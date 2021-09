Les lundis à 20 h, nous avons rendez-vous avec deux beaux personnages de fêlés à la télé. Le premier complète une série de rites de purification et compare la police de Sainte-Alice à des soldats de Ponce Pilate. La deuxième parle suédois et traîne toujours une fiole de GHB dans son sac.

Il s’agit, bien sûr, de l’illuminé Gérard Chaput (Alex Bisping) de L’échappée ainsi que de la dérangée Sophie Deschamps (Nathalie Coupal) dans Une autre histoire. Je les adore. Je les regarderais délirer à propos de leurs péchés ou empoisonner des baby-boomers pendant des heures. Ils sont tellement sautés qu’on finit (quasiment) par les prendre en pitié.

Est-ce que Gérard et Sophie sont des personnages réalistes ? Bien sûr que non. On ne s’installe pas devant L’échappée ou Une autre histoire pour une heure de contemplation lente et méditative à la Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote.

On s’accroche à nos feuilletons pour être diverti et ces deux-là nous gâtent joyeusement cet automne. Tournée de limoncello !

Dans le dernier épisode d’Une autre histoire à Radio-Canada, un retour dans le passé nous a montré une jeune Sophie Deschamps qui s’exprimait avec un fort accent suédois. Pardon ? Les plus fidèles du téléroman de Chantal Cadieux se souviendront qu’au printemps, le ténébreux Vincent Gagnon (Sébastien Ricard) a entendu le message de boîte vocale de la blonde et très québécoise Sophie, où elle s’exprimait dans la langue d’ABBA sans que l’on sache trop pourquoi.

Le mystère a finalement été percé. Avant d’atterrir chez Lise (Danielle Proulx) à Belleville, Sophie vivait à Stockholm avec son bébé. Mais sa situation familiale y était pire que dans le film Midsommar. Le dialogue où Sophie expliquait les motifs de son exil au Québec, de même que l’abandon de sa fille, était délicieux. « Je venais de tuer son père, qui était en même temps le mien. Mon père était en fait mon grand-père aussi. Il a abusé de ma mère, sa fille, puis il a abusé de moi », a confié Sophie à une Anémone (Marina Orsini) confuse pour les bonnes raisons.

J’ai reculé la séquence trois fois pour être certain d’avoir tout saisi. Donc, le père de la fille de Sophie Deschamps est également son arrière-grand-père ? C’est tordu et malsain pas à peu près. Et c’est comme ça qu’on aime la scénariste Chantal Cadieux.

L’auteure d’Une autre histoire adore écrire pour la couturière-meurtrière Sophie Deschamps, qui dérange, qui peut tout se permettre. « À travers tous les personnages que j’écris, je voyage dans l’humain en espérant ne pas juger, mais raconter, divertir, faire un peu réagir. Pour moi, un personnage féminin ou masculin ou autre, c’est un personnage qui sert à raconter des histoires, à illustrer des comportements qu’on approuve ou non », détaille la scénariste Chantal Cadieux.

Quelques secondes avant le générique final, Sophie Deschamps s’est jetée à l’eau pour faire croire, on imagine, à une noyade ou à un autre meurtre. Une vraie de vraie psychopathe, qui n’a pas fini de tourmenter Vincent.

PHOTO TVA Les scènes entre Gérard Chaput (Alex Bisping) et le père Edmond Oscar (Irdens Exantus) ont exposé les différents niveaux de délire religieux de ce personnage captivant.

Du côté de L’échappée à TVA, Gérard Chaput a fini l’épisode au sommet d’une psychose mystique, complètement déconnecté du réel. Les scènes entre Gérard et le père Edmond Oscar (Irdens Exantus) ont d’ailleurs exposé les différents niveaux de délire religieux de ce personnage captivant, qui portait une cotte de mailles en fil barbelé lui lacérant le torse.

Tandis que le sang lui coulait sur les bras, notre bon Gérard expliquait au père Oscar que le feu de purification n’avait pas voulu de lui, que l’incendie qu’il avait déclenché devait le laver de ses péchés et consumer les pensées d’envie et de violence qu’il avait eues.

Comme nous à la maison, le père Edmond était terrifié par cet homme au regard perdu. Et comment ne pas se rendre jusqu’à la fin de l’épisode après un tel échange surréel ?

Touché par la grâce de Dieu, Gérard Chaput jure qu’il ne fera plus de mal à personne. Gérard a également un alibi solide pour la nuit fatidique où la sergente-détective Marie-Louise Cyr (Bianca Gervais) a disparu. Ces informations l’écartent de la liste des suspects dans le meurtre de Marie-Louise. Car oui, il s’agit d’un assassinat. Marie-Louise est morte et son interprète, Bianca Gervais, joue maintenant dans Les moments parfaits de TVA les mercredis à 20 h. C’est dit, c’est écrit.

La lieutenante Gisèle Bayeur (Chantal Fontaine), la mère biologique de Marie-Louise, ne pourra donc pas révéler son lien de sang à sa fille. L’auteure principale de L’échappée, Mylène Chollet, a décliné ma demande d’entrevue.

Aux audimètres de Numeris lundi soir, Une autre histoire et L’échappée ont été au coude-à-coude avec des cotes d’écoute respectives de 776 000 et 729 000 téléphages. Pour leur première semaine de diffusion en septembre, les audiences d’Une autre histoire et de L’échappée ont grimpé à 1 060 000 et 968 000 fans en incluant les enregistrements.

Comme quoi, mettre des maniaques au petit écran, c’est payant.