Si vous suivez religieusement De garde 24/7, c’est une passion dévorante ici, vous savez que l’urgentologue Éric Gagnon porte une veste en polar et non une blouse médicale. Mais bon. Vous comprenez l’analogie de remettre son sarrau.

Le médecin chouchou de la docusérie de Télé-Québec apparaîtra dans les nouveaux épisodes qui reprendront l’antenne à partir du jeudi 9 septembre à 20 h. Le bon Dr Gagnon de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont avait pris un congé sabbatique dans le but de se ressourcer, après 30 ans sur la ligne de front. Sentant l’appel du kodak, il a recontacté l’équipe de la série pour récupérer son rôle principal, une décision que ses fans applaudissent encore.

Car la grande vedette de De garde 24/7, c’est le Dr Gagnon. Des patients se rendent expressément aux urgences de Maisonneuve-Rosemont dans l’espoir de tomber sur lui. Sans farce.

Au rayon médicalo-télévisuel, le Dr Gagnon a maintenant de la compétition avec l’arrivée du Dr Daniel Borsuk dans la docusérie Chirurgie plastique : reconstruire la vie (les mercredis à 20 h) de la chaîne Moi et cie. Premier à réaliser une greffe de visage au Canada, Daniel Borsuk est un personnage tout aussi charismatique, calme et empathique. Lequel des deux spécialistes gagnera notre cœur, au fil d’arrivée ?

Les trois premiers épisodes de De garde 24/4 se consacreront à la pratique de la médecine en pleine deuxième vague de coronavirus, soit celle de l’automne 2020. Des visages habituels de la série y reviendront, dont la Dre Sophie Mottard, le Dr Jean-Sébastien Trépanier, la Dre Nathalie Zan et le très connu Dr François Marquis.

De garde 24/7 demeure l’émission la plus populaire de Télé-Québec avec ses 305 000 accros, suivie par le Bal Mammouth, L’indice Mc$ween, Y’a du monde à messe, Cette année-là et Ça vaut le coût.

Nouveauté qui s’annonce captivante à Télé-Québec à l’automne : La une, docusérie à la De garde 24/7 qui suit l’équipe de journalistes d’enquête de La Presse, que dirige l’allumée collègue Katia Gagnon. Bien sûr, j’ai un biais ici. La plupart des protagonistes de La une sont des gens que j’apprécie et que je côtoie depuis plusieurs années. Reste qu’en cette période où la confiance du public envers les médias vacille, La une montrera à quel point le processus qui mène à la publication de révélations chocs est ardu, complexe et rigoureux. Notez que ce n’est pas La Presse qui produit La une, mais bien la boîte Fair-Play (Révolution, 100 Génies, Les enfants de la télé). Première diffusion : le mardi 7 septembre à 21 h.

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Patrick Lagacé pilotera un nouveau magazine de société baptisé Nos années 20.

Parlant de La Presse, le camarade Patrick Lagacé prend les manettes du nouveau magazine de société Nos années 20, qui explorera des sujets d’actualité sans sombrer dans les débats enflammés. Ça commence le jeudi 9 septembre à 21 h. Parmi les sujets potentiels de cette émission produite par Marie-France Bazzo, il y a l’accès de plus en plus difficile à la propriété (vive les 600 pieds carrés à 400 000 $), l’avenir de nos écrans et la santé après la COVID-19. Trois collaborateurs réguliers se grefferont à Nos années 20, soit Pierre Craig (anciennement de La facture), la journaliste Améli Pineda, du Devoir, et Jean-Simon Bui, du FM93.

En plus de ses chroniques dans La Presse, son « true crime » La traque à Radio-Canada et son émission quotidienne au 98,5 FM, Patrick renouera avec Pierre-Yves Lord et Rosalie Bonenfant à Deux hommes en or cet hiver. Maintenant, comment Pat arrive-t-il à jongler avec autant de contrats sans rien laisser échapper ? Il a deux clones dans son vide sanitaire du Plateau Mont-Royal. C’est la seule explication logique.

Fans de Format familial, la dernière saison de cet excellent magazine copiloté par Bianca Gervais et Sébastien Diaz débutera le mercredi 8 septembre à 19 h 30. Pourquoi Télé-Québec débranche-t-elle ce contenu apprécié des téléspectateurs ? Décision commune du diffuseur et des animateurs, répond le directeur général de la programmation de Télé-Québec, Richard Haddad.

En janvier, c’est le magazine En ligne, chauffé par le comédien Mehdi Bousaidan, qui occupera le créneau de Format familial.

En ligne veillera à renseigner les citoyens numériques que nous sommes tous devenus. Nos appareils électroniques nous écoutent-ils pour mieux cibler la publicité sur nos réseaux sociaux ? La réponse est non.

Les canons classiques de Télé-Québec sortiront dans la semaine du 6 septembre, dont la neuvième saison de Ça vaut le coût, L’indice Mc$ween, Dans les médias, Cette année-là, Génial !, Moi j’mange, Belle et bum (19e saison, un record) et Y’a du monde à messe.

Parents en détresse, sachez que les nouveaux épisodes de Passe-Partout (quatrième saison) ne débouleront pas avant janvier. Quant à la suite attendue du 422, c’est prévu pendant le congé des Fêtes.

Également au menu de l’hiver 2022 : L’avenir nous appartient de Monic Néron et Émilie Perreault, Curieux Bégin, Un chef à la cabane, de nouveaux épisodes de Cochon dingue, la deuxième saison de Police en service, le retour de La fin des faibles et une docusérie sur des vignerons québécois qui s’appelle La vigne est belle, ah-ha, jeu de mots.

C’est aussi en janvier que Marie-Soleil Dion chapeautera le magazine familial scientifique C’est humain, consacré au corps humain sous tous ses aspects. Par exemple, pourquoi la peau de nos doigts ratatine-t-elle quand on la plonge dans l’eau très longtemps ? Il s’agirait d’une réaction de défense pour que nos mains puissent s’agripper plus facilement à des objets en milieu aquatique. Hein ! Vous ne pourrez pas dire que vous n’aurez rien appris ici, les amis.