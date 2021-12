Chroniques

Selling Sunset

Je t’offrirai maisons et soleil à volonté !

Selling Sunset de Netflix est la série « sac de croustilles » par excellence. On l’ouvre d’un coup sec, on pige dedans joyeusement, on atteint le fond sans s’en rendre compte et on en redemande. Plus de saveurs piquantes, plus d’emballage flamboyant et plus de Maserati, merci.