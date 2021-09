C’est fini, les reprises de CSI : Nebraska ou de Law & Order : Vol de sacoches sur les ondes de Noovo. Ou presque. En heure de grande écoute, la chaîne généraliste de Bell Média ne relaiera que des productions québécoises, à l’exception de Wipeout, de 911 Texas et des grandes séries prestigieuses du vendredi soir comme Les premières impressions (The Undoing) ou Petits secrets, grands mensonges (Big Little Lies).

Ça change des dernières années de vaches maigres, où les productions américaines doublées tapissaient mur à mur la grille de Noovo, à défaut d’offrir de coûteuses séries manufacturées ici, comme en proposent TVA et Radio-Canada.

Noovo lance d’ailleurs sa toute première série de fiction dite lourde le mercredi 15 septembre à 20 h. Elle s’appelle Virage et s’inspire de la vie de la patineuse et médaillée olympique Marianne St-Gelais. C’est Charlotte Aubin, interprète de Jade dans L’échappée, qui l’incarne. Avant d’enfiler la tenue moulante en lycra, Charlotte Aubin s’est entraînée comme une athlète de haut niveau.

La distribution de Virage réunit également Sylvain Marcel, Marie-Thérèse Fortin, Juliette Gosselin, Sandrine Bisson et Émile Schneider. Je vous en reparle en détail la semaine prochaine.

Très hâte, aussi, de visionner les premiers épisodes de Moi non plus !, comédie romantique et dramatique qui opposera Catherine-Anne Toupin et Vincent Leclerc. Elle est une ministre de l’Éducation dont la carrière s’effondre après un scandale médiatique. Lui anime le retour à la maison de la station 97,2 FM. Elle est de droite. Lui de gauche. Et ils se retrouveront à partager le micro. Christiane Pasquier, Pierre Curzi et Frédéric Pierre apparaissent également au générique de Moi non plus !. Ça débute le mardi 14 septembre à 19 h 30.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Catherine-Anne Toupin interprète une ex-ministre déchue qui coanime une émission de radio dans la série Moi non plus !.

Bonne nouvelle : la sitcom Entre deux draps, une jolie surprise de l’hiver, roulera désormais à longueur d’année. Crave en tourne actuellement l’adaptation en anglais qui s’appellera Pillow Talk.

Arnaud Soly prend les commandes du Club Soly, une émission à sketchs prévue les lundis à 19 h 30 à partir du 13 septembre. Autour de lui graviteront Pierre-Yves Roy-Desmarais, Katherine Levac, Anas Hassouna, Virginie Fortin, Julien Corriveau et Richardson Zéphir. Les vignettes du Club Soly se colleront davantage sur l’actualité, nous dit-on. Attendez-vous à revoir le chroniqueur showbiz Jean-Daniel, qu’Arnaud Soly a mis sur la carte pendant le premier confinement.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Phil Roy coanimera Qui sait chanter avec Rita Baga et Roxane Bruneau.

En variétés, Noovo mise gros sur Qui sait chanter, l’adaptation du concept sud-coréen I Can See Your Voice. Phil Roy en assure l’animation avec Rita Baga et Roxane Bruneau comme complices. Comment ça fonctionne ? À l’aide de différents jeux, un concurrent doit départager les imposteurs des vrais chanteurs sans les entendre pousser une seule note. Début : le lundi 13 septembre à 20 h.

À La semaine des 4 Julie, la démone laissera plus d’espace aux entrevues et aux discussions de groupe sur son long canapé. Très bonne idée. Surtout quand ça donne des segments percutants comme celui avec Jacynthe René.

Les jeux (karaoqui, la roue humaine, les questions tannantes) reviendront sporadiquement. Et les collaborateurs, désormais une vingtaine, ne reviendront plus à des journées fixes, toutes les semaines. Julie Snyder redémarre la machine le lundi 13 septembre à 21 h. Et oui, elle jonglera encore sur une botte de foin avec un boa constricteur autour du cou. On ne change pas, dirait Céline Dion.

Les extraits d’Un souper presque parfait, maintenant commentés par le très drôle Antoine Vézina, nous rappellent les bonnes années de l’émission, où les candidats imbibés de Sour Puss se donnaient en spectacle. On s’ennuie de la princesse Mia, de la couronne de pain de Philippe ou de la patinoire intérieure de Mélanie l’humoriste.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Le prochain stand-up entamera sa deuxième saison.

La deuxième saison du Prochain stand-up, toujours chauffée par Marie-Lyne Joncas, recommence le jeudi 16 septembre à 20 h. Mariana Mazza, Louis Morissette et P-A Méthot se vissent encore dans leur fauteuil de juge.

Pour zyeuter les premières auditions d’Occupation double dans l’Ouest, c’est le dimanche 12 septembre à 18 h 30. Tout de suite après, Julie Snyder et les têtes d’affiche de Noovo présenteront La fête de la rentrée.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Big Brother Célébrités sera de retour en ondes à l’hiver.

L’hiver ramènera Big Brother Célébrités, Contre-offre et L’amour est dans le pré, en plus de trois nouvelles séries de fiction. La confrérie avec Pierre-François Legendre nous transportera à Québec dans une histoire de carnaval et de mascotte mystérieuse. Le thriller Aller simple, écrit par le duo Annie Piérard et Bernard Dansereau (Épidémie), racontera l’épopée de six inconnus choisis pour passer un week-end dans le domaine d’un milliardaire. Leur hélicoptère s’écrasera et ils devront survivre en pleine nature. Anick Lemay tiendra le rôle de la détective dans ce suspense à la Agatha Christie.

Patrice Godin campera l’antihéros de la minisérie L’homme qui aimait trop, d’Anne Boyer et Michel d’Astous. Père de deux familles qui ne se connaissent pas, son secret éclate et ses deux conjointes, de même que sa maîtresse, découvriront l’existence de la triple vie de cet homme à (plusieurs) femmes. Woups !

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Noovo Info organisera le 20 septembre sa première soirée électorale.

Pour la première fois de sa jeune existence, Noovo Info organisera une soirée électorale, le 20 septembre, que copiloteront Michel Bherer et Noémi Mercier. Noovo Info pourra alors puiser dans les données de la station anglophone CTV, autre propriété de Bell Média. Noovo diffusera aussi le débat des chefs du 8 septembre.

Non, les chiffres d’écoute des bulletins Le fil de Noovo Info (moins de 100 000 adeptes) ne cassent pas la baraque. Les patrons se réjouissent cependant de l’âge moyen (47 ans) du téléspectateur du Fil, plus jeune que celui du Téléjournal (59 ans) et du TVA Nouvelles (57 ans). Entre vous et moi, on s’entend que 47, 57 ou 59 ans, ça demeure très, très loin des générations Y ou Z, les plus payantes pour les annonceurs. À quand un journal télévisé sur TikTok ?