Il faut surmonter plusieurs obstacles avant d’embarquer pleinement dans Chaos à TVA. Il faut passer outre une succession de détails qui, mis bout à bout, grugent la crédibilité de cette minisérie imaginée par Josélito Michaud et destinée à un public qui ne cotise pas encore à des REER.

Des exemples de ce qui accroche dans Chaos ? Le chanteur de l’émission s’appelle INVO (quel nom bizarre). Superstar internationale, le chevelu INVO, joué par Simon Morin de La voix, clôt sa tournée européenne dans un bar montréalais à peine plus grand que le Rialto. Ne mériterait-il pas de s’offrir une scène au festival Osheaga ou un aréna comme le Centre Bell ? Ça serait logique, vu son statut d’immense vedette. Mais non. INVO, au look à mi-chemin entre Jay Du Temple et Hubert Lenoir, se produit devant une poignée de fans qui remplissent à peine le parterre. La COVID-19 a rendu extrêmement périlleux le tournage de plans de foule, il faut le dire.

Aussi, le plus gros succès d’INVO, une sorte de Harry Styles de banlieue, se nomme Le monde est chill. Oui, oui, Le monde est chill. De voir des vingtenaires fredonner ces paroles faussement jeunes ne fonctionne pas. C’est wack, comme on disait en 2015. On ne parle pas ici de gamins de 8 ans, mais d’adultes à l’université qui avalent des comprimés d’ecstasy (si, si) pour chanter Le monde est chill avec INVO. Voyons donc.

Bref, la prémisse de la popstar planétaire de Chaos est difficile à gober, avec les moyens modestes dont dispose la production.

Vous verrez le premier épisode de Chaos mardi à 21 h sur les ondes de TVA. Cette heure de télé est vraiment moins bonne que la deuxième, qui recadre mieux les intrigues.

Chaos suit 10 fans qui ont gagné une expérience VIP pour assister au concert de leur idole INVO au théâtre Santorini (ouf, les noms). Pendant le spectacle, au moins une bombe explose, tuant huit spectateurs, un peu comme au Bataclan de Paris en 2015. Le chaos s’installe, d’où le titre de la minisérie de 10 épisodes.

Ce qui paraît linéaire comme intrigue se complexifie au deuxième épisode, qui nous montre comment les 10 fans d’INVO ont vécu cette soirée funeste. Et ça, c’est diablement plus captivant. C’est comme un puzzle que les personnages assemblent sous nos yeux. Parce que certains d’entre eux ont caché des infos à la police et ont menti à propos de leur véritable identité. D’autres ne retrouvent la mémoire qu’une semaine après l’attentat.

La jeune pianiste Eugénie (solide Lysandre Ménard) est l’une des 10 VIP au cœur de Chaos. C’est avec elle que le téléspectateur remonte le fil des évènements tragiques. Sa mère (Pascale Bussières) travaille pour la police de Montréal et collecte des informations en parallèle.

L’autre pilier de la série, l’étudiant en médecine Xavier (Pier-Gabriel Lajoie), alias Doc Chill (ouf, les noms), a également une histoire plus complexe à raconter.

La distribution de Chaos réunit également Fanny Mallette et Christian Bégin, qui campent les parents d’INVO, Pierre Lebeau (en flic bourru), Lévi Doré, Naïla Louidort, Tom-Eliot Girard et Henri Picard. Si la suite s’avère aussi prenante que le deuxième épisode, je resterai pour la fin du concert de Chaos. Sinon, c’est tombée de rideau et débranchement des projecteurs.

Occupation douche

TVA le savait en produisant L’île de l’amour, qui dérive du concept britannique Love Island. Ce jeu de séduction mise énormément sur l’apparence physique de ses participants, euh, pardon, sur l’apparence physique de ses insulaires, comme nous l’avons constaté, dimanche soir, en deux séances de cris hyper stridents.

Un texto ? Ouuuuh ! Un oreiller avec ton nom brodé dessus ? Raaaah ! Voulez-vous rencontrer les garçons ? Wiiiih !

Torse nu, les gars ont défilé devant les filles en maillots et talons hauts, comme à la belle époque des grosses soirées du Sélect. Ça fait partie de la bible de Love Island. C’est aussi comme ça dans la version américaine de CBS, même si ça fait reculer la téléréalité d’un bon 10 ans. On y adhère ou on change de poste.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Deux candidats de L’île de l’amour

Donc, les corps, puisqu’ils ont été filmés en gros plan sous le chaud soleil de Los Cabos. Faux ongles, faux (insérez ici une partie du corps), muscles découpés, zéro gras, plein de facettes dentaires, ces candidats se fondent dans le décor du Beachclub comme une manche de tatouage sur un barman.

Le participant qui a le plus fait soupirer la gent féminine est également le plus musclé et le plus tatoué du groupe. Il s’appelle Tommy-Lee (ce n’est pas une blague) et c’est un colosse de 270 livres qui pourrait nous étrangler d’une seule main, alors les remarques acides s’arrêteront ici.

Chez les femmes, Sandrine a insisté qu’elle était une belle personne à l’intérieur (soupir), Audrey s’est qualifiée de « Barbie Tomboy » et la pilote d’avion Isabelle, la plus populaire de sa cohorte, met toujours « le gaz au boutte dans ses relations ». Isabelle est le sosie d’Évelyne Brochu, c’est frappant. Les fins détectives se souviendront que Gracia a déjà participé à la docuréalité À table avec mon ex de Noovo.

Chez les hommes, Benjamin n’a pas eu peur de s’afficher comme un « douchebag romantique ». Bravo pour l’honnêteté. Marek est le « golden retriever » de la bande. Ah oui, avec ses lunettes, ça fait intellectuel, ont dit les filles à Marek. Ça ne vole pas haut, mais « le vibe est bon ». Au moins.

Maintenant, est-ce que L’île de l’amour donne de la bonne télévision ? C’est difficile de trancher après un seul épisode d’une heure, qui sert à installer les concurrents dans leur villa mexicaine.

Et l’animatrice Naadei Lyonnais, ancienne candidate d’Occupation double chez nous ? Elle n’a été présente que dans le premier tiers de l’émission et les candidates, en ne se mouillant pas, ne l’ont vraiment pas aidée. Cela dit, elle est naturelle, attachante et spontanée dans ses interventions, ce qui augure bien… pour elle.

À la narration, Mehdi Bousaidan pourrait égratigner davantage. Avec autant de superficialité au centimètre carré, il faut plonger à fond dans le deuxième degré, voir le huitième degré. À défaut de quoi notre cerveau va brûler comme la peau toastée de la belle Audrey.