Coudonc, c’tu Occupation douche, euh, Occupation double ici ou Big Brother Célébrités, dirait mononcle Hugo après avoir ingurgité trois White Claw à la lime naturelle (le nouveau Ti-Lime de 2021, merci).

Très mauvais gag ici, mais mauvais gag avec un fond d’heure de vérité. Plusieurs des célibataires choisis pour embarquer dans l’aventure OD dans l’Ouest sont connus ou similiconnus du grand public. À commencer par le fils de Messmer, Antoine Normandin, 26 ans, qui fait partie du duo hypnotisant les SomniFrères avec son grand frère Cédérick. Les SomniFrères, pour vrai, ça ne s’invente pas, un jeu de mots aussi efficace. Du génie.

Le Brossardois Antoine Normandin jure cependant qu’il n’utilisera pas ses pouvoirs de mentaliste sur les filles de la téléréalité. On espère quand même que si des candidates s’endorment devant Antoine, ce sera en raison de ses talents de mentaliste et non parce qu’il les aura gazées avec des anecdotes de drague au Jack Saloon du DIX30.

La candidate Alexandra Lapierre, 27 ans, qui habite Vancouver, est la nièce de Jean Lapierre, le brillant commentateur politique qui a péri, en mars 2016, dans un écrasement d’avion aux Îles-de-la-Madeleine. Alexandra a également perdu son père Louis, sa tante Martine et son parrain Marc dans ce terrible accident.

Agente de bord maintenant installée en Colombie-Britannique, Alexandra, qui n’est pas une « fefille », se décrit plutôt comme une sportive qui adore le surf, le ski alpin, la planche à pagaie et le camping.

Femme fatale autoproclamée, la blonde Jenny Chicoine, 22 ans, autre agente de bord, a pour beau-frère Russell Martin, joueur de baseball professionnel qui a eu deux enfants avec sa sœur Elisabeth Chicoine.

La mannequin et musicienne Clodelle, 27 ans, a longtemps fréquenté le chanteur Claude Bégin, alias le mime confus de Big Brother Célébrités. La Montréalaise affirme être 100 % célibataire dans son portrait vidéo qui a été dévoilé jeudi matin.

Et il y a Kathleen, agente d’assurance de 30 ans, qui est la cousine de Math Robi, mieux connu comme étant le pingouin qui glisse le plus loin, ainsi que le grand vainqueur d’OD Afrique du Sud – en 2019 – avec la belle Trudy.

Quelques participants d’<em>OD dans l’Ouest</em> PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Antoine

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Audrey

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Frédérick

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Alexandra

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Luca

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Jolie-Anne

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Clodelle

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Jenny 1 /8















En audition, l’équipe d’OD dans l’Ouest a aussi reçu Hélène Boudreau, dont les photos osées de finissante de l’UQAM ont enflammé les réseaux sociaux le printemps dernier, qui n’a pas été prise. La youtubeuse Gabrielle Marion n’a pas été choisie non plus. Après Khate Lessard, d’OD Afrique du Sud, Gabrielle Marion aurait pu devenir la deuxième femme trans à tourner la bouteille entre deux partys de Poppers Ice. Ah oui, Guillaume de Si on s’aimait ne s’est pas pointé aux auditions d’OD cette année. Partie remise ?

Tous les concurrents d’OD dans l’Ouest ont reçu leurs deux doses de vaccin, bonjour les rapprochements. Même chose pour l’animateur Jay Du Temple, qui nous promet d’autres expérimentations vestimentaires à l’automne. Lady Pagaille ressuscitera assurément, alors que Capitaine Twist s’est déjà manifesté jeudi en annonçant qu’un agent double infiltrerait les maisons d’OD dans l’Ouest.

Complice du public, cet espion manœuvrera en cachette ses colocs et jouera un rôle important dans le déroulement de la téléréalité. Et non, il ne servira pas qu’à saler une sauce à spaghetti comme dans Big Brother Célébrités.

Vous pouvez voter pour le ou la Mata-Hari du groupe en consultant le site occupationdouble.noovo.ca. Les bureaux de scrutin fermeront le 29 août, à 23 h 59.

Outre Messmer Junior, nous n’avons vu que trois autres candidats masculins. Frédérick, 24 ans, est un vendeur de bijoux de Rivière-du-Loup qui pratique le culturisme – quoi d’autre ? – dans ses temps libres. Lui fait très OD vieille génération. Barbier à Québec, Patrice, 23 ans, se définit comme un psychologue capillaire, et ses tatouages lui grimpent sur le côté du visage. Quant à Luca, 26 ans, il travaille comme infirmier en pédopsychiatrie à Sherbrooke.

Douze jeunes femmes entrent officiellement dans l’émission phare de la chaîne Noovo. Audrey, 31 ans, représentante en produits de beauté de Montréal, ressemble à une Joanie de Bali, mais en brune. Ses deux activités préférées ? Embrasser des gars et fréquenter des gars.

Jolie-Ann, 29 ans, occupe un emploi de fonctionnaire à Montréal et se qualifie comme une two-spirit qui aime charmer tant les femmes que les hommes. Membre du peuple algonquin et née à Val-d’Or, elle a passé son enfance et son adolescence dans les centres jeunesse. Elle a eu un fils à 17 ans, et c’est probablement la candidate ayant le plus de bagages de vie de l’histoire d’OD.

Chez les autres finalistes, nous avons eu droit à beaucoup de numéros de princesses du 450, à des filles qui s’amourachent de tombeurs, à des charmeuses nées et à des accros aux drames. Vous les verrez à l’ultime audition, que Noovo relaiera le dimanche 12 septembre, à 18 h 30.

Le vrai tapis rouge se déroulera le 19 septembre, à 18 h 30, toujours sur les ondes de Noovo. C’est à ce moment que Jay Du Temple dévoilera qui logera dans quelle maison. D’autres jeunes hommes débarqueront dans les Rocheuses, nous dit-on. Le prix à gagner se chiffre à 600 000 $, le plus gros jamais offert, et comprend un loft refuge à Eastman d’une valeur de 500 000 $.

Enfermés à la Montagne coupée, les participants d’OD chez nous ont énormément râlé sur les revirements du jeu, ce qui a rendu les tournages moins agréables. La production s’est assurée de recruter cette année de jeunes adultes qui aiment la stratégie et les bouleversements.

Les fans d’OD le savent : il n’y a rien de plus fâchant que de voir des protagonistes logés, nourris et arrosés d’alcool de dépanneur qui se plaignent non-stop dans leur cage dorée. N’est-ce pas, mon bon Carlou ?