Pop, top et flops !

Pendant que le Québec en entier s’apprête à « fêter » le passage à la nouvelle année devant le petit écran, c’est le temps de revisiter, tel le fantôme des Noëls passés, les flops et les tops télévisuels de 2021. Et c’est parti, les amis.

Le héros de l’année

Christophe L’Allier dans Toute la vie

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Christophe L’Allier dans Toute la vie

Alors que les cas graves se multiplient (inceste, suicide, intimidation) chez ses pensionnaires et que sa propre famille s’entredéchire, Christophe (Roy Dupuis) demeure le roc de l’école Marie-Labrecque. Toujours à un appel d’enfourcher son vélo pour sauver le monde, une tragédie à la fois, Christophe répare autour de lui les blessures de son propre passé. Quel beau personnage.

L’héroïne

Lara Fabian à Star Académie

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Lara Fabian

La révélation de la nouvelle mouture de Star Académie à TVA, c’est elle, madame la directrice. Élégante, éloquente et pertinente, Lara Fabian a communiqué sa passion pour la musique avec une générosité qui l’honore, en plus de défendre la langue française. Au manoir Maplewood, elle a été honnête, directe et a saisi le jour en laissant la vie suivre son cours (de chant).

Le zéro

Maudit kratom du diable

PHOTO KARL JESSY, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Eve Landry interprète la lieutenante Mélanie Charron dans District 31

L’enquête sur cette tisane de la mort a coûté la vie au bien-aimé sergent-détective Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme). L’onde de choc de l’assassinat de notre bon Poupou a teinté tout l’automne de District 31, qui a également envoyé Bruno Gagné (Michel Charette) en cure de désintox. Dieu merci, la lieutenante Mélanie Charron (Ève Landry) est venue mettre de l’ordre au poste.

Le fiasco

Le chanteur INVO dans Chaos

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR TVA Le chanteur de Chaos, INVO

En fait, tout dans Chaos a été chaotique. Les reprises infinies des explosions au Santorini, les drames déchirants qui accablaient les personnages (divulgâcheur : tout le monde meurt), les surnoms bizarres (Doc Chill, INVO, Scienthez), la chanson Le monde est chill ou l’enquêteur sorti d’une sitcom, ces éléments ont rendu pénible le visionnement de cette télésérie de TVA. Heureusement, les jeunes acteurs, dont Lévi Doré et Lysandre Ménard, y ont été brillants. Adieu, carré VIP.

L’occasion ratée

Le couple Audrey-Dominic à Si on s’aimait

PHOTO FOURNIE PAR TVA Audrey et Dominic à Si on s’aimait

Au début, ils étaient si amoureux dans leur champ de tulipes. On y croyait tellement. Puis, kaboom, leur couple a explosé comme un pot en terre cuite tombé d’un balcon. Heureusement, il nous reste François et Vicky, qui prouvent que la docuréalité de TVA arrive à former des couples solides, au grand bonheur de la déesse des dualités Louise Sigouin.

La surprise

Squid Game sur Netflix

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX

Personne n’a vu venir ce succès planétaire. Pas même Netflix. Cette télésérie sud-coréenne a fracassé tous les records de visionnement de la plateforme américaine et a fait redécouvrir des jeux d’enfants classiques comme « 1, 2, 3 soleil » à une nouvelle génération, mais sans les fusils, le sang, la mort et les masques angoissants, merci.

Le bon coup

Johanne Blouin en Harfang des noces

PHOTO FOURNIE PAR TVA Johanne Blouin en Harfang des noces dans l’émission Chanteurs masqués

Énorme succès que celui de Chanteurs masqués à TVA. Se faisant discrète depuis quelques années, Johanne Blouin a reconquis le cœur des Québécois en revêtant son plus beau plumage. Sa voix, elle, n’avait pas besoin d’artifices et ne ressemblait pas – oh non ! – à un murmure interdit au fond de l’Asie.

Peut faire mieux

Le placement de produits dans Occupation double

Le détergent Persil pour laver son linge sale en famille, Expedia qui présente des images d’un cinq étoiles à Punta Cana ou Shaker Mixologie qui finance une expédition en tyrolienne, même Jay Du Temple avait l’air de trouver que la production poussait le bouchon (de Bulles de nuit) un peu trop loin.

Le feu de paille

Les recettes de nos vedettes

Le poulet au grille-pain et les avions en pita d’Antoine dans Occupation double dans l’Ouest, les fraises moisies, la salade noircie et la tomate entamée de Tim de Si on s’aimait, de même que le sandwich brie-jambon-moutarde de Gabriel dans L’île de l’amour : les talents culinaires des participants de téléréalités ne se résument pas à trois fois par jour, mais bien à trois fois rien.

La gaffe

Les accents ratés

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Jenna Coleman dans la série de Netflix The Serpent

Il y a bien sûr celui de Céline Dion, euh non, celui d’Aline Dieu (Valérie Lemercier) dans le film Aline. Mais encore pire : l’accent atroce de Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) dans la série Le serpent de Netflix. Vous l’aviez oublié ? Pas moi. Jen faize encore du cauchemar des moises plou tare !

Le plaisir coupable

Nuit blanche à Radio-Canada

Mais enlevons la notion de culpabilité dans le plaisir, s’il vous plaît. Ce soap habilement tricoté par Julie Hivon nous a tenus en haleine jusqu’au dernier épisode. Des somnifères dissous dans du scotch, des films en Super 8, un collier mystérieux, une peinture de mariage achetée dans une brocante, un lys quasi magique, une boîte à secrets, un vol de venin, la révélation du masque, Nuit blanche nous a envoûtés pendant 12 semaines. Très dommage qu’il n’y ait pas de suite.

La chose que j’ai oubliée

Comment compléter un trapèze dans L’échappée

La secte de Jean-Simon (Steve Gagnon) et Jade (Charlotte Aubin) opère de façon ultra bizarre en demandant à ses fidèles de faire des « trapèzes sans tribut ». Oui, sans tribut. C’est quoi ça ? Aucune idée. C’est tout aussi nébuleux que la mise en jeu du dépôt, la spirale d’insécurité ou l’élimination du brouillard mental. Y a-t-il un traducteur de gourou à Sainte-Alice ?