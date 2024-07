Voici quatre autres adresses pour prolonger le bain de culture dans la région de Portneuf.

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Marthe Laverdière présente son one-woman show en tournée.

C’est dans cette salle que Culture Saint-Raymond a su proposer une programmation variée de spectacles professionnels depuis 2011. Grâce à ses multiples possibilités d’aménagement, on y présente certains spectacles qui ne pourraient pas être tenus ailleurs. Catherine Major, Marthe Laverdière, François Bellefeuille, Philippe Laprise et Matt Lang sont au programme à Saint-Raymond dans les prochains mois.

Consultez la programmation du centre

Le Moulin Marcoux

PHOTO SIMON LACHAPELLE, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MOULIN MARCOUX Le Moulin Marcoux

Le Moulin Marcoux a été reconnu maison de la culture de Pont-Rouge en 2010 et offre depuis une variété d’activités culturelles tout au long de l’année. En plus de quelques spectacles d’artistes connus tels Luc De Larochellière, Silvi Tourigny et Alexandre Barrette, le Moulin Marcoux organise des activités culturelles pour les familles grâce au Théâtre des petits, de même que des évènements spéciaux pour Noël et l’Halloween.

Consultez le site du Moulin Marcoux

Galerie d’art Zélia

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE ZÉLIA GALERIE D’ART Vue de la galerie d’art Zélia

L’incontournable galerie d’art de Mékinac met en valeur le talent des artistes et artisans mékinacois et d’ailleurs. La galerie de Saint-Tite se donne comme mission de favoriser l’accès à l’art et à la culture dans la région de Mékinac et se veut également une vitrine pour les artistes locaux et de l’extérieur de la région.

Circuit de murales de la MRC des Chenaux

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA MRC DES CHENAUX La murale Les narcisses, une municipalité unifiée, de l’artiste Sébastien Vigneault, à Saint-Narcisse

Mettant en lumière le talent d’artistes de la Mauricie, le circuit se déploie dans quatre municipalités de la région. Les murales vont évoquer tantôt les valeurs de solidarité et d’entraide partagées par les citoyens, à Saint-Narcisse, tantôt le 300e anniversaire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, l’apport de Saint-Luc-de-Vincennes dans le domaine de l’exploitation forestière et de l’agriculture, l’histoire maritime de Batiscan ou encore l’abondance des terres et l’activité champêtre de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Consultez la page du circuit de murales