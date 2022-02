Dimanche soir, la tension à Big Brother Célébrités de la chaîne Noovo était encore plus vive qu’entre Alain Goldberg et Catherine Gauthier à la description du patinage artistique olympique.

On se serait cru dans un comptoir de restauration rapide en période de pointe : un McTrio de mousquetaires sur le gril pour une soirée de double-double élimination, comme on dirait au service au volant du Tim Hortons.

Cet épisode, construit comme un film hollywoodien de revanche et de trahison, a été le plus épicé et le plus corsé de la saison. Même Marie-Mai paraissait sonnée par les revirements, qui s’enchaînaient pas mal plus vite que le débit de parole du cycliste Hugo Barrette. Après l’élimination prévisible du youtubeur PL Cloutier, qui n’a connecté avec personne dans la maison-studio, les colocataires ont complété une semaine de jeu en une heure, une première dans Big Brother Célébrités. Et ça y allait aux toasts.

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION PL Cloutier a été éliminé.

La nouvelle patronne Stéphanie Harvey, championne de jeux vidéo, a ciblé les McCool Kids en plaçant Claudia Bouvette et Éléonore Lagacé sur le bloc d’élimination. Le but de la manœuvre ? Péter le trio de filles et casser cette alliance extraforte qui réunissait trois participantes drôles, motivées et excellentes dans les épreuves. Une décision aussi audacieuse que risquée de la part de Stéphanie Harvey, qui ne figure pas dans le top 5 des concurrents les plus redoutables de Big Brother Célébrités, disons-le poliment.

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Éléonore Lagacé et Claudia Bouvette ont survécu après avoir été placées sur le bloc d’élimination par Stéphanie Harvey.

La pige du véto s’est ensuite déroulée comme dans une télésérie à rebondissements. La chanteuse Claudia Bouvette a sorti in extremis la capsule de sa partenaire Catherine « Peach » Paquin pour l’épreuve ultime. Encore une fois, le trio des mousquetaires, qui a mangé de la slop toute la semaine, ne l’oublions pas, a triomphé. Claudia s’est protégée elle-même et a été remplacée par Catherine Peach à la guillotine.

Dieu merci, Hugo Barrette et Eddy King ont allumé et ont désobéi à Stéphanie Harvey, qui complotait pour évincer l’actrice et chanteuse Éléonore Lagacé, probablement ma joueuse préférée cette saison.

Mais le plan éclair de la patronne a foiré. C’est l’influenceuse Catherine Peach qui a été sacrifiée par le vote ultime de son amie Claudia Bouvette. Une finale crève-cœur pour ce trio des mousquetaires que j’adorais.

Il y a quelque chose de fâchant à voir progresser des participants silencieux comme Tranna Wintour, Eddy King ou Lysanne Richard, qui gagnent peu de défis et qui ne font qu’accrocher leur wagon à une locomotive plus puissante. Au moins, Éléonore, Claudia et Catherine se battent depuis le premier jour tout en adoptant une attitude positive. Respect, mesdames.

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ÉMISSION Stéphanie Harvey s’est sentie trahie par ses alliés.

La semaine à venir ne sera pas rose (gag de cheveux ici) pour Stéphanie Harvey, qui s’est sentie trahie par ses alliés. Si Hugo, Eddy, Claudia et Éléonore joignent leurs forces, c’est « game over » pour la championne de Counter Strike.

Pour ceux qui se demandent ce que signifie l’expression « chouquette », que prononce régulièrement PL Cloutier, il s’agit en fait du néologisme anglais « shooketh », une déclinaison argotique de l’adjectif « shook », qui signifie qu’une personne est très, très ébranlée.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Camélia Zaki

Logique respectée à Star Académie

C’était évident que Camélia Zaki, 17 ans, resterait au manoir de Waterloo dimanche soir. Parce que a) Gregory Charles a pleuré après son interprétation sobre de Dis, quand reviendras-tu ? de Barbara, b) l’histoire de son papa au Maroc a occupé beaucoup de temps d’antenne dans la quotidienne de Star Académie et c) Camélia est attachante, talentueuse et a même eu le droit de poser une question à la popstar canadienne Alessia Cara.

Bref, personne n’a échappé son micro comme Patrick Bruel quand le nom de Camélia est sorti de l’enveloppe du choix du public. La logique a été respectée. Guylaine Tremblay, dans une envolée à Isabelle Boulay, a même dit de Camélia que « son âme se rend dans chacun de nos cœurs ». OK.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Sarah-Maude Desgagné

Les professeurs ont ensuite protégé Sarah-Maude Desgagné, 23 ans, qui a été solide sur Piece of My Heart, chanson d’abord popularisée par Erma Franklin, la grande sœur d’Aretha Franklin, puis reprise par Janis Joplin, entre autres

Avec sa relecture timide de Je vole de Michel Sardou, c’est Laurie Déchène, 20 ans, qui a plié bagage. Elle a été moins impressionnante que ses camarades. Aucun scandale à dénoncer.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Laurie Déchène

Le quatrième gala dominical de Star Académie a démarré avec un pot-pourri des grands succès de Patrick Bruel, qui a souvent été vu à la télé québécoise. Rien de bien original ici. Il faut par contre souligner l’éclatante prestation de Krystel Mongeau sur Casser la voix. Enfin, on lui donne plus de glace. Elle et Audrey-Louise sont en tête du peloton chez les filles.

Le numéro de Rock of Ages a particulièrement mis en valeur la voix cristalline de Lunou Zucchini, qui aurait tellement dû remporter Star Académie l’an dernier, on ne l’écrira jamais assez. Rémi Chassé, pourtant habile dans ce registre, en a arraché plus qu’à l’habitude. Il semblait éprouver des problèmes avec ses oreillettes.

La drolatique Ariel Charest a présenté des capsules de « lipsynch » pour les trois candidates en danger et ce fut, comme toujours, vraiment rigolo. On ne se tanne pas de ses mimiques hilarantes et de ses costumes volontairement boboches.

Le traditionnel segment « feu de camp » a été confié au groupe Kaïn, dont les vers d’oreille Embarque ma belle et Parle-moi d’toi ont permis à Éloi, Édouard et Jérémy de se démarquer. Très rassembleur comme moment, bien exécuté, notamment en raison de l’énergie et de l’enthousiasme du chanteur de Kaïn, Steve Veilleux.

Maintenant, c’est évident qu’Olivier Bergeron sera en danger cette semaine. Il n’a pas été à son meilleur dimanche. Julien Charbonneau a une magnifique voix, mais son phrasé étiré devient agaçant, Gregory Charles lui a déjà dit. Ça sent également l’évaluation pour Marily Dorion.