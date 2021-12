Chroniques

And Just Like That

Et juste comme ça, on les aime encore ?

Assis devant mon MacBook, je ne pouvais m’empêcher de me demander : est-ce que la suite de l’iconique série Sex and the City allait ternir la réputation – et la patine des escarpins – de ces copines new-yorkaises avec qui on brunche avec bonheur depuis 1998 ?