On se croirait dans une journée « deux fois les points » dans une pharmacie ou à la SAQ en se (dé)vissant devant Occupation double cet automne. La téléréalité de Noovo roule deux fois plus vite, avec deux fois plus de soupers d’élimination, deux fois plus de « mêmes vibes » et deux fois plus de canettes de Shaker Mixologie.

Hélas, cette recette doublée augmente deux fois le risque de croquer dans une pomme gâtée. Les comportements agressifs et imprévisibles d’Alexandre Patry-Poirier, 31 ans, ont empoisonné l’atmosphère au sein de la deuxième aventure, menée par Clodelle, Alexandra, Inès et Audrey. C’était super désagréable et inconfortable à regarder.

Dès qu’une candidate ne lui accordait pas d’attention, l’impulsif Alexandre explosait, insultait ses camarades, pleurait de façon incontrôlable, se montrait irascible. Visiblement, il vivait une grande détresse. Et énormément d’anxiété. Pourquoi personne dans l’équipe d’Occupation double n’a levé de drapeau rouge plus vite ? Ça ne prenait pas un doctorat en psychologie pour détecter qu’Alexandre était une bombe à retardement. Il avait besoin d’aide.

Dans l’épisode de dimanche soir, on a vu qu’une productrice a averti Alexandre, un gestionnaire de bar dans Rosemont, après une violente crise où il a traité le pilote Pierre-Alexandre de grosse merde. La production l’a évincé après cette intervention-là. C’était la chose à faire. Bye bye le cowboy de l’ouest.

Sans trop de succès, Alexandre Patry-Poirier a aussi participé à la téléréalité 3 filles célibataires/3 gars célibataires, que Vrak a diffusée en 2014-2015. Il y a rapidement été éliminé.

L’expulsion d’Alexandre d’OD s’est déroulée avant que plusieurs jeunes femmes ne dénoncent ses comportements amoureux problématiques sur les réseaux sociaux. N’oubliez pas : il s’écoule trois semaines entre les tournages d’Occupation double et leur diffusion sur Noovo.

Comme Alexandre faisait partie de la cohorte secrète de la téléréalité, sa présence n’a été dévoilée que dimanche dernier. Les téléspectateurs l’ont donc « découvert » il y a une semaine. Et quand les allégations ont envahi Facebook et Instagram, Alexandre avait déjà été congédié.

De retour au contenu plus fruité, commandité par Guru, on a appris dimanche qu’Antoine, l’hypnotiseur de 26 ans, ne pleure pas souvent, « juste quand il y a de l’injustice, big ». Big, gros, big, gros, ces mots restent toujours à la mode entre un « si j’aurais » et deux « set-up de malade ».

Parlant de vocabulaire, Frédérick, le vendeur de bijoux de 24 ans, est d’ailleurs incapable de prononcer le métier d’Antoine. Il hymonise, non, il hyponise, non, il hypnodise, a bredouillé Frédérick à son top 1, Sabrina, alias Miss gin tonic.

Après le célèbre « rigueur, rigueur, rigueur » de Pierre Bruneau, nous avons eu droit à une formule similaire, mais en format double, gracieuseté de Vanessa, coordonnatrice aux communications de 31 ans.

« Ça brasse, ça brasse, ça brasse, bisbille, bisbille, bisbille », a commenté la jeune femme après avoir été rangée dans la catégorie des amies par Antoine, le pire endroit où se trouver à Occupation double, en excluant le sous-sol des voyages virtuels de l’an dernier.

Il fallait impérativement que Jenny Chicoine, agente de bord de 22 ans, reste dans l’émission. Elle est un personnage de vamp fascinante. Bien hâte de voir son arrivée dans la maison des filles de la deuxième aventure d’OD.

***

Du côté de Chanteurs masqués à TVA, le concept demeure séduisant et amusant. Les décors en jettent vraiment. C’est magnifique.

Et après deux épisodes, on comprend que les voix trafiquées des mascottes ne servent aucunement à deviner leur identité. Tous les indices se trouvent dans les capsules. Celle de Pierre Brassard, alias la truite mouchetée, était facile à déchiffrer.

Mahée Paiement pourrait fort bien se cacher dans la tenue de la reine de l’espace. Manon Massé ou Kim Clavel en gladiatrice, c’est logique. Et Patrice Bélanger ou Guy Jodoin dans le gâteau, j’y crois. Aucune certitude à propos du papillon. Éléonore Lagacé, peut-être ? Sa mère (Natalie Choquette) est connue et elle a participé à La voix.

Parlant de Chanteurs masqués, TVA n’a toujours pas réagi à propos de son animateur vedette qui poursuit sa réflexion et attend l’homologation du vaccin québécois Medicago avant de passer à la seringue. J’ai évidemment sollicité des entrevues avec les patrons de TVA. Mais silence total, zéro retour d’appel.

Le statut de non-vacciné de Guillaume Lemay-Thivierge, aux commandes des populaires émissions Si on s’aimait et Chanteurs masqués, plonge TVA dans une situation hyper délicate et embarrassante.

Désavoué par son commanditaire Hyundai, l’animateur de 45 ans pilote la production numéro un de la chaîne de Québecor, qui imposera un passeport vaccinal à tous ses « employés, fournisseurs, visiteurs, sous-traitants et consultants » à partir du 1er novembre.

Selon le syndicat des employés de TVA, cette mesure sanitaire s’appliquera à tous les gens, syndiqués ou non, qui gravitent dans le giron de Québecor et de ses nombreuses branches médiatiques.

TVA ne peut pas débrancher Si on s’aimait et Chanteurs masqués, en ondes depuis à peine deux semaines. Il y a beaucoup trop d’argent en jeu. Et Chanteurs masqués, que commandite Hyundai, tout est dans tout, réunit 1,4 million de fans les dimanches soir. Torpiller ce grand plateau de variétés coûterait une fortune.

En principe, les deux séries de Guillaume Lemay-Thivierge joueront jusqu’à la fin de novembre. Les tournages de Si on s’aimait ont été bouclés le mois dernier et ceux de Chanteurs masqués se concluent mardi.

Les dirigeants de Productions Déferlantes, qui manufacturent Chanteurs masqués pour TVA, ont redirigé nos questions vers TVA, qui ne répond pas. C’est à se demander si cette émission ne devrait pas plutôt s’appeler Chanteurs masqués… et muselés.