après sa banale mise en danger. Bref, l’image publique positive que nous avions d’elle s’est cognée à l’image d’une joueuse mesquine renvoyée par Big Brother Célébrités.

Vrai, Guylaine Guay a soufflé le chaud et le froid dans les épisodes relayés par Noovo. Chaud : elle cuisinait pour tous les participants et enseignait des techniques de respiration et de points de pression à ses camarades. Froid : ses commentaires de type cour d’école secondaire et le sentiment de persécution constante qu’elle véhiculait.

La tension entre les téléspectateurs et Guylaine Guay a monté à un niveau critique où Véronique Cloutier a dû faire une sortie publique pour défendre sa grande amie et marraine de sa fondation. En résumé, il s’agit d’un jeu, Guylaine joue, quitte à écraser des orteils au passage.

Heureusement, la production lui a orchestré une sortie en douceur dimanche. Guylaine Guay a bouclé ses valises dans une boule d’amour. En s’inscrivant à Big Brother Célébrités, Guylaine Guay espérait améliorer le sort de sa famille (elle a deux enfants autistes de 21 ans et 19 ans), et c’est réussi. Au tarif de 6300 $ par semaine, Guylaine a empoché environ 44 100 $ pour son passage dans la maison-studio érigée dans un parc industriel d’Anjou, dans l’est de Montréal.

De retour à la partie, Eddy King a enfin quitté son état de torpeur pour rafler sa première épreuve. Il était temps. Tranna Wintour gagnerait également à se botter le derrière. Car personne ne remporte Big Brother Célébrités en perdant ou en abandonnant chacun des défis.