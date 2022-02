Le professeur Gregory Charles a insisté : c’est important que le français brille à Star Académie, valorisons notre riche patrimoine musical francophone, transmettons-le d’une génération à l’autre.

La directrice Lara Fabian en a rajouté : le public de Star Académie qui vote, il vit en français, il consomme de la musique francophone, et c’est pour ce public francophone que vous chantez.

La candidate en danger Gaelle, qui se battait pour son lit au manoir de Waterloo : super, message reçu, je vais chanter Anyone de Demi Lovato !

Comment dire ? Quelle mauvaise décision. L’entêtement de Gaelle Khoueiry-Jaber, 21 ans, à vouloir s’époumoner (ou crier ?) en anglais lui a coûté sa place à Star Académie dimanche soir.

Après le vote du public, qui a sauvé la plus solide du trio, soit Sandrine Hébert, 25 ans, de Coaticook, ça se jouait entre Gaelle et Jérémy Plante, 25 ans, qui a refait Dis-moi pas ça d’Okoumé.

PHOTO BERTRAND EXERTIER, TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Sandrine Hébert

Sur le plan vocal, la Gatinoise a offert une meilleure prestation que le Lévisien, qui en a arraché dans la deuxième portion de sa chanson. Mes oreilles ont quasiment demandé l’aide médicale à mourir.

Pourtant, le corps professoral a décidé de garder Jérémy et de renvoyer Gaelle à la maison. Le signal, parfaitement légitime, a été clair. Pigez dans le catalogue francophone ou dites adieu à votre téléphone Vidéotron.

PHOTO BERTRAND EXERTIER, TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Jérémy Plante

Ce deuxième gala de Star Académie à TVA a duré deux heures et ne contenait que des chansons francophones, sauf une : celle de Gaelle. Oups. La candidate avait été avertie plusieurs fois de l’importance du français sur le plateau.

Elle a ignoré les conseils répétés des profs, qui avaient raison, et le couperet est tombé. Comme dirait une des idoles de Gaelle, Demi Lovato : « sorry, not sorry ».

Dans les émissions quotidiennes de Star Académie, on sentait que Gaelle voulait partir, que le cœur n’y était plus, qu’elle vivait difficilement en groupe. Moins mature que ses collègues, elle semblait aussi réfractaire à toute forme de critique. Bref, ce n’était peut-être pas sa place dans le télé-crochet de TVA. Pas maintenant, en tout cas.

Le numéro le plus percutant du gala a été celui avec la grande Laurence Jalbert, 62 ans, dans le décor de L’amour est dans le pré. Quelle artiste vibrante et quel catalogue de succès : En courant, Jeter un sort, Tomber, Encore et encore, Au nom de la raison. Le pot-pourri s’est conclu avec l’arrivée de 25 survivantes de violence conjugale. Gros moment d’émotion.

PHOTO BERTRAND EXERTIER, TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE STAR ACADÉMIE Laurence Jalbert

Bien aimé également le passage d’Eddy de Pretto, 28 ans, un mélange de Stromae avec le timbre de Pierre Lapointe. C’est bien de ramener des vétérans. C’est encore mieux de leur adjoindre des stars de la relève.

L’ouverture avec Paul Piché a permis à Éloi Cummings, 16 ans, de briller sur Y’a pas grand-chose dans le ciel à soir. Les classiques de Paul Piché se sont ensuite enchaînés avec une énergie contagieuse, dans une mise en scène dépouillée. Le segment avec l’humoriste P-A Méthot, qui n’annonçait rien de bon, s’est finalement avéré très comique et bien écrit.

Par contre, la portion impliquant William Cloutier, champion de Star Académie 2021, aurait pu être retranchée au complet. Ce fut le festival de la fausse note et ça nous a rappelé que c’est Lunou Zucchini, 26 ans, qui aurait dû triompher l’année passée.

Michelle, ma belle !

C’était un marathon, mais Michelle Desrochers a couru un sprint dans Big Brother Célébrités sur Noovo. L’humoriste de 27 ans, qui a formé des alliances avec chacun des concurrents, avec l’animatrice Marie-Mai et même avec une bouteille de Ménage à trois, a été éjectée de la maison-studio dimanche soir, non sans s’être battue jusqu’à la dernière seconde.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE NOOVO Michelle Desrochers s’est fait montrer la porte de Big Brother Célébrités dimanche soir.

Et elle avait raison de se démener, notre belle Michelle, la meilleure et la plus rigolote dans le confessionnal. Il fallait attaquer l’alliance non dite des Gryffondor, qui domine actuellement le jeu. En sortant Claudia Bouvette, les Martin Vachon, Eddy King, Guylaine Guay, Stéphanie Harvey, Tranna Wintour et PL Cloutier auraient eu une chance de ramener la balance du pouvoir de leur côté. Mais non. Ils ont presque tous plié.

D’ailleurs, c’est étrange que Guylaine Guay, qui se sent exclue par les jeunes de Big Brother Célébrités, ait voté pour en conserver une dans la partie.

Michelle Desrochers, une actrice plus douée que Marc-Antoine et Hugo, donnez-leur un Aurore tout de suite, a effectué une sortie sans amertume, avec beaucoup de classe. Intense et investie, Michelle a brassé ses camarades et en a dignement accepté les conséquences.

Je respecte tellement plus les joueurs qui bougent que ceux qui flottent dans le lounge en n’accomplissant rien du tout.

Ça joue très vite et très fort à Big Brother Célébrités en comparaison avec l’an dernier. Et c’est diablement accrocheur. La dernière semaine a débouché sur des épisodes explosifs, bourrés de confrontation, de larmes et de remous à l’extérieur du spa. C’est excellent.

On a cependant perdu le fil dans toutes les alliances qui ont été nouées en moins d’un mois : les nutritionnistes, les œufs cuits durs, les cool kids, les Playboys, les 7 chanceuses, les Tinky winky, la salade de fruits, les Mecs comiques, comment s’appellera la prochaine coalition de l’avenir de la télé du Québec ?

Le challenge du patron invisible promet énormément. En espérant que la personne championne vise un joueur fort et non une cible facile. C’est le temps de passer le balai dans la gang de quidditch des Gryffondor (ou quelque chose du genre).